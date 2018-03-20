 Толик - прицепил к своей "Ниве" отвал, Костя - 18 часов убирал снег на грузовике: Филатов наградил жителей Днепра за борьбу со снегом. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с своем посте на странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов.
Справа - Толик. Толик - хороший человек. Когда в Городе выпало до 60 сантиметров снега, он прицепил к своей старенькой частной "Ниве" отвал и убирал снег.
Когда огромные коммунальные машины безуспешно боролись с армагеддоном, он бросился в бой как камикадзе на крохотном "Зеро" на авианосец.
Никаких шансов. Но он бросился в бой. Потому, что мужчина должен.
Толика нашли через фейсбук и привели к мэру в гости.
...
Слева - Костя. Костя - хороший человек.
На своём грузовике он убирал снег 18 часов, обессилел, уснул за рулём и снес заправку "Окко".
Костя думал, что его накажут и уволят. А его мэр наградил грамотой. И наградил ценным подароком.
И Толика мэр наградил грамотой и ценным подарком.
Потому, что Толик и Костя - хорошие люди.
А это неизвестный предприниматель на дорогом "Рейндже". Он, конечно, платит налоги и создаёт рабочие места. Вечером предприниматель приходит домой и пишет в интернете проклятия, что он никому ничего не должен, а ему все должны.
Особенно городские власти. Ведь они живут за его счёт.
Предприматель так спешил создавать рабочие места и платить налоги, что на своём люкс-авто залез в колонну техники и заблокировал уборку снега.
Ему можно, ему все должны.
Мы каждый делаем свой выбор. И Толик, и Костя, и я, и вы. И даже предприниматель.
...
Мы не спим уже почти третьи сутки и я могу рассказать вам почти с десяток подобных историй. Не буду. Я просто сделал свой выбор. Я - на стороне Толика и Кости. А ваш выбор за вами".
И когда снова выпадет много снега, или дождя, продолжат ныть, потому что ничего другого не умеют.
https://censor.net.ua/news/3056662/boevoyi_duh_v_armii_ubivaet_pohizm_rukovodstva_v_tylu_boyitsov_54yi_brigady_ne_nagrajdayut_za_unichtojenie