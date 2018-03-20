 Толик - прицепил к своей "Ниве" отвал, Костя - 18 часов убирал снег на грузовике: Филатов наградил жителей Днепра за борьбу со снегом. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с своем посте на странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов.



Справа - Толик. Толик - хороший человек. Когда в Городе выпало до 60 сантиметров снега, он прицепил к своей старенькой частной "Ниве" отвал и убирал снег.

Когда огромные коммунальные машины безуспешно боролись с армагеддоном, он бросился в бой как камикадзе на крохотном "Зеро" на авианосец.

Никаких шансов. Но он бросился в бой. Потому, что мужчина должен.

Толика нашли через фейсбук и привели к мэру в гости.

...

Слева - Костя. Костя - хороший человек.

На своём грузовике он убирал снег 18 часов, обессилел, уснул за рулём и снес заправку "Окко".

Костя думал, что его накажут и уволят. А его мэр наградил грамотой. И наградил ценным подароком.

И Толика мэр наградил грамотой и ценным подарком.

Потому, что Толик и Костя - хорошие люди.





...

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А это неизвестный предприниматель на дорогом "Рейндже". Он, конечно, платит налоги и создаёт рабочие места. Вечером предприниматель приходит домой и пишет в интернете проклятия, что он никому ничего не должен, а ему все должны.

Особенно городские власти. Ведь они живут за его счёт.

Предприматель так спешил создавать рабочие места и платить налоги, что на своём люкс-авто залез в колонну техники и заблокировал уборку снега.

Ему можно, ему все должны.





...

Мы каждый делаем свой выбор. И Толик, и Костя, и я, и вы. И даже предприниматель.

...

Мы не спим уже почти третьи сутки и я могу рассказать вам почти с десяток подобных историй. Не буду. Я просто сделал свой выбор. Я - на стороне Толика и Кости. А ваш выбор за вами".

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