 "Разработали совместный план действий", - Луценко провел встречу с соучредителем "Новой почты" Климовым. ФОТО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал глава ГПУ Юрий Луценко.
В сообщении отмечается: "Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях "Новой почты" в нескольких городах страны были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более - не имели намерений рейдерского захвата, о чем кричат ФБ манипуляторы.
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Мы ознакомили Вячеслава Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизным алкогольных товаров и наркотических веществ.
Также к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов.
Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий.Эта встреча показала эффективность открытого диалога. И правоохранители, и бизнес с важным реноме заинтересованы в устранении правонарушений.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, провела обыски в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.
Какой дурак будет работать на Новой почте, если в Польше за такую же работу платят в несколько раз больше.
А може картавому бізнес-план треба було для іринки написати, свої мізки в же пробухав то вирішив людей напрягти прокуГог
Пахать где то, жить спокойно, зная что если что, тебя защитит закон.
И когда здесь будет становиться всё невыносимее - радоваться, радоваться и радоваться тому, что не послушал сердце, а послушал свой разум и свалил, а здесь будет один огромный сфинктер. и мне не будет жаль никого ни молодых ни стариков.....только ушедшую Небесную сотню....только Героя Украины Владимира Рыбака ....только добровольцев, умиравших за идею ....и очень стыдно перед ними...уже давно стыдно...
Может когда тебя нераба не будет Новая почта людям зарплату повысит.
После реакции общества Югик-ханыч слегка обдрыстался.
Мужик знімає і віддає їм шапку: - Коли ви вже накуритесь?
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Теперь дорогой коньяк по Новой почте будет доставлятся бесплатно...