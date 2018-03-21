 Акция с требованием отставки главы ОГА Савченко прошла в Николаеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написала активистка и участница акции Евгения Матейчук.

Она отметила: "Нас было много несмотря на дождь, рабочее время и немного менее суток на анонс. Беда объединила. И нужно не отступать. Порошенко должен уволить Савченко!"

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Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве 18 марта. Позже была обнародована его недавняя переписка: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять". Нацполиция расследует смерть военного летчика по статье "Преднамеренное убийство". Также Рада почтила минутой молчания память застрелившегося военного летчика Волошина.









