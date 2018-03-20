 Налоговики обнаружили подпольный склад со спиртом под Киевом. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта) Уголовного кодекса Украины было установлено, что в нежилом помещении, расположенном рядом с трассой Киев - Глухов, хранятся емкости со спиртом.

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В результате обысков были изъяты 9, 2 тысячи литров спирта. Общая стоимость изъятого составляет 2,3 млн грн.









Емкости со спиртом переданы на ответственное хранение.