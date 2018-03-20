 Воин АТО Николай Мужичук умер в харьковском госпитале 19 марта. ФОТО (обновлено)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Анна Косинова, передает Цензор.НЕТ.

"Фиговые новости. 41-й бат, у нас опять потери. Коля Мужичук, Кот, Николай Мужичук, сегодня утром покинул нас. До сих пор поверить не могу, все утро на телефоне, но, к сожалению, это правда. Юля, жена Коли, осталась с двумя детьми. Спи спокойно, Воин, многие тебя любят, многие помнят. Ты отдал свой долг Украине с процентами", - рассказала она.

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В харьковском госпитале умер 48-летний Николай Мужичук из Хмельницкого. Об этом vsim.ua сообщила координатор Центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар.

По ее информации он служил в десятой горно-штормовой бригаде. Свой воинский долг в зоне АТО он выполнял с 2014 года. Также занимался волонтерством. Мужичук находился на лечении в военном госпитале в Харькове. Умер он, 19 марта, в шесть часов утра. Причины пока неизвестны.

В Центре помощи участникам АТО говорят, что накануне ему делали операцию и после нее он чувствовал себя относительно нормально. В понедельник, 26 марта, он должен был отмечать свой сорок девятый день рождения.

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Прощание с Николаем Мужичуком запланировано на 22.03.2018 г. на 12.00, по адресу ул.Толстого,5, г.Хмельницкий, бюро похорон.