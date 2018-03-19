 Маршрутка с пассажирами перевернулась в Запорожье, трое пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"19 марта в 13:46 водитель маршрутного такси на улице Днепровское шоссе в городе Запорожье при осуществлении обгона не справился с управлением. В результате микроавтобус перевернулся", - говорится в сообщении.
В результате аварии телесные повреждения получили трое пассажиров: две женщины - 1975 и 1985 рождения и мужчина 1983 года рождения.
Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
а ездят как водила хочет
Місто велике, відстані теж. Приходиться поспішати, бо ж інший маршрутчик обжене.
Интересно, мы когда-нибудь дождемся нормального муниципального транспорта, как во всем мире?
Ах да, я забыл: с кого ж тогда пи4арасам из мэрий стричь бабосы?!...