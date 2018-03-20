EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Фоторепортаж
  7051  30
Все про:Вилкул Александр (274) ВР (21773) Королевская (698) парламент (768) Семерак (272) Сюмар (263) Иванчук (30) Кирш (2)

 День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и "бинокль" Кирша. ФОТОрепортаж

Во вторник, 20 марта, Верховная Рада 239 голосами приняла Постановление "О повестке дня восьмой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва" (№8063), в повторном втором чтении и в целом проголосовала законопроект (№ 6106) о стратегической экологической оценке, а также отклонила законопроект о среднесрочном бюджетном планировании (№8099).

День работы Верховной Рады Украины восьмого созыва в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 01
День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 02
День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 03

Согласно данным электронной регистрации, в зале присутствовало более 350 нардепов.


День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 04

Представители "Народного фронта" Андрей Иванчук и Виктория Сюмар.

День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 05

Игра на смартфоне Евгения Геллера (группа "Партия "Видродження"").

День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 06
День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 07

День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 08
День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 09

Развлечения в Раде: игры на смартфоне, любовные письма и "тайное" судоку.


День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 10

Бывшие члены Партии регионов, "оппоблоковцы" Юхим Звягильский и Татьяна Бахтеева.

День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 11

Внефракционный Борислав Береза пришел пообщаться с представителями "Батькивщины": Борисом Тарасюком (стоит спиной), Александром Абдуллиным (слева), Сергеем Власенко и Сергеем Соболевым.  


День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 12

Нардеп от БПП Оксана Продан общается с коллегами.


День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 13

Анна Гопко ("Самопомич") внимательно слушает разговор представителя Президента в Раде Ирины Луценко и Бориса Тарасюка. 


День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 14

Депутат (НФ) Александр Кирш "смотрит в бинокль" на главного радикала Олега Ляшко.

День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 15

Ни минуты без любимых гаджетов.

День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 16
День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 17

Экс-регионалы, "оппоблоковцы" Александр Вилкул и Наталья Королевская обсуждают выступление последней с трибуны ВР.

День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 18

Министр финансов Александр Данилюк пытался убедить нардепов проголосовать за законопроект о среднесрочном бюджетном планировании, но безуспешно.

День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 19

"Оппоблоковец" Игорь Шурма и министр экологии Остап Семерак.

День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 20

День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 21

Глава фракции НФ Максим Бурбак весело шутит с нардепом Виктором Шевченко (внефракционный).


День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 22
День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и бинокль Кирша 23

Внефракционный Андрей Денисенко секретничает с Юлией Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/p3056723
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бездельники на месте. Но пришло сегодня много, все таки за безопасность себя любимых голосовали.
 показать весь комментарий
 
 
Ни печали,ни воздыханий,но жизнь бесконечная...
 показать весь комментарий
 
Расслабились скотыняки...минометов уже не боятся
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Народный "Бабах!"
Половина фейсбука троллит Тимошенко - за то, что сделала Савченко депутатом. Вторая половина полощет Порошенко - за то, что вручил ей звание «героя». Но, на самом деле, героем и депутатом Надежду Савченко сделали мы сами.
https://youtu.be/TseuVM_MAI0
В том числе и я. Три года назад я тоже переживал за судьбу этой девушки. Символизм этой истории зашкаливал - ей сложно было не поддаться. Я поддался.

Впрочем, не только я. Репутационный капитал у Надежды Савченко был столь велик, что прильнуть к источнику пытались все. «Батькивщина» присваивала себе рейтинг Савченко в избирательной битве за парламент. А Банковая приватизировала ее капитал, выписывая высшую государственную награду.

Но это все было бы невозможно без нас. Именно наше увлечение украинской военнослужащей заставляло политиков разыгрывать эту карту. Наши эмоции подарили Савченко статус и рейтинг. И это хороший урок.
В 2014-м нам всем очень нужны были кумиры. Социальные сети создавали халифов на час. В наши окна возможностей способен был пролезть кто угодно. Реальность вокруг нас слишком уж напоминала эпос - и этому эпосу нужны были герои.

Нас подвела привычка обобщать. Прошел через фронт? Побывал в плену? Волонтерил? Вот, держи презумпцию невиновности и веди нас в светлое будущее.

Мы часто говорим о том, что Савченко завербовали. Что она - проект чужих спецслужб. Но даже если оставить эту версию за скобками - остается главное. Надежда Савченко - это пример того, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть.

Она не поднималась по социальной лестнице. Той самой, что дарит опыт, знания и представление о том, как работает система. Савченко - это продукт социального эскалатора. На нижнюю ступеньку которого она ступила в камуфляже и в нем же сошла в самом конце.

И оказалось, что быть «представителем народных низов» абсолютно не значит «быть полезным во власти». Что депутатство и политика требуют элементарных знаний о том, как устроено государство. А если ты необразован и глуп, то никакая искренность и энергичность не сделают из тебя мессию.

Мы привыкли мерить людей пережитым. Но оказалось, что фронтовой опыт не делает из своего обладателя Рональда Рейгана и Ли Куан Ю. А вся твоя пассионарность и боевитость лишь позволяют тебе сделать большее число ошибок в единицу времени.

Нет, это не значит, что мы не должны бороться за тех, кто в плену. Нет, это не значит, что мы должны не ценить ветеранов. Это значит лишь то, что универсального опыта не бывает. Хороший человек - не профессия. Точно так же, как и отважный, самоотверженный или попросту непримелькавшийся.

Из всех заповедей наши люди реже всего соблюдают вторую.

Павел Казарин
 показать весь комментарий
 
 
Нам еще предстоит научиться выбирать профессионалов. А не героев и обещалкиных.
 показать весь комментарий
 
 
Депутаты играются цацками,купленными за народные деньги,такой касты как у нас нигде нет в мире,успешно построили феодализм.
 показать весь комментарий
 
 
Эта музыка будет вечной. Если вы будете ее оплачивать из своих налогов.
 показать весь комментарий
 
 
Не возможно победить Воров в законе законным способом особенно когда воры ети самые законы писали. Ето как садиться к шулерам за стол и пытаться их обыграть.
 показать весь комментарий
 
 
Скільки ж ворогів туди наобирав "мудрий український народ". Жах.
 показать весь комментарий
 
Згідно останніх вказівок, ворог －цe Савчeнко.
 показать весь комментарий
 
 
Наразі, у Ляшка неможливо роздивитися, хіба що у біноклю.
 показать весь комментарий
 
Весна епт. И Ляшко и Кирш два пе...ка, им есть о чем поговорить Небось Кирш рассказывает, как его водолазы в 75 году девственности лишили День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и "бинокль" Кирша - Цензор.НЕТ 2260
Блин, не ВР, а "Голубая устрица".
 показать весь комментарий
 
 
Довольны. Жизнь удалась. Надьку затравили, Парасюку запретили обутым ходить в зраду. Идилия и тишь. Как на могиле рабина в Умани. День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и "бинокль" Кирша - Цензор.НЕТ 9231
 показать весь комментарий
 
 
Как же Юльку не показать. Юльке этот год надо прятаться от " сми" и одеть паранджу.
 показать весь комментарий
 
в этих людей жизнь удалась...а вы бездельники только и можете брызжать слюной на уважаемых депутатов
 показать весь комментарий
 
 
Юхвим - серьезный дядька. Любого раздавит, и не только в переносном смысле.
 показать весь комментарий
 
 
надо им посоветовать в ЗЛЫЕ ПТИЧКИ поиграть!
 показать весь комментарий
 
Куме чули,Рада заборонила зброю?
-А дезодорант заборонила?
-Нi.
-А запальничку?
-Нi.
-Ну ось тобi i вогнемет День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и "бинокль" Кирша - Цензор.НЕТ 3506
 показать весь комментарий
 
 
Депутат (НФ) Александр Кирш "смотрит в бинокль" какой У радикала Олега Ляшко День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и "бинокль" Кирша - Цензор.НЕТ 635

День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и "бинокль" Кирша - Цензор.НЕТ 6647
 показать весь комментарий
 
 
.....и тут такая ГАДЯ : -- бах, бах !!!! шо ,б.....ди ОБИСРАЛЫСЬ ????!!!)))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДень в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и "бинокль" Кирша. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх