 Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Порошенко поблагодарил Эмира Катара за последовательную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о ситуации на Донбассе из-за продолжающейся агрессии РФ.

В ходе встречи также был отмечен рост показателей двусторонней торговли и выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и оборонной сферах, а также в отраслях энергетики, транспорта, медицины, образования и туризма.

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"Во время переговоров шла речь об усилении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и сфере транспортной инфраструктуры, в частности портовой отрасли. Собеседники обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились о проведении межправительственной экономической комиссии в 2018 году.

Также Глава государства пригласил Эмира посетить Украину с визитом.





















