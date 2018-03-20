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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки. ФОТОрепортаж

Народный депутат (внефракционная) Надежда Савченко пришла на рассмотрение апелляции по делу руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и готова взять его на поруки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Адвокат Владимира Рубана Виталий Погосян приобщил к материалам 13 пропусков от Службы безопасности о передвижении по территории Украины (в том числе и через линию соприкосновения) и грамоту от СБУ для Рубана. Кроме этого адвокат зачитал ходатайство нардепа Надежды Савченко о взятии на поруки Рубана.

Прокуроры не возражали.

Отметим, на заседании также присутствует Вера Савченко.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя "Офицерского корпуса"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера украинского центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

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Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки 05
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Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки 12
Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки 13
Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки 14
Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки 15
Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки 16
Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки 17
Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки 18
Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки 19
Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки 20

Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки 21
Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки 22
Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки 23

Фото Олега Богачука для Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3056610
 
 
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Посадить их обоих в одну камеру, и пусть там что захотят, то и берут и дают...
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з зрадниками зрозуміло що роблять, а з лже науковцями,що ганьблять Україну?http://false-science.ucoz.ua/news/plagiatni_prigodi_matematichnikh_formul/2018-02-10-53
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Прокуроры не возражали.)))))))

Билять!!! А хуйло эта консерва Гадя Чапман не хочет взять???
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Во придумали себе схемки...на поруки. под залог. пол личное поручительство..............а в СИЗО пока следствие тянется годика 3...4...посидеть и заработать полный "букет" болячек? Может тогда бы и СИЗО новые построили, отремонтировали старые.
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"Что, уср*лись?" Таинственный ролик с пугающей Савченко вызывает шок:

http://glavred.info/ukraine/chto-usr-lis-tainstvennyy-rolik-s-pugayuschey-savchenko-vyzyvaet-shok-video-495648.html

Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки - Цензор.НЕТ 9420
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А что состоятельные судьи ждут? Ждут звонка?
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чудно такое читать в свету последних событий или снова будут тянуть кота за хвост, как было с грузинским эксом. Какие поруки от русской консервы
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надо отдать конечно..., раз просит, извиниться и сказать, что ошибочка, мол, вышла...мебель была, а оружие подкинули, это же очевидно...
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Закрывайте и Гадю нахер! Пускай с Рубаном одной камере сидят и берут друг друга на поруки.
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хто цій гаді зробив депутатський мандат ?
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А що б говорили, якби Юлька не взяла депутатом до себе Савченко, коли ще та була в рашистській тюрязі?
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А Вера продолжает работать сестрой Нади..
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А кто из них должен был обстрелять купол Рады? Наверно этот маленький, Савченко же на добитии. Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки - Цензор.НЕТ 7738
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Там ещё не всё выяснили. Надюха ж лётчица. Может она вообще бомбить собиралась..
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Я только не понимаю, почему минометы. С них попасть было бы довольно трудно. РПГ в самый раз. Как же Савченко так оплошала.
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Правильное применение 120-мм миномета - это в десятки раз более разрушительно, чем какой-то жалкий гранатомет.
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Мина бы не обрушила купол, а пролетела бы насквозь стекло. Я все-таки склоняюсь к паре выстрелов из РПГ.
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И потом, минометом уметь надо. А этот мужичок не похож на коммандос.
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мина падает почти вертикально сверху, т.е. дома -деревья не помешают....
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так что стрелять могут со значительного расстояния,изза домов, что бы вовремя скрыться
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...ей самой пора искать того, кто ее на поруки возьмет...
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До чего же мерзопакостное создание эта Гадя. Привела свою сестру-крысенка. Ничего, скоро будешь рядом с Рубаном
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ну что сказать.
для гади вертольота только принудительное психиатрическое лечение, пожизненное. И содержать ее в одной палате с таньюхой челноволкой.
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дивно спостерігати як дві людини протистоять цілій системі, а люди настільки звикли бути рабами що підтримують систему а не повстанців... Матриця, наші дні...
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"Повстанці" - це сильно!
А як Олександр Єрмоленко їх підтримує?
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В Лугандоні теж кажуть що вони повстанці.
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Скоро Гадю на поруки возьмет - матькивщина.... Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки - Цензор.НЕТ 1239
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Руки прочь от Героев Украины! Награду вручал сам Президент и Верховный Главнокомандующий Украины! А вы кто, чернь?!
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тихо....тихо ....Ты чего рубан не герой , а ГАДЮ еще не закрыли !!!! не ори , воша .
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На фига вы столько фоток налепили в материал однотипных словно порнозвезду рекламируете в различных ракурсах и позах...
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А что им? Не проявлять же пленку, как раньше. Теперь знай себе -- нажимай на кнопочку хоть тысячу раз, а то, что среди этой тысячи нет ни одной настоящей фотографии -- так "то таке".
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Це ж елементарно, 25-й кадр у дії - для закріплення образа ворога на підсвідомості!
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Отдайте Рубана Савченко на поруки, и они завтра смоются к рашистам.
Даже сегодня вечером.
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Провластный канал Экспресо-ТВ. Что нужно знать про дело Савченко:
https://www.youtube.com/watch?v=andvD-pSZsY
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Все таки Гадя не зря придумала схему год за два
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На какие поруки? это тяжкое преступление.
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На поруки на одну добу? Завтра розбиратимуть савченко, бажаючи взати обох на поруки є?.... а ще сестравєра третя....
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Надюша шокаладники истерят,так держать-
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Шапіто. перевести увагу з Петроса на бл*дський цирк.. оце і є покращення по новому.
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"Теракт у вірменському парламенті - терористичний акт у вірменському парламенті, який стався 27 жовтня 1999 року. Група з п'яти озброєних людей у довгому верхньому одязі увірвалася в зал засідань Національних зборів Республіки Вірменія і відкрила вогонь по президії, де знаходилися і міністри (якраз був день уряду - так званий "день питань і відповідей»Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки - Цензор.НЕТ 408. За кілька хвилин країна втратила прем'єр-міністра Вазґена Сарґсяна, спікера парламенту Карена Демірчяна і обох його заступників, міністра і трьох депутатів. Загалом загинуло вісім людей".
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСавченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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