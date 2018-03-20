 Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Адвокат Владимира Рубана Виталий Погосян приобщил к материалам 13 пропусков от Службы безопасности о передвижении по территории Украины (в том числе и через линию соприкосновения) и грамоту от СБУ для Рубана. Кроме этого адвокат зачитал ходатайство нардепа Надежды Савченко о взятии на поруки Рубана.

Прокуроры не возражали.

Отметим, на заседании также присутствует Вера Савченко.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера украинского центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.



















































Фото Олега Богачука для Цензор.НЕТ