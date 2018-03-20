EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество, Фоторепортаж
  1336  0
Все про:Госпогранслужба (2698) Львовщина (1402) пограничники (1056) похороны (572) смерть (4733) Донбасс (15723) Ян Осока (130)

 С погибшим 17 марта от взрыва гранаты на КПВВ "Майорское" пограничником Игорем Дулько простятся 22 марта на Львовщине. ФОТО

Сержант Госпогранслужбы Игорь Дулько умер 17 марта в Бахмутской горбольнице в результате осколочных ранений, полученных при детонации ручной осколочной гранаты в одном из блиндажей пограничного наряда на КПВВ "Майорское".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В четверг, 22 марта, в городе Великие Мосты Сокальского района Львовской области, в 12.00 состоится прощание с Игорем Николаевичем Дулько, 26.01.1996 года рождения, сержантом, инспектором пограничной службы 1-й категории Краматорского пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украина, который 17 марта умер в Бахмутской центральной городской больнице в результате осколочных ранений, полученных при детонации ручной осколочной гранаты в одном из блиндажей пограничного наряда на КПВВ "Майорское" (дорожный коридор "Горловка - Бахмут").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На КПВВ в Донецкой области взорвалась граната, погиб пограничник

Игорь Дулько прошел подготовку в учебном центре ГПСУ имени Момота в городе Оршанец. С 2016 проходил службу в Мукачевском пограничном отряде, затем занимал должность младшего инспектора пограничной службы 1-й категории Краматорского пограничного отряда.

С погибшим 17 марта от взрыва гранаты на КПВВ Майорское пограничником Игорем Дулько простятся 22 марта на Львовщине 01

Игорь Дулько

Источник: https://censor.net.ua/p3056600
 
 
VEhrdlVYSTVRemxKVGtObE1GbElVWFowUXpZd1RFRjJURGxETHpCTU4xSm9aRU1yTUZsRVVYWjBRemt3V1hRNE1GbElVWFpPUXpFd1dVUlNaM1JIVFdaT1ExUXdURGRTWjJSREx6Qk1OMUZ6T1VkQk1FeEVVWFprUjBJd1RIWlNaemxETWpCTVNGRnpTSHBSZGpsREt6Qk1VRkpuVGtOM01Fd3pVWFZPUjBnd1RETlJkVTVETmpCTWFEZ3dTblpTYWs1RGVUQk1OMUZ6ZEVkS01FeHFVWFprUTNkbVRrTlZNRXczVVhaa1EzZ3dURVJTWjJSSFFnPT0=
Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим 17 марта от взрыва гранаты на КПВВ "Майорское" пограничником Игорем Дулько простятся 22 марта на Львовщине. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх