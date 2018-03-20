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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Врач-эксперт задержан в Одессе за получение 2 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке врача-эксперта одного из профильных медицинских учреждений Одессы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленник требовал от местного жителя 2 тысячи долларов за содействие в беспрепятственном получении заключения судебно-психиатрической экспертизы. Оперативники задокументировали получение врачом одной тысячи долларов - первой части неправомерной выгоды.

Сотрудники СБУ задержали врача вблизи места работы во время получения второй половины взятки.

Врач-эксперт задержан в Одессе за получение 2 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

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Врач-эксперт задержан в Одессе за получение 2 тыс. долл. взятки, - СБУ 02

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/p3056705
 
 
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а все говорят врачи мол мало зарабатывают...
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В российском Мурманске прогремел взрыв в жилом доме: обрушились три этажа

Припустим, "находят" след, что это наша ДРГ (видео с пойманным), отправленная хунтой. Объявляют войну нам официально. Вот и сценарий, предлог для вторжения...
_Невозможно? Покурите историю!
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Начинать боятся? Да , сука, в 14-м весной действительно было страшновато, а теперь украинцы знают, что русня дохнет прекрасно.
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Как не странно ,но врачи тоже кушать хотят ,хотя-бы иногда ....
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О! Кстати, вспомнилось!

Ау-у-у!!! Местные форумные ыкзперды по новым правилам оформления справки о смерти, как там горы трупов возле моргов, которые ждут решений судьи? Сколько уже насобиралось?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВрач-эксперт задержан в Одессе за получение 2 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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