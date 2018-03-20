 Врач-эксперт задержан в Одессе за получение 2 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленник требовал от местного жителя 2 тысячи долларов за содействие в беспрепятственном получении заключения судебно-психиатрической экспертизы. Оперативники задокументировали получение врачом одной тысячи долларов - первой части неправомерной выгоды.

Сотрудники СБУ задержали врача вблизи места работы во время получения второй половины взятки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала на взятке в $15 тыс. следователя одесской полиции. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Также читайте: Главврач и юрист одной из райбольниц задержаны на Ривненщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - прокуратура