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Все про:взрыв (3839) Россия (68512)

 В российском Мурманске в результате взрыва обрушились 4 этажа жилого дома. ФОТО

В Мурманске (РФ) обрушились четыре этажа жилого дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Свердлова, причиной стал хлопок газа. Обрушились перекрытия и часть внешней стены со второго по пятый этаж.

В российском Мурманске в результате взрыва обрушились 4 этажа жилого дома 01

Спасатели разбирают завалы на третьем этаже здания. Четвертый и пятый этажи рухнули. 

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Сообщается об одном погибшем, еще пятеро человек пострадали. В квартире на третьем этаже заблокированы пять человек, связь с ними установлена.

Дом был построен в 1963 году. В 60 квартирах проживали более 180 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/p3056733
 
 
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должны были взорвать до выборов Путена, но подрывники из ФСБ тупо бухали трое суток..
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все проще,это жильцы откупорили спиртное и праздновали победу хуйла
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Закончилась боярка,решили газку надышаться и дозу не соблюли....Вот пердак у кого то и рванул! В российском Мурманске в результате взрыва обрушились 4 этажа жилого дома - Цензор.НЕТ 8843
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это визитка артели по быстрой и качественной чистке оружия?
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ФСБшники опоздали, Путина уже переизбрали, можно отменять операцию "Волгодонск 2".
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Заказ поступил - нужно выполнить. А что сроки? Что сразу сроки? Про сроки базара не было!
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Постарело хуйло. Раньше успевало ДО выборов, а не ПОСЛЕ лохторат сплотить вокруг себя.
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видать ракета с непредсказуемой траекторией полёта))) ещё пару испытаний и Воронеж может спать спокойно- ядерное топливо закончилось
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Тю блин? а нахрена? Выборы же уже прошли?
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В том то и загвоздка, что это падло задумало.
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надеюсь, хоть один военнообязанный пострадал
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Так і знав що цю новину ЦН не пропустить.
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Та не... Это у них кишечный газ взорвался - из выгребного сортира с дырками в полу...
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газ, хм, а меня интересует больше экономика, и надо же:
"Газпрому" не обойтись без заключения нового контракта на транзит газа через Украину

и у всё, дойть Украина будет русню, как пить дать, ой будет дойть, если люльку к рулю не допустит.
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В Роиссе все говно. И Путлер у россиян просроченный и даже путинский сахар у них просроченный...
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Рассматриваются две версии , первая - рвануло у какого то ватника и вторая - упала ракета с йадерным мотором . Видать не проверили уровень масла перед испытанием , вот и провернуло вкладыши . .
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так россия салютует победе путина на выборах !
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Это ответ всем тем,кто жалуется на недостаточную газификацию московии. Видите,шо случается,когда на московии в дома газ проводят? То-то. Уж лучше газ буржуЯм продавать,нехай у них взрывается.
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главное проголосовать успели. теперь бюджет не обеднеет - можно дальше танки клепать.
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"...В квартире на третьем этаже заблокированы пять человек, связь с ними установлена..."

Будут 3 месяца спасательную операцию вести. Вызывайте Аркашу Мамонтова В российском Мурманске в результате взрыва обрушились 4 этажа жилого дома - Цензор.НЕТ 4831
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Тю-ю-ю-ю-ю! Это что же получается! ФСБ неправильно таймер выставила или таймер у них такой же, как и все, произведенное рукожопами? Выборы же позавчера прошли! Они же со взрывом в доме минимум на 4-5 дней опоздали.
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У ватных имбэцылов вековая традиция проверять утечки газа открытым огнем В российском Мурманске в результате взрыва обрушились 4 этажа жилого дома - Цензор.НЕТ 642
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В российском Мурманске в результате взрыва обрушились 4 этажа жилого дома - Цензор.НЕТ 2546
Звонок в аварийную горгаза:
- Сынок, что такое. Плиту с утра включила, а газ не горит!
- Бабуля, а вы спичку зажигали?
- Ой забыла, сейчас зажгу...





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Как только Вова
вскарабкался во ВЛАСТЬ по обломкам взорванных жилых домов: Окурок сразу понял,
что под ним непочатый край лохов! Их грабь, убивай, а они еще добавки попросят!
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опоздали, часовой пояс не учли чтоли..
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дело в том, что этот дом в мере уволился месяц назад и упал потому что был тяжелее воздуха, да еще и поставили его на скривленной земной поверхности.
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Часы в бомбе были китайские..батарейка в часах тоже китайская...вот и отстали на двое суток.....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ российском Мурманске в результате взрыва обрушились 4 этажа жилого дома. ФОТО
 
 
 
 
 
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