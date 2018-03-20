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 СБУ задержала участницу ОПГ, которая переоформляла недвижимость переселенцев на членов "ДНР". ФОТО

Сотрудники СБУ задержали в Мариуполе еще одну участницу организованной группировки, которая обеспечивала боевикам завладение имуществом мирных граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что жительница временно неподконтрольной территории Донетчины входила в группировку, участники которой организовали механизм противоправного переоформления прав собственности на объекты недвижимости в Донецке на членов незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Дельцы изготавливали фиктивные решения, используя украденную печать одного из райсудов Донецка. Окончательное переоформления жилья осуществлялось государственными регистраторами на подконтрольной украинскому власти территории. Сделки осуществлялись без ведома и физического присутствия владельцев недвижимости, которые покинули временно неподконтрольную территорию из-за действий террористов", - сказано в сообщении.

СБУ задержала участницу ОПГ, которая переоформляла недвижимость переселенцев на членов ДНР 01
Фото: СБУ/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержали мужчину за "минирование" здания МВД, - СБУ

Сотрудники СБ Украины задержали женщину в Мариуполе, ей сообщено о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, что в ноябре 2017 сотрудники СБ Украины задержали судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области и жителя Мариуполя, которые были ключевыми участниками незаконной сделки.

Продолжается досудебное следствие.

СБУ задержала участницу ОПГ, которая переоформляла недвижимость переселенцев на членов ДНР 02

Источник: https://censor.net.ua/p3056613
 
 
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Всі ОТСОСівські бамажки - фількина грамота.
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Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, умирает от отравления.
Об этом эфире ObozTV заявил военный эксперт Юрий Колесников.https://www.obozrevatel.com/crime/sentsov-umiraet-voennyij-ekspert-zayavil-ob-otravlenii-ukrainskogo-rezhissera.htm
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Банда отжимателей? Там много такого жилья, особенно возле линии боевых действий.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала участницу ОПГ, которая переоформляла недвижимость переселенцев на членов "ДНР". ФОТО
 
 
 
 
 
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