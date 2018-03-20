 Самоубийство Волошина будет расследовать полиция Николаевщины, которую возглавляет экс-глава безопасности бывшего банка главы ОГА Алексея Савченко Мороз, - Гнап. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Дмитрий Гнап, передает Цензор.НЕТ.

""Самоубийство руководителя Николаевского аэропорта - бывшего боевого летчика Волошина будет расследовать следственный отдел Главного управления Нацполиции в Николаевской области". Кхм ... Посмотрите на это фото. Это - Юрий Мороз, начальник главного управления Нацполиции в Николаевской области. Это именно его подчиненные будут разбираться, почему произошло это самоубийство. И именно подчиненные Мороза должны проверять причастен ли к самоубийству Волошина руководитель Николаевской ОГА - Алексей Савченко. Но тут такая штука ... 5 лет назад этот нынешний глава полиции Николаевщины Мороз работал вице-президентом по безопасности "Авант-Банка" (ныне обанкротившегося). А владельцем и председателем наблюдательного совета банка в это время был ... сам Алексей Савченко. Ждем резонансных задержаний от николаевской полиции!", - рассказал Гнап.

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Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве.