 Десантникам 81-й ОАБр вручили государственные награды, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Боевые награды офицерам и сержантам вручил в торжественной обстановке командир 81-й ОАбр полковник Евгений Мойсюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Орденами Богдана Хмельницкого III степени награждены майор Андрей Бойко и майор Сергей Зайцев. Офицеры в разные годы были заместителями командира 90 отдельного аэромобильного батальона имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова. В 2016 году они вместе с подразделением почти четыре месяца защищали Авдеевскую промзону и отбросили противника к линии разграничения.

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Лейтенанту Сергею Гуссиди и сержанту Али Хамидуллину были вручены ордена "За мужество" III степени. Они проходили службу в 90 батальоне с начала его формирования, участвовали в боях за Донецкий аэропорт.

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