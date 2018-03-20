 С погибшим 17 марта от взрыва гранаты на КПВВ "Майорское" пограничником Игорем Дулько простятся 22 марта на Львовщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В четверг, 22 марта, в городе Великие Мосты Сокальского района Львовской области, в 12.00 состоится прощание с Игорем Николаевичем Дулько, 26.01.1996 года рождения, сержантом, инспектором пограничной службы 1-й категории Краматорского пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украина, который 17 марта умер в Бахмутской центральной городской больнице в результате осколочных ранений, полученных при детонации ручной осколочной гранаты в одном из блиндажей пограничного наряда на КПВВ "Майорское" (дорожный коридор "Горловка - Бахмут").

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Игорь Дулько прошел подготовку в учебном центре ГПСУ имени Момота в городе Оршанец. С 2016 проходил службу в Мукачевском пограничном отряде, затем занимал должность младшего инспектора пограничной службы 1-й категории Краматорского пограничного отряда.

Игорь Дулько