 Десантникам 81-й ОАБр вручили государственные награды, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Боевые награды офицерам и сержантам вручил в торжественной обстановке командир 81-й ОАбр полковник Евгений Мойсюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Орденами Богдана Хмельницкого III степени награждены майор Андрей Бойко и майор Сергей Зайцев. Офицеры в разные годы были заместителями командира 90 отдельного аэромобильного батальона имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова. В 2016 году они вместе с подразделением почти четыре месяца защищали Авдеевскую промзону и отбросили противника к линии разграничения.
Лейтенанту Сергею Гуссиди и сержанту Али Хамидуллину были вручены ордена "За мужество" III степени. Они проходили службу в 90 батальоне с начала его формирования, участвовали в боях за Донецкий аэропорт.
В Черкаси, на хімію працювати
Моніторингова місія Національний центр правозахисту перевірила виправну колонію, про яку писав Лесь Подерв'янський.
Раніше в'язні долучалися до хімічного виробництва заводу Азот, тепер напрям робіт зовсім інший. Черкаська виправна колонія розрахована на «першоходів», людей засуджених перший раз. Однак тамтешні в'язні «тяжоловєси», засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини на тривалі терміни. Серед них є і антиукраїнські елементи, один з них передавав карти наших мінних полів російському агресору. Частину поміняли на українських військовополонених.
Перший заступник начальника колонії сам із Горлівки. Переживши кілька мінометних обстрілів, витягши з полону ДНР свого співробітника не зрадив Україні. Він, будучи першим заступником начальника Микитянської виправної колонії, не дав змоги терористам захопити зброю, яка була в колонії. За це був відправлений в підвали МГБ. Звільнившись, втік на підконтрольну Україні територію. Тепер він в розшуку терористів.
Слідкуйте, далі буде. - у Черкаси.
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