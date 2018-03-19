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Все про:ДТП (4722) Запорожье (1369) маршрутки (334) Нацполиция (7086)

 Маршрутка с пассажирами перевернулась в Запорожье, трое пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

В результате ДТП с участием маршрутного такси в Запорожье пострадали трое пассажиров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"19 марта в 13:46 водитель маршрутного такси на улице Днепровское шоссе в городе Запорожье при осуществлении обгона не справился с управлением. В результате микроавтобус перевернулся", - говорится в сообщении.

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Запорожье, трое пострадавших, - Нацполиция 01

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В результате аварии телесные повреждения получили трое пассажиров: две женщины - 1975 и 1985 рождения и мужчина 1983 года рождения.

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Запорожье, трое пострадавших, - Нацполиция 02

Смотрите: 12 человек пострадали в результате ДТП с участием двух маршруток в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/p3056492
 
 
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интересно вот нахрена мы платим за ржавые маршрутки которые дорожают и разваливаются на ходу? Маршрутка с пассажирами перевернулась в Запорожье, трое пострадавших, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4988
а ездят как водила хочет Маршрутка с пассажирами перевернулась в Запорожье, трое пострадавших, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7021
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Може бути.
Місто велике, відстані теж. Приходиться поспішати, бо ж інший маршрутчик обжене.
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На тій ділянці дороги, що маршутчики, що приватні автомобілі носяться, як чумові. Дорогу не перейдеш. На зебри уваги не звертають. Результат "на ліцо". Та ще й погода...
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Садишься в маршрутку - застрахуй жизнь и здоровье.
Интересно, мы когда-нибудь дождемся нормального муниципального транспорта, как во всем мире?
Ах да, я забыл: с кого ж тогда пи4арасам из мэрий стричь бабосы?!...
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Очень часто езжу там на 49-м маршруте, хотелось бы водил с этого маршрута собрать всех вместе, посадить их в кузов армейского "Урала", снять все борты и прокатить их с ветерком с Шмидтовской горки...
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Они за баблом гонятся, а остальное их не интересует, всё им мало, всё хотят больше и больше срубить бабла.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМаршрутка с пассажирами перевернулась в Запорожье, трое пострадавших, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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