 На станции метро "Вокзальная" у уроженки Донетчины изъяли шприц с наркотиками, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в г.Киеве.
По данным ведомства, происшествие случилось на станции метро "Вокзальная": "В вестибюле станции работник полиции обратил внимание на двух женщин, которые подозрительно вели себя возле кассы. Правоохранитель пригласил их в комнату полиции для установления личности. При проверке документов и личном досмотре вещей у 37-летней уроженки Донецкой области обнаружили и изъяли из сумки шприц с темно-коричневой жидкостью, похожей на опий ацетилированный".
Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, должным образом задокументировала событие.
Как пояснила сама задержанная, в шприце был опий ацетилированный, который она хранила для собственного употребления без цели сбыта. Выяснилось, что ранее она привлекалась к ответственности за аналогичные преступления".
Отмечается, что изъятое наркотическое средство было направлено на экспертное исследование.
Следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
наркорусскій мір нам не потрібен!
одні наркомани і бухарики поприїжали звідти.