 Директор учебного заведения задержан на Черкасщине при получении 20 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что указанное лицо в течение февраля 2018 года по надуманным основаниям требовало от женщины-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 20 тыс. грн за то, что не примет меры по расторжению договора поставки товара и не будет подавать исковое заявление в суд о взыскании с нее по этому договору штрафных санкций.

Указанная гражданка Украины занималась волонтерской деятельностью с самого начала вооруженного конфликта на Востоке Украины и неоднократно поставляла украинским военнослужащим продукты питания и одежду в зону проведения АТО.

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Сейчас правонарушитель задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранение его от должности и наложение ареста на имущество.

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