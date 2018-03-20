 Майор полиции задержан на Киевщине при получении 5 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что в марте 2018 года офицер полиции требовал и получил от одного из руководителей местного предприятия неправомерную выгоду в размере 5 тыс. гривен за возвращение имущества, предварительно изъятого у него при составлении протокола об административном правонарушении.

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В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.

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