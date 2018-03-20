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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Десантникам 81-й ОАБр вручили государственные награды, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Защитникам Украины, которые в разное время проходили и продолжают нести службу в рядах 81 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовой войск ВСУ вручили государственные награды.

Боевые награды офицерам и сержантам вручил в торжественной обстановке командир 81-й ОАбр полковник Евгений Мойсюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Десантникам 81-й ОАБр вручили государственные награды, - Минобороны 01

Орденами Богдана Хмельницкого III степени награждены майор Андрей Бойко и майор Сергей Зайцев. Офицеры в разные годы были заместителями командира 90 отдельного аэромобильного батальона имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова. В 2016 году они вместе с подразделением почти четыре месяца защищали Авдеевскую промзону и отбросили противника к линии разграничения.

Десантникам 81-й ОАБр вручили государственные награды, - Минобороны 02

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Десантникам 81-й ОАБр вручили государственные награды, - Минобороны 03

Лейтенанту Сергею Гуссиди и сержанту Али Хамидуллину были вручены ордена "За мужество" III степени. Они проходили службу в 90 батальоне с начала его формирования, участвовали в боях за Донецкий аэропорт.

Десантникам 81-й ОАБр вручили государственные награды, - Минобороны 04

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Десантникам 81-й ОАБр вручили государственные награды, - Минобороны 05

Источник: https://censor.net.ua/p3056774
 
 
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Denis PolishchukВчора ·
В Черкаси, на хімію працювати

Моніторингова місія Національний центр правозахисту перевірила виправну колонію, про яку писав Лесь Подерв'янський.

Раніше в'язні долучалися до хімічного виробництва заводу Азот, тепер напрям робіт зовсім інший. Черкаська виправна колонія розрахована на «першоходів», людей засуджених перший раз. Однак тамтешні в'язні «тяжоловєси», засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини на тривалі терміни. Серед них є і антиукраїнські елементи, один з них передавав карти наших мінних полів російському агресору. Частину поміняли на українських військовополонених.

Перший заступник начальника колонії сам із Горлівки. Переживши кілька мінометних обстрілів, витягши з полону ДНР свого співробітника не зрадив Україні. Він, будучи першим заступником начальника Микитянської виправної колонії, не дав змоги терористам захопити зброю, яка була в колонії. За це був відправлений в підвали МГБ. Звільнившись, втік на підконтрольну Україні територію. Тепер він в розшуку терористів.

Слідкуйте, далі буде. - у Черкаси.
Десантникам 81-й ОАБр вручили государственные награды, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2922
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Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн подверг жесткой критике решение президента США Дональда Трампа поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.
Влиятельный сенатор-республиканец назвал Путина диктатором, российские выборы - фикцией.
Маккейн также заявил, что действия Трампа не достойны лидера Свободного мира, которым должен быть президент США.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДесантникам 81-й ОАБр вручили государственные награды, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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