 СБУ задержала участницу ОПГ, которая переоформляла недвижимость переселенцев на членов "ДНР". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что жительница временно неподконтрольной территории Донетчины входила в группировку, участники которой организовали механизм противоправного переоформления прав собственности на объекты недвижимости в Донецке на членов незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Дельцы изготавливали фиктивные решения, используя украденную печать одного из райсудов Донецка. Окончательное переоформления жилья осуществлялось государственными регистраторами на подконтрольной украинскому власти территории. Сделки осуществлялись без ведома и физического присутствия владельцев недвижимости, которые покинули временно неподконтрольную территорию из-за действий террористов", - сказано в сообщении.



Фото: СБУ/Facebook

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Сотрудники СБ Украины задержали женщину в Мариуполе, ей сообщено о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, что в ноябре 2017 сотрудники СБ Украины задержали судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области и жителя Мариуполя, которые были ключевыми участниками незаконной сделки.

Продолжается досудебное следствие.