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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Днепр_город (2326) непогода (357) снегопад (623) Филатов (215)

 Толик - прицепил к своей "Ниве" отвал, Костя - 18 часов убирал снег на грузовике: Филатов наградил жителей Днепра за борьбу со снегом. ФОТОрепортаж

Расчищать дороги от снега в Днепре коммунальщикам помогали жители города на своих автомобилях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с своем посте на странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов.

Толик - прицепил к своей Ниве отвал, Костя - 18 часов убирал снег на грузовике: Филатов наградил жителей Днепра за борьбу со снегом 01
Справа - Толик. Толик - хороший человек. Когда в Городе выпало до 60 сантиметров снега, он прицепил к своей старенькой частной "Ниве" отвал и убирал снег.

Когда огромные коммунальные машины безуспешно боролись с армагеддоном, он бросился в бой как камикадзе на крохотном "Зеро" на авианосец.

Никаких шансов. Но он бросился в бой. Потому, что мужчина должен.

Толика нашли через фейсбук и привели к мэру в гости.

...

Слева - Костя. Костя - хороший человек.

На своём грузовике он убирал снег 18 часов, обессилел, уснул за рулём и снес заправку "Окко".

Костя думал, что его накажут и уволят. А его мэр наградил грамотой. И наградил ценным подароком.

И Толика мэр наградил грамотой и ценным подарком.

Потому, что Толик и Костя - хорошие люди.

Толик - прицепил к своей Ниве отвал, Костя - 18 часов убирал снег на грузовике: Филатов наградил жителей Днепра за борьбу со снегом 02
Толик - прицепил к своей Ниве отвал, Костя - 18 часов убирал снег на грузовике: Филатов наградил жителей Днепра за борьбу со снегом 03
...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как Днепр победил непогоду: на борьбу со снегом вышли 85 единиц техники и 800 коммунальщиков. ФОТОрепортаж

А это неизвестный предприниматель на дорогом "Рейндже". Он, конечно, платит налоги и создаёт рабочие места. Вечером предприниматель приходит домой и пишет в интернете проклятия, что он никому ничего не должен, а ему все должны.

Особенно городские власти. Ведь они живут за его счёт.

Предприматель так спешил создавать рабочие места и платить налоги, что на своём люкс-авто залез в колонну техники и заблокировал уборку снега.

Ему можно, ему все должны.

Толик - прицепил к своей Ниве отвал, Костя - 18 часов убирал снег на грузовике: Филатов наградил жителей Днепра за борьбу со снегом 04
Толик - прицепил к своей Ниве отвал, Костя - 18 часов убирал снег на грузовике: Филатов наградил жителей Днепра за борьбу со снегом 05
...

Мы каждый делаем свой выбор. И Толик, и Костя, и я, и вы. И даже предприниматель.

...

Мы не спим уже почти третьи сутки и я могу рассказать вам почти с десяток подобных историй. Не буду. Я просто сделал свой выбор. Я - на стороне Толика и Кости. А ваш выбор за вами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снежный коллапс в Днепре: школьников отпустили на каникулы, а бюджетникам дали выходные 20 и 21 марта. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/p3056693
 
 
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Пока олигарх будет при власти...Мы постоянно будем слушать душещипательные истории про героев Кость с лопатой привязанных к санкам..Это просто пипец ! 21 век на дворе,а такую туфту,гонит !
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Гораздо хуже то, что когда олигарх уйдёт, такие, как ты, останутся.
И когда снова выпадет много снега, или дождя, продолжат ныть, потому что ничего другого не умеют.
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У тебя нездоровая любовь к олигархам. Так нельзя. Пойди проверься.
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смотри - у тебя 15 поддержки, а у этого мудака - только 3, и олигарх у власти. И что, 15 не могут 3х мудаков закопать?
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Замечательный вопрос,Эрнесто ! Отвечаю. - 100 лет страха при коммунизме., 20 лет страха разборок бандито-будущих олигархов. -15 лет страха беспредела сформировавшихся олигархов. Во всех случаях люди исчезали бесследно за любую малейшую непокорность. - Гонгадзе,Сашко Билый и т.д.
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Да уж, зрада головного мозга это серьезное заболевание, скорее всего даже не лечиться. Какое отношение олигархат имеет к желанию людей сделать свое место обитание лучше? Например в США, можно прийти утром в полицейский участок и записаться в волонтеры, тебе выдадут опознавательные знаки и скажут где нужна помощь, допустим утром и вечером, когда школьные автобусы возят детей такие волонтеры регулируют движение и следят, чтобы не случилось непоправимое, имеют право даже остановить движение, делают это они абсолютно бесплатно, им просто так хочется. У нас это пока в диковинку, очень редко можно увидеть, когда жильцы чистят снег возле подъездов, будут идти ломая ноги и лезть через сугробы, но хер когда возьмут лопату и уделят 30 минут времени, ведь они почистят, а там пройдет кто-то другой, непоправимая душевная травма. Ты же скорее всего такой самый, будешь сидеть и ждать пока придет бабушка дворник с лопатой и не расчистит тебе снег, ведь ты ж блядь налоги платишь.
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Все перекаверкал в угоду олигархам. Простой пример - пойди глянь где живут олигархи и какие там подъезды к их домам. Даже на дорогу скинуться,жлобствуют. Прыгают по ямам ,чтобы не потратиться. Точно также они ведут себя и по отношению ко всей стране. Что мы и видим.
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Короче говоря,лохи делали то,что должен был делать Филатов ....
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запретить идти снегу? а заодно и дождю и солнцу...
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Нет. Организовать уборку снега за счет средств города, а не ложить их себе в карман, эксплуатируя "хороших Толиков". Нашел чем "похвастаться"! Идиот. Толик - прицепил к своей "Ниве" отвал, Костя - 18 часов убирал снег на грузовике: Филатов наградил жителей Днепра за борьбу со снегом - Цензор.НЕТ 7069
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до тебя ему ооох как далеко...
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Кличко, слава богу, и в карман "ложит", и "толиков" не организовывает.
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Даа,на мальдивах и сейшелах солнце,без осадков ....
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снег сам выпал, сам и растает ... )) Леня Космос (с)
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Если ее кавалер похож на этого уродца, то для него это -- избавление.
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А вот Филатов- нехороший человек. Редиска. После Майдана, Небесной сотни и тысяч жертв войны- продался рыгоаналам. Плюс будку себе разъел на мерских харчах. Вместе с брюхом.
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А зачем тогда чиновники? Бабки из народного кармана тырить? Смысл тогда воевать с РФ?
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Сніг під кінець безсніжної зими - це, звісно, катастрофа, гідна героїчної звитяги - тільки чомусь не міських чиновників...
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Сегодня дорогу почистил, а завтра пусть едет мост строить, а послезавтра пусть при пожаре помогает. Не ну а что, если человек платит налоги - это еще не повод ждать от государства хоть что нибудь,никто никому ничего не должен, кроме налогов, конечно.
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Чего - Толик и Костя сделали свой выбор, им приятно было заниматься уборкой снега. А мэру тоже приятно - коммунальной службы нет, да и дешевле выдать Толикам и Костикам по торту и шоколадке, чем купить снегоуборщик для города. Да и вообще, нафиг снегоуборщик, если это бабло можно в карты где-то на Мальдивах просадить.
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Мер сказав щире слово подяки хорошим пацанам. Хвала йому і двом першим героям розповіді.
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Цензор.НЕТФотоОбществоТолик - прицепил к своей "Ниве" отвал, Костя - 18 часов убирал снег на грузовике: Филатов наградил жителей Днепра за борьбу со снегом. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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