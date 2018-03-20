EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Фоторепортаж
  2126  9
Все про:Киев (15551) налоговая милиция (1172) спирт (183) ГФС (2493)

 Налоговики обнаружили подпольный склад со спиртом под Киевом. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве ликвидировали подпольный склад со спиртом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта) Уголовного кодекса Украины было установлено, что в нежилом помещении, расположенном рядом с трассой Киев - Глухов, хранятся емкости со спиртом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Винницким перевозчикам незаконно изготовленного спирта сообщено о подозрении

В результате обысков были изъяты 9, 2 тысячи литров спирта. Общая стоимость изъятого составляет 2,3 млн грн.

Налоговики обнаружили подпольный склад со спиртом под Киевом 01
Налоговики обнаружили подпольный склад со спиртом под Киевом 02
Налоговики обнаружили подпольный склад со спиртом под Киевом 03
Налоговики обнаружили подпольный склад со спиртом под Киевом 04

Емкости со спиртом переданы на ответственное хранение.

Источник: https://censor.net.ua/p3056709
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А вы думали народ будет пить водку по 80 гривен за бутылку ....
 показать весь комментарий
 
 
а хто взял на "ответственное хранение"?
луценко????
 показать весь комментарий
 
 
А х... х-й ег... го зн... нает, к-кто т... там (Ик!) вз... з-з-ззз... зял н-на хррр... отв... от это бл... лть хррррр....
 показать весь комментарий
 
 
налоговиков отпустить.спирт раздать
 показать весь комментарий
 
Емкости со спиртом переданы на ответственное хранение.Источник: https://censor.net.ua/p3056709

Теперь я спокоен Налоговики обнаружили подпольный склад со спиртом под Киевом - Цензор.НЕТ 1339
 показать весь комментарий
 
 
Всем сотрудникам в погонах -выдать по квартире. И внеочередное звание. Вот это люди- настоящие спецы своего дела! Виновных найти, ( если не получится - поймать на улице), и расстрелять.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики обнаружили подпольный склад со спиртом под Киевом. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх