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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На станции метро "Вокзальная" у уроженки Донетчины изъяли шприц с наркотиками, - Нацполиция. ФОТО

На станции метро "Вокзальная" полиция метрополитена выявила у жительницы Донецкой области опий ацетилированный. По данному факту начато досудебное расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в г.Киеве.

По данным ведомства, происшествие случилось на станции метро "Вокзальная":  "В вестибюле станции работник полиции обратил внимание на двух женщин, которые подозрительно вели себя возле кассы. Правоохранитель пригласил их в комнату полиции для установления личности. При проверке документов и личном досмотре вещей у 37-летней уроженки Донецкой области обнаружили и изъяли из сумки шприц с темно-коричневой жидкостью, похожей на опий ацетилированный".

На станции метро Вокзальная у уроженки Донетчины изъяли шприц с наркотиками, - Нацполиция 01

Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, должным образом задокументировала событие.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Преступная группа, занимавшаяся сбытом психотропных веществ, задержана на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как пояснила сама задержанная, в шприце был опий ацетилированный, который она хранила для собственного употребления без цели сбыта. Выяснилось, что ранее она привлекалась к ответственности за аналогичные преступления".

На станции метро Вокзальная у уроженки Донетчины изъяли шприц с наркотиками, - Нацполиция 02

Отмечается, что изъятое наркотическое средство было направлено на экспертное исследование.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3056824
 
 
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Оце достойні новини, ви прошмигніться по під'їздам хрущовок, не один "шприц" такий від дурмана найдете.
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Фото замазали чтобы не испугаться уроженки? На станции метро "Вокзальная" у уроженки Донетчины изъяли шприц с наркотиками, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7974
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А что уже экспертизу провели ?можє то не наркотики .
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Та шмата сама підтвердила шо "ширка" - хоча може її надурили і втюхали чай за ціною ширки)))
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Да возле почти всех школ у туалетов или укромних мест валяется полно шприцов от наркотиков....Вся страна погрязла в етом дерьме...А тут новость поймали большую взрослую тетку со шприцом....ЖУТЬ....у нас дети колются ....
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Да почти везде...Глаза откройте пошире...Хотя когда родителям следить за детьми - они или на зароботкак за бугром или бухают....Сотни тисяч детей брошени на бабушек с дедушками(в лучшем случае)....Я ето видел в Черниговской области...уверен такое по всей Украине....
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а там же рядом бомж обосцался и че ? будем теперь всякую хрень писать На станции метро "Вокзальная" у уроженки Донетчины изъяли шприц с наркотиками, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9004
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Якщо така принциповість, то чому Допкіна за колоною у ВР не затримали, а уроженку на вокзалі пов"язали. Чи нюхати у нас можна, а ширятись ні?
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важлива новина, тіпа рубана-савченка- бойко і прикрути!
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Поліцаї явно недопрацьовують, та шмара розкаже де купила той шпріц легко тільки поліцаї не будуть прикривати продавців - то їх заробіток.
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,,Бедные и несчастные, переселенцы(!!!). Что она вообще делает в Киеве??? Надо передать ее обезьянам в ,,днр,, и забить в базу данных, что бы не вылазила со своей дырки.
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та то таке. От в селі Задригайлівка баба Галя показала через паркан дулю сусідці по невідомій причині. )
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С наркоманией в Украине ПОКОНЧЕНО. Это эти две Сучки Раскидали по всему киеву шприцы.
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"Дамбас на раскумарке". Но почему в Киеве??? Домой, красавица, домой...
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Придурочные цензорнетники скоро будут клепать статьи, типа: "Уроженец житомирщины на Троещине бросил бумажку мимо урны" А где брифинг Авакова по поводу задержания с 1 кубом ширки? Это же преступление века!!!!!!! На станції метро "Вокзальна" в уродженки Донеччини вилучили шприц із наркотиками, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9738
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Ну что Вы,житомирцам или винницким все можно.
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Как бывший журналист считаю нужно уволить новостного редактора, который это выдал, за несоответствие занимаемой должности
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Такими новостными редакторами только землю удобрять. В остальном они бесполезны, пинком под зад. На станції метро "Вокзальна" в уродженки Донеччини вилучили шприц із наркотиками, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 772
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Это просто нонсенс, со стороны Цензора и видимо нашей полиции которая подает так информацию.Запомните чертовы идиоты, человек не выбирает где ему родится и делать на этом глупом обстоятельстве сенсации просто недостойно, именно таким образом вы завершите развал нашей многострадальной страны.Преступник с ширкой пойман,это замечательно,остальное - лишнее.
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всім переселенцям - чемодан, вокзал, лугандонія!
наркорусскій мір нам не потрібен!
одні наркомани і бухарики поприїжали звідти.
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Супер!!! Каждый день в Киеве задерживают несколько десятков людей за хранение наркотиков. А тут бац - сенсация, у уроженки Донетчины...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа станции метро "Вокзальная" у уроженки Донетчины изъяли шприц с наркотиками, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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