 На станции метро "Вокзальная" у уроженки Донетчины изъяли шприц с наркотиками, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в г.Киеве.

По данным ведомства, происшествие случилось на станции метро "Вокзальная": "В вестибюле станции работник полиции обратил внимание на двух женщин, которые подозрительно вели себя возле кассы. Правоохранитель пригласил их в комнату полиции для установления личности. При проверке документов и личном досмотре вещей у 37-летней уроженки Донецкой области обнаружили и изъяли из сумки шприц с темно-коричневой жидкостью, похожей на опий ацетилированный".

Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, должным образом задокументировала событие.

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Как пояснила сама задержанная, в шприце был опий ацетилированный, который она хранила для собственного употребления без цели сбыта. Выяснилось, что ранее она привлекалась к ответственности за аналогичные преступления".

Отмечается, что изъятое наркотическое средство было направлено на экспертное исследование.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы.