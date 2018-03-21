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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Николаев (1048) отставка (2256) Савченко Алексей (26)

 Акция с требованием отставки главы ОГА Савченко прошла в Николаеве. ФОТОрепортаж

20 марта в Николаеве группа активистов пикетировала областную государственную администрацию с требованием отставки главы ОГА Алексея Савченко.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написала активистка и участница акции Евгения Матейчук.

Она отметила: "Нас было много несмотря на дождь, рабочее время и немного менее суток на анонс. Беда объединила. И нужно не отступать. Порошенко должен уволить Савченко!"

Также читайте: Самоубийство Волошина будет расследовать полиция Николаевщины, которую возглавляет экс-глава безопасности бывшего банка главы ОГА Алексея Савченко Мороз, - Гнап. ФОТО

Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве 18 марта. Позже была обнародована его недавняя переписка: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять". Нацполиция расследует смерть военного летчика по статье "Преднамеренное убийство". Также Рада почтила минутой молчания память застрелившегося военного летчика Волошина.

Акция с требованием отставки главы ОГА Савченко прошла в Николаеве 01
Акция с требованием отставки главы ОГА Савченко прошла в Николаеве 02
Акция с требованием отставки главы ОГА Савченко прошла в Николаеве 03
Акция с требованием отставки главы ОГА Савченко прошла в Николаеве 04
Акция с требованием отставки главы ОГА Савченко прошла в Николаеве 05

Источник: https://censor.net.ua/p3056789
 
 
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Давно пора. Только это будет не по понятиям. Человек заплатил за свою должность и возможно ещё эти деньги даже не отбил.
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для Президента теперь дело чести-уволить такого губернатора...пока людей мало,но учитывая резонанс их может быть в разы больше...
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если бы в АП знали,что такое честь-то они бы никогда бандюгана на эту должность не поставили бы.
поэтому,думается.и увольнять не будут- такие кадры накануне выборов на вес золота.
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Барыга- президент и честь ??? Это как шакал - вегетарианец!
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Було б радісно, якби не печально)
Просто шок, якщо чесно
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я щось не помітив зв'язку зі смертю Волошина... ані в транспорантах, ані в цитованій заяві... хто з місцевих, мо проясните, що ото за "изьіди"?
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Прошла тучка, выпал дождь. Есть вопрос - а кто же вождь?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАкция с требованием отставки главы ОГА Савченко прошла в Николаеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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