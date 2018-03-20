 Майор полиции задержан на Киевщине при получении 5 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Установлено, что в марте 2018 года офицер полиции требовал и получил от одного из руководителей местного предприятия неправомерную выгоду в размере 5 тыс. гривен за возвращение имущества, предварительно изъятого у него при составлении протокола об административном правонарушении.
В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.
«Новая Почта» 19 марта обнародовала новые тарифы. И хотя сами цены на
первый взгляд практически не поменялись, отправлять некоторые посылки
станет дороже за счет измененных подходов при расчете стоимости услуг.
Ключевое изменение, коснувшееся небольших (до 30 кг) отправлений,
заключается в полном отказе от тарификации отправки мелких конвертов.
Отправлений массой до 0,1 кг больше нет в прайсе компании. Теперь любое отправление будет стоить, как посылка массой до 0,5 кг. То
есть цена отправки небольших пакетов документов увеличилась на 5 грн. В
пределах города такие отправления стоят 25 грн., по области 30 грн., а
по Украине - 35 грн.
Также компания упразднила тариф для отправки посылок массой от 10 до 15 кг.
Теперь доставлять такие грузы будут по цене 20-килограммовых. То есть
цена вырастет на 10 грн. за одно отправление - до 70-80 грн.