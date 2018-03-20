 Врач-эксперт задержан в Одессе за получение 2 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленник требовал от местного жителя 2 тысячи долларов за содействие в беспрепятственном получении заключения судебно-психиатрической экспертизы. Оперативники задокументировали получение врачом одной тысячи долларов - первой части неправомерной выгоды.
Сотрудники СБУ задержали врача вблизи места работы во время получения второй половины взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Припустим, "находят" след, что это наша ДРГ (видео с пойманным), отправленная хунтой. Объявляют войну нам официально. Вот и сценарий, предлог для вторжения...
_Невозможно? Покурите историю!
Ау-у-у!!! Местные форумные ыкзперды по новым правилам оформления справки о смерти, как там горы трупов возле моргов, которые ждут решений судьи? Сколько уже насобиралось?