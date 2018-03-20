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 Происшествия, За рубежом
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Все про:взрыв (3839) Кишинев (26)

 В центре Кишинева произошел взрыв в магазине, есть жертвы. ФОТО

В центре Кишинева сегодня, 20 марта, произошел взрыв в магазине. В результате взрыва погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sputnik Молдова.

Сообщается, что взрыв произошел в центре Кишинева на перекрестке улиц Матеевича и Армянской, рядом с Армянским кладбищем. Информацию об этом  подтвердили в Генеральном инспекторате полиции.

"Инспекторат полиции Кишинева информирует, что произошел взрыв на перекрестке улиц Армянской и Матеевича в Кишиневе в продуктовом магазине, в результате погибли два человека. Полиция находится на месте происшествия", - заявили в пресс-службе полиции.

В центре Кишинева произошел взрыв в магазине, есть жертвы 01

Как сообщил глава Генерального инспектората полиции Пынзарь, звонок по номеру 902 поступил в 11:08. На место происшествия незамедлительно выехала полиция, саперы, прокурор столичного сектора Центр и руководитель управления полиции Кишинева Корнелиу Гроза.

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"Один из мужчин около 11 утра вошел в магазин, взял порядка 10 пачек сигарет, затем подошел к прилавку. На выходе ему сказали, что нужно заплатить, но тот отказался. В этот момент из рюкзака или руки у него выпало неустановленное на данный момент взрывное устройство", - сказал Пынзарь.

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Фото: сайт "Спутник"

Как уточнил глава Гениспектората полиции, "взрывная волна была направлена на улицу, где в тот момент находился мужчина, личность которого еще не установили".

В итоге погиб мужчина, у которого было взрывное устройство, и тот, кто находился на улице.

"Личность подозреваемого установили. Это житель Кишинева 1968 года рождения", - заключил Пынзарь.

В настоящее время место происшествия оцеплено. На месте работают криминалисты.

Источник: https://censor.net.ua/p3056643
 
 
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ні, жива сука... сьогодні рубана хотіла на поруки взяти
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