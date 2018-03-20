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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Катар (49) Порошенко (14502)

 Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадой Аль Тани возможности сотрудничества между странами.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Порошенко поблагодарил Эмира Катара за последовательную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о ситуации на Донбассе из-за продолжающейся агрессии РФ.

В ходе встречи также был отмечен рост показателей двусторонней торговли и выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и оборонной сферах, а также в отраслях энергетики, транспорта, медицины, образования и туризма.

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"Во время переговоров шла речь об усилении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и сфере транспортной инфраструктуры, в частности портовой отрасли. Собеседники обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились о проведении межправительственной экономической комиссии в 2018 году.

Также Глава государства пригласил Эмира посетить Украину с визитом.

Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину 01
Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину 02
Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину 03
Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину 04
Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину 05
Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину 06
Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину 07
Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину 08
Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину 09
Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину 10
Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину 11

Источник: https://censor.net.ua/p3056641
 
 
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Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки спиженного из Украины.
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Тиха украинская ночь, но деньги нужно перепрятать.
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якийсь троль що логіном прізвище Бандери, той тож був Степан Андрійович. Але москалі бандеровців "бЕндеровцями"
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У Польші є термінал і газогін там можна прокачати до України, якщо турки блокують прохід газових танкерів пролів.
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Польша в последнее время вовсе не братский народ.
А альтернативные маршруты еще есть? Или - тупик?
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Зрительный контакт с собеседником отсутствует напрочь.
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Петро Олексійович там не в своїй тарілці, бо там не продаються його улюблені напої.
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А у нас инфраструктура портов Одессы позволяет принимать и хранить зж. газ?
А какая цена на выходе?

И на фиг простому работяге безвиз со страной билет в одну сторону которой стоит от 600 у.е.?
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А ты пешком- так дешевле, да еще сэкономишь на перелете.
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Толі дєло коли зустрічав Завгара в домашніх капцях.
Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину - Цензор.НЕТ 3539
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разрыв дипломатических отношений 5 июня 2017 года, между Саудовской Аравией, ОАЭ, Йеменом, Египтом, Бахрейном, а также Мальдивами и одним из правительств Ливии с одной стороны и Катаром - с другой.
В дополнение к экономическим санкциям Катар был исключён из рядов Исламской военной коалиции; кроме того, было аннулировано участие Катара в операции в Йемене «в связи с поддержкой терроризма в регионе».
Соседние страны, кроме того, ввели блокаду полуострова (они же ранее кратковременно отсылали дипломатов в 2014 году)
При этом Турция не только не присоединилась к странам-участникам бойкота, но и осудила их. США также не стали причислять Катар к списку стран-спонсоров терроризма.
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а что с инфраструктурой для приема сжиженного газа? да и турки вроде как не пускают особо через проливы такие суда...




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добре Президент Порошенко виглядає на переговорах. По цьому також судять про Україну.
Якби ще так було б у внутрішній політиці, то ціни б йому не було.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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