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 Майор полиции задержан на Киевщине при получении 5 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

В Белой Церкви военной прокуратурой совместно с СБУ и Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции при получении взятки задержан майор полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что в марте 2018 года офицер полиции требовал и получил от одного из руководителей местного предприятия неправомерную выгоду в размере 5 тыс. гривен за возвращение имущества, предварительно изъятого у него при составлении протокола об административном правонарушении.

Майор полиции задержан на Киевщине при получении 5 тыс. грн взятки, - военная прокуратура 01

Смотрите: Сотрудник таможни задержан в Днепре за получение 900 долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Майор полиции задержан на Киевщине при получении 5 тыс. грн взятки, - военная прокуратура 02

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.

Также смотрите: Старший прапорщик задержан на Прикарпатье при получении 10 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3056786
 
 
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последствия ВЗЯТКИ ЛУЦЕНКОМ ОТ НОВОЙ ПОШТЫ

«Новая Почта» 19 марта обнародовала новые тарифы. И хотя сами цены на
первый взгляд практически не поменялись, отправлять некоторые посылки
станет дороже за счет измененных подходов при расчете стоимости услуг.
Ключевое изменение, коснувшееся небольших (до 30 кг) отправлений,
заключается в полном отказе от тарификации отправки мелких конвертов.
Отправлений массой до 0,1 кг больше нет в прайсе компании. Теперь любое отправление будет стоить, как посылка массой до 0,5 кг. То
есть цена отправки небольших пакетов документов увеличилась на 5 грн. В
пределах города такие отправления стоят 25 грн., по области 30 грн., а
по Украине - 35 грн.

Также компания упразднила тариф для отправки посылок массой от 10 до 15 кг.
Теперь доставлять такие грузы будут по цене 20-килограммовых. То есть
цена вырастет на 10 грн. за одно отправление - до 70-80 грн.
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Три(!) силовых структуры участвовало.Пресс-служба объявила...Пять тысяч гривен...Тобой,майор,и квартал закроют.Как успешный...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМайор полиции задержан на Киевщине при получении 5 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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