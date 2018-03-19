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 Пять тайников с оружием и боеприпасами обнаружены на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с Нацполицией и Вооруженными силами обнаружили 5 тайников с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Покровском районе из схрона изъят динамореактивний пехотный огнемет "Шмель", который находится на вооружении у российских военных и предназначен для поражения открытых целей, в частности укреплений и бронетехники.

Пять тайников с оружием и боеприпасами обнаружены на Донетчине, - СБУ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Запрещенная противопехотная мина российского производства выявлена на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Пять тайников с оружием и боеприпасами обнаружены на Донетчине, - СБУ 02

Из второго тайника изъято 22 мины калибром 120 мм.

Пять тайников с оружием и боеприпасами обнаружены на Донетчине, - СБУ 03

В двух схронах в Волновахском районе сотрудники спецслужбы обнаружили 20 крупнокалиберных выстрелов, 6 зарядов к выстрелу 125 мм, а также 20 выстрелов с осколочной гранатой ОГ-9 к БМП-1.

Пять тайников с оружием и боеприпасами обнаружены на Донетчине, - СБУ 04

Также смотрите: Двое жителей Сумщины задержаны за скупку оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ. ФОТО

Пять тайников с оружием и боеприпасами обнаружены на Донетчине, - СБУ 05

В Тельмановском районе из тайника правоохранители изъяли 21 крупнокалиберный выстрел к БМП-1, 16 гранат Ф-1 и РГД-5, более 12 тысяч патронов различного калибра и мину МОН-100.

Пять тайников с оружием и боеприпасами обнаружены на Донетчине, - СБУ 06
Пять тайников с оружием и боеприпасами обнаружены на Донетчине, - СБУ 07

Смотрите: Сеть сбыта оружия блокирована на Полтавшине,- СБУ. ФОТОрепортаж

Пять тайников с оружием и боеприпасами обнаружены на Донетчине, - СБУ 08

По всем фактам продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают осуществлять комплекс мероприятий по предупреждению незаконной утечки военных средств поражения в мирные регионы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3056481
 
 
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Теперь найти там отпечатки пальцев Юлифорофки,Соболева,Семенченко и нормалёк ... Пять тайников с оружием и боеприпасами обнаружены на Донетчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 6938
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Где аресты "заговорщиков", за которыми "следили"? Неделя прошла.
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какой ты быстрый как электровеник!
сначала они идут как свидетели... ну а потом если не сбегут пойдут на нары!
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И где та воинская часть, в которой Рубан складировал первую партию оружия? Начальника части посадили в СИЗО? Ну хотя бы зав склада?
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Отлично СБУ! Так держать и работать...
Уничтожать русскую мразь по всей территории Украины!
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И нафига Рубан- Гарбузюк перся в ДНР и ехал через КПП? Вот они с Надей идиоты. Идиоты ли?
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на крысме : 1. Украинский патриот Владимир Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу https://crimeahrg.org/ukrainskiy-patriot-vladimir-baluh-obyavil-bessrochnuyu-golodovku/
2. Глава МИД Украины Павел Климкин на встрече с главами МИД стран ЕС в Брюсселе передал список из 140 человек, причастных к организации незаконных "выборов" в оккупированном Крыму http://qha.com.ua/ru/politika/klimkin-peredal-es-spisok-prichastnih-k-organizatsii-viborov-v-krimu/189209/ . Кроме того, Фракция "Народный фронт" зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о признании Украиной нелегитимными выборы президента рф http://qha.com.ua/ru/politika/v-rade-trebuyut-priznat-vibori-rf-nelegitimnimi/189229/ . Тем временем оккупанты нарисовали "явку" в Крыму "71,6%", из которых "92,15%" голосов за путина. Кстати, так торопились выдать фейковые цифры, что случайно нарисовали в Севастополе "90,42%" голосов за путина, что на 2% меньше, чем по Крыму, а такое невозможно в принципе. В общем, до Северной Кореи чуток не дотянули, а с цифрами явно поспешили https://ru.krymr.com/a/news/29108732.html
3. Племянница (2 класс) пришла из школы расстроенная. Учительница требовала поднять руки тех, чьи родители ходили голосовать. Остальным обещают неприятности. Как вы понимаете, мои НЕ ходили. Теперь ребенок боится. Концлагерь "Крым".
4. Земляки, спасибо всем, кто не испачкался ни тогда, ни сейчас. Вы есть, а значит, есть и надежда.
5. Тропа к "избирательному участку" пролегала мимо моего дома. Шли в основном особи, к которым старость пришла, а мудрость нет. В целом, участки выглядели пусто https://twitter.com/CrimeaUA1/status/975691777498910720 (фото с вебкамер) и https://twitter.com/MustLiveUA/status/975508495041728513 (фото).
6. Прочтите про угрозы в адрес тех, кто отказался идти на вырабы путина https://twitter.com/CrimeaUA1/status/975412552921468928 (скрин). И о том, как заставляли "голосовать" студентов, некоторые из которых "проголосовали" дважды https://twitter.com/hell_of_crimea/status/975410234549301248 (скрин).
7. По "выборам". На участке рядом с домом людей было совсем немного. Хотя понятно, что нарисуют 86% или что-то около того. Посмотрите на массовые вбросы бюллетеней по всей россии https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/975439346655531011 (видео).
8. Къырымлы молодцы. Смогли огорчить пропагандона Горного, который шокирован крайне низкой явкой крымских татар на "выборах" https://twitter.com/Kosstik8/status/975496355375452160 (скрин).
9. Глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля сообщил, что явка крымских татар на "выборах" составила не более 10% http://qha.com.ua/ru/politika/aktivnost-krimskih-tatar-na-viborah-v-krimu-ne-previsila-10-smedlya/189199/ . Тем временем предатель Украины и своего народа Руслан Бальбек продолжил отрабатывать 30 сребреников, неся очередную ложь в ватные массы https://twitter.com/KrimRt/status/975650960814039040 (скрин).
10. Крымские татары в соцсетях осуждают тех немногих, кто пошел голосовать на "выборы", а также пишут, что готовы "с честью и достоинством вынести все сложности", которые обрушатся на тех, кто саботировал этот незаконный фарс https://twitter.com/KrimRt/status/975642679601135616 (скрин).
11. Знакомый госслужащий: "Всех предупредили об обязательной явке, даже с больничных. Объяснили, за кого надо голосовать. Обязали сфотографировать галочку и выслать по вайберу. Молодым пригрозили даже проверять на предмет редактирования фото".
12. Предательница из Ялты, которая обожала россию, констатировала, что "выборы" в Крыму, которые она назвала "балом сатаны", прошли с нарушениями, а результат нарисуют. Кроме того, ей не нравится творящееся в Крыму беззаконие, в связи с чем "растёт глухое разочарование" https://twitter.com/KrimRt/status/975665869903843328

13. Хорошо с медальками в Ватастополе получилось. Мощнейший подрыв ваты. Организатору назначить премию - оплатить проезд до раиси при депортации. Одни требуют вернуть Сталина, чтобы расстрелять причастных к провалу с выдачей медалей https://twitter.com/Kosstik8/status/975637817027112960 (скрин), другие увидели след Украины в подрыве скреп https://twitter.com/Kosstik8/status/975452922724143105 (скрин), третьи в ужасе от того, что в Украине напишут, что "предатели не дождались от оккупантов обещанных копеечных медалек", и считают это целенаправленным саботажем https://twitter.com/Kosstik8/status/975415853830328320 (скрин), пятые откровенно написали, что пёрлись на участки только ради медалей, а шестые с завистью смотрят на тех, кто прицепил медаль на грудь https://twitter.com/KrimRt/status/975718839265701889 (скрин).
14. До чего смешные проживают в Севастополе люди. Их медалькой помани, и они побегут. А если бы еще и оливье к медальке выдавали, был бы рай.
15. Поржали над Севастополем с медальками, которые не всем достались, а оказалось, что и в Евпатории социальное неравенство - одни получили подарки, другие - нет: "Почему в Севастополе впервые голосующему человеку дарят подарки, а в Евпатории нас проигнорировали?". Ответы: "Что нашему для счастья надо? Да хоть рулон туалетной бумаги. Главное, что бесплатно", "Днём где-то в новостях мелькало, что люди в Севасе уже кипиш подняли. Им медальки обещали, а по факту только накормили обещаниями, что их выдадут всем позже. Классика", "Календарики давали", "Ничего не дарили", "Мне подарили магнитик, ручку и календарик", "Смешные вы. Готовы продаться ради блокнотика и магнитика", "Дёшево, однако, в наше время будущее стоит", "Хочется матом крыть! Вы чего? Радуетесь печенькам и значкам? Не должно быть такого на выборах. Это же просто замыливание глаз. Не один день мы должны порадоваться, а весь период президентства. И на выборах было все, кроме одного, - выбора" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/975716367239401472 (скрин).
16. Севастопольские пропагандоны сообщают: "Имеешь активную гражданскую позицию? Отклоняешься от «линии партии»? Лучше помалкивай: не выступай на митингах, не пиши в соцсетях, не делай замечаний. Иначе ты в любой момент можешь оказаться в полицейском участке, а потом и в суде. И никто - включая суд - не сможет объяснить тебе, за что тебя задержали… У крымчанки, сделавшей замечание наблюдателям на выборах, сняли отпечатки пальцев и ботинок" http://primechaniya.ru/home/news/mart-2018/u-krymchanki-sdelavshej-zamechanie-nablyudatelyam-na-vyborah-snyali-otpechatki-palcev-i-botinok/
17. Быть ватником - опасно для здоровья и жизни. Ватники в Керчи так переживали о выборах путина, уткнувшись в телевизор, что не заметили, как едва не сгорели заживо. На помощь пришли соседи, которые увидели пламя во дворе https://twitter.com/CrimeaUA1/status/975684012000849920 (фото-скрин).
18. Ну все, шабаш прошел, и снова слушаю уже 20 минут, как на бл*дском мосту опять сваи или что-то еще колотят. Клоунада, с*ка!
19. Константинов заявил, что "украинский бизнес ломанётся по мосту в Крым". Это как? В чемоданах и багажниках инвестиции будут везти? http://fresh.org.ua/novosti/143415/krymskiy-spiker-shdet-chto-ukrainskiy-biznes-lomanetsya-cherez-most_2018-03-19 . Тем временем икают от смеха даже российские Искандеры: "Москвичи говорят, что многие российские бизнесмены шарахаются от слова "Крым". Так боятся санкций и проблем от Запада", - написал пропагандон из Ялты Сергей Сардыко https://twitter.com/KrimRt/status/975706771565182977 (скрин).
20. Невыездные предатели: "Кто знает, как выйти на сайт «Миротворец»? Просто другу нужно съездить в(на) Украину, но боюсь, как бы это не была бы поездка в один конец. Хотел по этому сайту узнать, есть ли он в базе данных хохлоп*доров. А то как-то брат ездил через Чонгар, так его за фотку Севастополя на телефоне хохлы три часа мурыжЫли", "И мне интересен этот вопрос. Сын так точно в Миротворце. Мы с его папой тоже там были. Я это видела своими глазами. Невестка с Украи
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Я это видела своими глазами. Невестка с Украины, а я боюсь туда ехать. Говорят, что могут быть проблемы" https://twitter.com/KrimRt/status/975680850544201728 (скрин).
P.S. Крымчанин написал: "Историю жизни россиян и россии за прошедшие 18 лет можно описать четырьмя словами: ПОЛОНИЙ, МЕЛЬДОНИЙ, КОКАИН и ИХТАМНЕТ". Собственно, за это вчера и голосовали соучастники преступлений путинского режима - за войну, позор и нищету! КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Ого. Раньше находили пистолеты, самодельное оружие, а сейчас гранаты, огнеметы, 120-ти мм снаряды... П'ять схованок зі зброєю і боєприпасами виявили на Донеччині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3811
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПять тайников с оружием и боеприпасами обнаружены на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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