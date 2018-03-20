 Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Адвокат Владимира Рубана Виталий Погосян приобщил к материалам 13 пропусков от Службы безопасности о передвижении по территории Украины (в том числе и через линию соприкосновения) и грамоту от СБУ для Рубана. Кроме этого адвокат зачитал ходатайство нардепа Надежды Савченко о взятии на поруки Рубана.
Прокуроры не возражали.
Отметим, на заседании также присутствует Вера Савченко.
Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера украинского центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
Фото Олега Богачука для Цензор.НЕТ
Билять!!! А хуйло эта консерва Гадя Чапман не хочет взять???
http://glavred.info/ukraine/chto-usr-lis-tainstvennyy-rolik-s-pugayuschey-savchenko-vyzyvaet-shok-video-495648.html
для гади вертольота только принудительное психиатрическое лечение, пожизненное. И содержать ее в одной палате с таньюхой челноволкой.
А як Олександр Єрмоленко їх підтримує?
Даже сегодня вечером.
https://www.youtube.com/watch?v=andvD-pSZsY