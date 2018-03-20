 День в Раде: игры на смартфонах, любовные письма и "бинокль" Кирша. ФОТОрепортаж

День работы Верховной Рады Украины восьмого созыва в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.







Согласно данным электронной регистрации, в зале присутствовало более 350 нардепов.





Представители "Народного фронта" Андрей Иванчук и Виктория Сюмар.

Игра на смартфоне Евгения Геллера (группа "Партия "Видродження"").











Развлечения в Раде: игры на смартфоне, любовные письма и "тайное" судоку.





Бывшие члены Партии регионов, "оппоблоковцы" Юхим Звягильский и Татьяна Бахтеева.

Внефракционный Борислав Береза пришел пообщаться с представителями "Батькивщины": Борисом Тарасюком (стоит спиной), Александром Абдуллиным (слева), Сергеем Власенко и Сергеем Соболевым.





Нардеп от БПП Оксана Продан общается с коллегами.





Анна Гопко ("Самопомич") внимательно слушает разговор представителя Президента в Раде Ирины Луценко и Бориса Тарасюка.





Депутат (НФ) Александр Кирш "смотрит в бинокль" на главного радикала Олега Ляшко.

Ни минуты без любимых гаджетов.





Экс-регионалы, "оппоблоковцы" Александр Вилкул и Наталья Королевская обсуждают выступление последней с трибуны ВР.

Министр финансов Александр Данилюк пытался убедить нардепов проголосовать за законопроект о среднесрочном бюджетном планировании, но безуспешно.

"Оппоблоковец" Игорь Шурма и министр экологии Остап Семерак.

Глава фракции НФ Максим Бурбак весело шутит с нардепом Виктором Шевченко (внефракционный).







Внефракционный Андрей Денисенко секретничает с Юлией Тимошенко.