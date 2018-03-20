 Завтра в Николаеве простятся с военным летчиком Волошиным. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 21 марта, в городе Николаев по адресу: ул. Потемкинской, 138 (зал для прощаний, расположенный на территории Николаевского областного бюро судмедэкспертизы) начнется прощание с Владиславом Валерьевичем Волошиным (позывной Грач), командиром авиационного звена авиационной эскадрильи бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, майором запаса, летчиком 2-го класса, пилотом Су-25 299-й бригады тактической авиации, который застрелился 18 марта 2018 в собственной квартире в Николаеве из пистолета ПМ, умер в больнице скорой медицинской помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вечером в субботу Влад резко замкнулся в себе", - Бутусов о самоубийстве Волошина

После прощания тело Волошина будет доставлено в Одессу, где состоится процедура кремации. Окончательное захоронение состоится в Луганской области.

Владислав Волошин в 2010 году окончил ХНУВС им. Кожедуба. С 2014 года совершал боевые вылеты в составе сил АТО, участник боев за Иловайск. В августе 2014-го после удара по российским десантникам под Новокатериновкой самолет Волошина был сбит, пилот катапультировался и вышел через оккупированную территорию к позициям ВСУ. Награжден орденом "За мужество" III степени и общественной наградой "Народный герой Украины". Уволился из армии в 2017 году. 21.07.2017 г. назначен на должность заместителя генерального директора по авиационным вопросам КП "Николаевский международный аэропорт", с 30.12.2017 г. - и.о. Генерального директора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада почтила минутой молчания память застрелившегося военного летчика Волошина. ВИДЕО

У него остались жена и двое малолетних детей.

Владислав Волошин

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил: "Остались сиротами дети - девочка 2 годика, мальчику 1 апреля исполнится 5 лет. Им сказали, что папа заболел... Семье (Волошина) нужна помощь, с квартиры они съехали, нужны хорошие психологи да и просто дружеская поддержка. Карточка для помощи: Надежда Волошина: 5168757311484150".

Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве 18 марта. Позже была обнародована его недавняя переписка: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять". Нацполиция расследует смерть военного летчика по статье "Преднамеренное убийство". Также Рада почтила минутой молчания память застрелившегося военного летчика Волошина.