 В российском Мурманске в результате взрыва обрушились 4 этажа жилого дома. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
По информации агентства, инцидент произошел на улице Свердлова, причиной стал хлопок газа. Обрушились перекрытия и часть внешней стены со второго по пятый этаж.
Спасатели разбирают завалы на третьем этаже здания. Четвертый и пятый этажи рухнули.
Сообщается об одном погибшем, еще пятеро человек пострадали. В квартире на третьем этаже заблокированы пять человек, связь с ними установлена.
Дом был построен в 1963 году. В 60 квартирах проживали более 180 человек.
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