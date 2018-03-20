 В российском Мурманске в результате взрыва обрушились 4 этажа жилого дома. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Свердлова, причиной стал хлопок газа. Обрушились перекрытия и часть внешней стены со второго по пятый этаж.

Спасатели разбирают завалы на третьем этаже здания. Четвертый и пятый этажи рухнули.

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Сообщается об одном погибшем, еще пятеро человек пострадали. В квартире на третьем этаже заблокированы пять человек, связь с ними установлена.

Дом был построен в 1963 году. В 60 квартирах проживали более 180 человек.

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