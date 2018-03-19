 Порошенко начал официальный визит в Катар. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

Программой пребывания предусмотрены переговоры Главы Украинского государства с высшим политическим руководством Катара - Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

Президент Украины также проведет отдельные встречи с исполнительным директором катарской инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.

Предполагается также участие Президента Украины в открытии международной агропромышленной выставки "Qatar International Agricultural Exhibition-2018".

Также запланировано подписание ряда двусторонних документов.

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