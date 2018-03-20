 Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Порошенко поблагодарил Эмира Катара за последовательную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о ситуации на Донбассе из-за продолжающейся агрессии РФ.
В ходе встречи также был отмечен рост показателей двусторонней торговли и выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и оборонной сферах, а также в отраслях энергетики, транспорта, медицины, образования и туризма.
"Во время переговоров шла речь об усилении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и сфере транспортной инфраструктуры, в частности портовой отрасли. Собеседники обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны договорились о проведении межправительственной экономической комиссии в 2018 году.
Также Глава государства пригласил Эмира посетить Украину с визитом.
А альтернативные маршруты еще есть? Или - тупик?
А какая цена на выходе?
И на фиг простому работяге безвиз со страной билет в одну сторону которой стоит от 600 у.е.?
В дополнение к экономическим санкциям Катар был исключён из рядов Исламской военной коалиции; кроме того, было аннулировано участие Катара в операции в Йемене «в связи с поддержкой терроризма в регионе».
Соседние страны, кроме того, ввели блокаду полуострова (они же ранее кратковременно отсылали дипломатов в 2014 году)
При этом Турция не только не присоединилась к странам-участникам бойкота, но и осудила их. США также не стали причислять Катар к списку стран-спонсоров терроризма.
Якби ще так було б у внутрішній політиці, то ціни б йому не було.