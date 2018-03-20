 Налоговой милицией совместно с ГПУ ликвидирован канал незаконной поставки товаров на оккупированные территории. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.358 и ч.3 ст. 209 УК Украины был установлен ряд фиктивных компаний, специально созданных для прикрытия незаконной деятельности. Через эти компании в Китай якобы экспортировали товары по заниженным ценам. На самом деле после вывоза с Украины товары перегружались на территории РФ и доставлялись на временно неподконтрольные территории.

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То есть, товар к месту назначения, которое было указано в документах, не прибывал, а организаторы канала не возвращали валютную выручку и получали неконтролируемые прибыли.

От имени одного из таких предприятий на таможенный пост Харьковской таможни была подана декларация для оформления очередного груза в режиме экспорт в Китайскую народную республику.

По результатам осмотра, проведенного в автомобиле, которым перевозились товары, обнаружены и изъяты продукты питания стоимостью около 1, 5 млн грн. Обнаруженные ТМЦ переданы на ответственное хранение.















Продолжаются следственные действия.