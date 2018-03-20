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 Политика Украины, Общество
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Все про:Николаевская область (730) ОГА (1315) Нацполиция (7093) расследование (2225) самоубийство (549) Волошин Владислав (17) Гнап (7) Савченко Алексей (24) Мороз Юрий (1)

 Самоубийство Волошина будет расследовать полиция Николаевщины, которую возглавляет экс-глава безопасности бывшего банка главы ОГА Алексея Савченко Мороз, - Гнап. ФОТО

Самоубийство бывшего боевого летчика Владислава Волошина будет расследовать следственный отдел Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Дмитрий Гнап, передает Цензор.НЕТ.

""Самоубийство руководителя Николаевского аэропорта - бывшего боевого летчика Волошина будет расследовать следственный отдел Главного управления Нацполиции в Николаевской области". Кхм ... Посмотрите на это фото. Это - Юрий Мороз, начальник главного управления Нацполиции в Николаевской области. Это именно его подчиненные будут разбираться, почему произошло это самоубийство. И именно подчиненные Мороза должны проверять причастен ли к самоубийству Волошина руководитель Николаевской ОГА - Алексей Савченко. Но тут такая штука ... 5 лет назад этот нынешний глава полиции Николаевщины Мороз работал вице-президентом по безопасности "Авант-Банка" (ныне обанкротившегося). А владельцем и председателем наблюдательного совета банка в это время был ... сам Алексей Савченко. Ждем резонансных задержаний от николаевской полиции!", - рассказал Гнап.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть военного летчика Волошина расследуют по статье "Преднамеренное убийство", - Нацполиция

Самоубийство Волошина будет расследовать полиция Николаевщины, которую возглавляет экс-глава безопасности бывшего банка главы ОГА Алексея Савченко Мороз, - Гнап 01
Самоубийство Волошина будет расследовать полиция Николаевщины, которую возглавляет экс-глава безопасности бывшего банка главы ОГА Алексея Савченко Мороз, - Гнап 02
Самоубийство Волошина будет расследовать полиция Николаевщины, которую возглавляет экс-глава безопасности бывшего банка главы ОГА Алексея Савченко Мороз, - Гнап 03
Самоубийство Волошина будет расследовать полиция Николаевщины, которую возглавляет экс-глава безопасности бывшего банка главы ОГА Алексея Савченко Мороз, - Гнап 04

Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве

Источник: https://censor.net.ua/p3056558
 
 
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С таим коррупционером, бандюганом из 90-х как Савченко.Это чудо не смогло без 30 ошибок 5 строчек анкеты заполнить, да и мысли высказывает менее связно чем Шариков. Довели боевого лётчика ублюдки. Самоубийство Волошина будет расследовать полиция Николаевщины, которую возглавляет экс-глава безопасности бывшего банка главы ОГА Алексея Савченко Мороз, - Гнап - Цензор.НЕТ 6184
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ну да когда прапорщик из военкомата берет взятку в 200 долларов то там СБУ, а тут полиция, да и вообще пусть участковый вдову опросит и хватит, я гляжу в том банке компашка еще та, гляньте там и Гелетей
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и никто ничего в этом сепарском городке ничего не сделает
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Ппц...это всю Николаевщину отдали в вотчину этому недоделанному поклоннику Кадыркина?
Разве главу полиции назначает не Аваков?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСамоубийство Волошина будет расследовать полиция Николаевщины, которую возглавляет экс-глава безопасности бывшего банка главы ОГА Алексея Савченко Мороз, - Гнап. ФОТО
 
 
 
 
 
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