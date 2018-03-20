 Задержан военнослужащий-контрактник, продававший элементы динамической защиты танков, - Лысенко. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"19 марта во время проведения неотложных следственно-розыскных действий в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, военной прокуратурой Черниговского гарнизона Центрального региона Украины разоблачена и прекращена преступная деятельность военнослужащего-контрактника 1 отдельной танковой бригады оперативного командования "Север".

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины совместно с работниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБ Украины в Черниговской области во время проведения негласных следственных (розыскных) действий в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины", - написал он.

По словам Лысенко, задержанный водитель танковой роты, снял и продал гражданскому лицу по 11000 гривен 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом, таким образом ослабив боеспособность танкового подразделения. Указанные заряды типа ХСЧКВ 34 используются в модулях динамической защиты танков "Нож" украинского производства.

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"Предварительно установлено, что указанные заряды были демонтированы из нескольких танков Т-64БМ "Булат" на территории военной части и вынесены с целью продажи. Следует отметить, что "Нож" - это модульный комплекс динамической защиты третьего поколения, который является украинской разработкой. Комплекс предназначен для защиты боевых машин и стационарных объектов от бронебойных снарядов, кумулятивных средств поражения и ударно-кумулятивных боеприпасов типа "ударное ядро". Контейнеры с взрывчатым веществом и денежные средства изъяты в ходе оперативной закупки", - сообщил спикер ГПУ.

Лысенко также добавил, что сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, дополнительной квалификации действий задержанного по ч. 3 ст. 410 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на имущество.

Справка:

• ч. 1 ст. 263 УК Украины "ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет";

• ч. 3 ст. 410 УК Украины "похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет ".



