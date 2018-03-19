 Пять тайников с оружием и боеприпасами обнаружены на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Покровском районе из схрона изъят динамореактивний пехотный огнемет "Шмель", который находится на вооружении у российских военных и предназначен для поражения открытых целей, в частности укреплений и бронетехники.

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Из второго тайника изъято 22 мины калибром 120 мм.

В двух схронах в Волновахском районе сотрудники спецслужбы обнаружили 20 крупнокалиберных выстрелов, 6 зарядов к выстрелу 125 мм, а также 20 выстрелов с осколочной гранатой ОГ-9 к БМП-1.

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В Тельмановском районе из тайника правоохранители изъяли 21 крупнокалиберный выстрел к БМП-1, 16 гранат Ф-1 и РГД-5, более 12 тысяч патронов различного калибра и мину МОН-100.





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По всем фактам продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают осуществлять комплекс мероприятий по предупреждению незаконной утечки военных средств поражения в мирные регионы Украины.