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 Политика Украины
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Все про:визит (2141) Катар (48) Порошенко (14496)

 Порошенко начал официальный визит в Катар. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Государство Катар.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства. 

Программой пребывания предусмотрены переговоры Главы Украинского государства с высшим политическим руководством Катара - Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

Президент Украины также проведет отдельные встречи с исполнительным директором катарской инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.

Предполагается также участие Президента Украины в открытии международной агропромышленной выставки "Qatar International Agricultural Exhibition-2018".

Также запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Также читайте: Порошенко посетит Кувейт и Катар с рабочим визитом 19-20 марта

Порошенко начал официальный визит в Катар 01

Источник: https://censor.net.ua/p3056490
 
 
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Андрей, у Вас лобковый волос в зубах застрял.
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В Катаре морей нема,тож не Мальдивы... Порошенко начал официальный визит в Катар - Цензор.НЕТ 4947
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У тебья ф школи геаграфия биль? и в Гугле забанили ? Карту купи, да? :
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И тут мне в голову полезли картины абсурда.
Про воспаление особо зачётно Порошенко начал официальный визит в Катар - Цензор.НЕТ 8328


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Кочєґар 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 18 мар.

Просто цікаво, коли емігрує останній підприємець, платник податків, за чий рахунок буде жити вся ця писдота, що зара охороняє Будку Сивого пі....раса?
Порошенко начал официальный визит в Катар - Цензор.НЕТ 5309
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Глупый пингвин робко прячет тело жирное в Катаре
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Будет ему и карцер и полное людское забытье,я в этом уверен!
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Тиха украинская ночь,
Но деньги лучше перепрятать...
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Янукович перед отбытием в Ростов тоже туды ездил ...
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За 2015 год, ВВП (по ППС) Катара составил 322 миллиарда долларов США. А из-за того, что Катар - карликовая страна, в ней проживает менее 2-х миллионов человек. Отсюда и получается такой большой ВВП на душу населения. Именно поэтому Катар можно считать самым богатым государством мира
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кто-то обратил внимание, что порося в Украине проводит меньше времени, чем за рубежом?
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Липецкий дурила будет хвалиться там всякими "успехами",предлагать даже помощь,брехать для него как дышать.
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Сельское хозяйство развито слабо и удовлетворяет лишь 10 % потребностей страны в продовольствии. Земледелие сосредоточено в оазисах (финиковая пальма, овощеводство и садоводство). Животноводством заняты кочевые и полукочевые племена, которые разводят верблюдов, овец и коз.(википедия) ФиникОВ будем разводить?
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Как-то оно выглядит как будто всралось...

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А катарцы в курсе сколько этот депил угробил людей в АТО ?
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А они в курсе, что иногда происходит после его визита? На глаза, видать, не очень..
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Данила из Галич-Мерского, а ничего, что если бы твоё хуйло и его стадо ихтамнетов не влезли в Украину, то в Украине небыло бы никаких АТО?
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Соси рошенку,и побольше читай разные источники,ибо на Цензоре ты отупел.
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Ну какой же Данила из Галич-Мерского без любимой скрепной темы о сосании.

Жаль, что Фрейд рано помер. Ты ж ему был бы как находка.
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А ничего,что если бы этот Шоколадный Упырок,перекрыл границу с зоной АТО,то и война бы давно уже закончилась.
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То есть хуйло для тебя ни при чём? Что и требовалось доказать.
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Рашка заполонила Цензор ..... жестяк . УБЛЮДКИ ВОН НА УЙ ОТСЮДА !!! Дыбилы бля
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Трохи поспамив кацапську гидоту. Приємно - так ніби кацапа замочив.
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Овощь перед финишем тоже поездил в такие страны, что не всякий географ на карте найдет. Давай Петец, в Буркина-Фасо не забудь прошвырнуться..
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Осталось только с бушменами открыть без -виз и договориться о поставках оружия с отравленными стрелами и копьями.
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Петро на всякий случай старается быть за бугром,мало ли что может случиться.
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А это он штоб "ядерным пеплом" невзначай не осыпало.
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Да уж...
Один, альтернативно одарённый коментатор, не может Катар на карте найти, другой - сравнивает богатейший Катар с бушменами, третий из их же числа не знает, что по Конституции именно президент отвечает за внешнюю политику и ничего странного в том, что он ездит с официальными визитами в другие страны нет.

Это лютый капец.
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Шо происходит? Шо с лолиботами в понедельник - субботник, или просто увидев рейтинги гаранта -хвост перекрутили?
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Так что? Я прав? Навтыкали под хвост шакаладным, ой, эти соц опросы - наверно Люля оплатила Лолу опустить?

Пиндярь за справедливый наезд на Новую Почту топить.
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Да я не знаю, прав ты или не прав в вопросе о том, что и куда кому там навтыкали. Мне подобные темы не интересны. То ты, родной, найди себе свинособачек-друзей и с ними обсуждай подобные темки. Им тоже вечно интересны подобныевопосы. Будете сидеть и друг-другу рассказывать кто и куда вам навтыкал - хоть юльки в соцопросах, хоть лолы.
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Капец,это когда шоколадные боты,превращают беседу в вылизывание.
Фактами можете? Нет! Вот и весь с вами разговор.
Украина уже 27 лет как независима,а большинство чиновников,ярые сепаратисты.
На ВРУ без слез смотреть невозможно.
Прокуроры,судьи,депутаты,это не просто,что-то,а конченное ворье.
Мажоры как давили людей не боясь ответственности-так и продолжают давить.
Вон сегодня,одного выпустили. Задавил дорожника на смерть по пьяне-год и тот условно.
Торговля со страной-оккупантом не только процветает,но и увеличивается в обьемах.
Это как? Сможешь этот факт опровергнуть?
Кто там отвечает за внешнею политику? Вот эта Лолита?!!!
А как же убитые?
И рсазу после таких рассуждений,от вас шоколадных педерастов,подмывших жопу и намазавшихся вазелином в ожидании Путлера,такой бред несется.......путлер нападет?!
С вами ему точно нападать не надо. Вы все за него сделаете.
Ублюдки.
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Салам алейкум, мы, Тамим бин Хамад Аль Тани и шейх Абдулла бин Насер Аль Тани. Алейкум ассалам, а, мы просто, Пеця и Марына Аль Чоколад.
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"Также запланировано подписание ряда двусторонних документов" . Ага. Интересно каких? " Катар является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в мире"
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Шо, опять главным достижением будет - безвиз? или снова предложим поучаствовать в приватизации? А может през соскучился по восточным сладостям?
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за народные деньги по катарам ездит. Доколе?!!
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Якщо домовиться про інвестиції в Україну то буде добре,на моїй пам"яті жоден наш президент не відвідував цю країну.
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В феодальні країни на кшалт сучасної України ніякий дурень нічого інвестувати не буде. Максимум - кредит (позика) під заставу держааних цінних паперів.
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Петя наверное ищет страну для будущего побега. Порошенко розпочав офіційний візит у Катар - Цензор.НЕТ 980
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"Порошенко начал официальный визит в Катар" - молодец Шоколад, сделает безвиз, чтобы вся пиз.ота выехала из Украины, и не мешала Пахану пилить бюджет, пусть ещё десять миллионов уедут, будет спокойней, и не будут мешать делать "реформы".
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как же его впустили в Катар??? Они же люто ненавидят евреев и не пускают в страну тех кто хоть раз был в израиле
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Смотрю на это уё.ище и страшно становится за Украину, такое впечатление, что Хряк уже недееспособный.
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Ой, і не кажи. Нічого не робить, бугаіна. Звалив всю роботу на плечі Юлечки...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко начал официальный визит в Катар. ФОТО
 
 
 
 
 
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