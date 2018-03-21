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 Директор учебного заведения задержан на Черкасщине при получении 20 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Военной прокуратурой совместно с полицией на взятке задержан директор одного из учебных заведений Черкасской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что указанное лицо в течение февраля 2018 года по  надуманным основаниям требовало от женщины-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 20 тыс. грн за то, что не примет меры по расторжению договора поставки товара и не будет подавать исковое заявление в суд о взыскании с нее по этому договору штрафных санкций.

Указанная гражданка Украины занималась волонтерской деятельностью с самого начала вооруженного конфликта на Востоке Украины и неоднократно поставляла украинским военнослужащим продукты питания и одежду в зону проведения АТО.

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Директор учебного заведения задержан на Черкасщине при получении 20 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

Сейчас правонарушитель задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранение его от должности и наложение ареста на имущество.

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Источник: https://censor.net.ua/p3056834
 
 
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Муть какая-то... Какое отношение директор учебного заведения и частный предприниматель, имеют к военной структуре страны? Волонтёр, даже поставляющий товары и продукты на безвозмездных условиях в подразделения ВСУ - лицо гражданское. Так при чём здесь военная прокуратура? Что-то тут "серо-буро-малиновое" - то-ли в самом деле, то-ли в статье на "Цензоре"... Если первое - прокурору Черкасского гарнизона "делать нехрен", если второе - автор статьи - "не на своём месте"...
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДиректор учебного заведения задержан на Черкасщине при получении 20 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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