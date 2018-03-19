 Порошенко начал официальный визит в Катар. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
Программой пребывания предусмотрены переговоры Главы Украинского государства с высшим политическим руководством Катара - Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.
Президент Украины также проведет отдельные встречи с исполнительным директором катарской инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.
Предполагается также участие Президента Украины в открытии международной агропромышленной выставки "Qatar International Agricultural Exhibition-2018".
Также запланировано подписание ряда двусторонних документов.
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як варене яйце
19.03.2018 18:17
Про воспаление особо зачётно
Просто цікаво, коли емігрує останній підприємець, платник податків, за чий рахунок буде жити вся ця писдота, що зара охороняє Будку Сивого пі....раса?
Э
Но деньги лучше перепрятать...
Жаль, что Фрейд рано помер. Ты ж ему был бы как находка.
Один, альтернативно одарённый коментатор, не может Катар на карте найти, другой - сравнивает богатейший Катар с бушменами, третий из их же числа не знает, что по Конституции именно президент отвечает за внешнюю политику и ничего странного в том, что он ездит с официальными визитами в другие страны нет.
Это лютый капец.
Пиндярь за справедливый наезд на Новую Почту топить.
Фактами можете? Нет! Вот и весь с вами разговор.
Украина уже 27 лет как независима,а большинство чиновников,ярые сепаратисты.
На ВРУ без слез смотреть невозможно.
Прокуроры,судьи,депутаты,это не просто,что-то,а конченное ворье.
Мажоры как давили людей не боясь ответственности-так и продолжают давить.
Вон сегодня,одного выпустили. Задавил дорожника на смерть по пьяне-год и тот условно.
Торговля со страной-оккупантом не только процветает,но и увеличивается в обьемах.
Это как? Сможешь этот факт опровергнуть?
Кто там отвечает за внешнею политику? Вот эта Лолита?!!!
А как же убитые?
И рсазу после таких рассуждений,от вас шоколадных педерастов,подмывших жопу и намазавшихся вазелином в ожидании Путлера,такой бред несется.......путлер нападет?!
С вами ему точно нападать не надо. Вы все за него сделаете.
Ублюдки.