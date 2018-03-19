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Все про:Луценко (6943) Новая почта (7)

 "Разработали совместный план действий", - Луценко провел встречу с соучредителем "Новой почты" Климовым. ФОТО (обновлено)

19 марта в Генеральной прокуратуре Украины состоялась встреча Генпрокурора Юрия Луценко с соучредителем компании "Новая почта" Вячеславом Климовым.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал  глава ГПУ Юрий Луценко.

В сообщении отмечается: "Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях "Новой почты" в нескольких городах страны были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более - не имели намерений рейдерского захвата, о чем кричат ​​ФБ манипуляторы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело в отношении возможных злоупотреблений на "Новой почте" Луценко берет под личный контроль

Мы ознакомили Вячеслава Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизным алкогольных товаров и наркотических веществ.

Также к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов.

Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий.Эта встреча показала эффективность открытого диалога. И правоохранители, и бизнес с важным реноме заинтересованы в устранении правонарушений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман назначил проверку законности обысков на "Новой почте": "Нам нужно разобраться, что происходит"

Разработали совместный план действий, - Луценко провел встречу с соучредителем Новой почты Климовым 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотни волонтерских организаций готовы поддержать "Новую почту" в случае неправомерных действий ГПУ, - Дейнега

Разработали совместный план действий, - Луценко провел встречу с соучредителем Новой почты Климовым 02

Как сообщал Цензор.НЕТранее Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, провела обыски в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.

 

 

 

Источник: https://censor.net.ua/p3056478
 
 
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Бутусов ты всю ФБ публику сюда переманил ?
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Ну все, не видать больше безакцизного бабушкиного варенья, а я еще за прошлогодние огурцы налогов не заплатил(
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Взрывом пердаков ольгинских зрадодрочеров вполне удовлетворен. Антимайдан, титушня и сепарские 15% никуда не делись. Они сегодня в соцсетях пытаются взять реванш. А хервам господа!))
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Угу, никуда не делись. Они теперь дом твоего босса охраняют.
"Розробили спільний план дій", - Луценко провів зустріч зі співзасновником "Нової пошти" Климовим - Цензор.НЕТ 8953
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Теперь приёмщик на складе будет подкладки отпарывать и каблуки отрывать в поисках наркоты...или это должен буду сделать я сам?
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Приемщик уедет в Польшу.
Какой дурак будет работать на Новой почте, если в Польше за такую же работу платят в несколько раз больше.
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Луценко свою Бабу Ягу попихивает в соучредители Новой Почты ?!!!
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Та не там по ходу "Укрпошта" під картавим з його шваброю, от вони конкурентів вирішили нагнути.
А може картавому бізнес-план треба було для іринки написати, свої мізки в же пробухав то вирішив людей напрягти прокуГог
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Да это уже не смешно когда генитальный занимается финансовыми вопросами отдельных фирм - конченный... "Домовилися про співпрацю для вдосконалення роботи компанії", - Луценко провів зустріч із співзасновником "Нової пошти" Климовим - Цензор.НЕТ 7413 неук уйди и не позорь страну.
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А потом вдруг Новапошта банкрот, убыточная компания окажется, но так как на тот момент луцик сделает её монополистом на рынке, то государство просто обязано будет её у него выкупить, а то коллапс или путин нападёт и потом, как с приватом, её государство выставит на прозорро, где сыночек чейто её купит за откат от луцика.
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ну кому интересны такие хвантазии? "Розробили спільний план дій", - Луценко провів зустріч зі співзасновником "Нової пошти" Климовим - Цензор.НЕТ 8481а за коломойшу не переживай-тот своего не упустит.
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"Разработали совместный план действий", - Луценко провел встречу с соучредителем "Новой почты" Климовым" - шоумен и барыга, по совместительству генпрокурор, готовит своё туловище на выборы президента, имитирует активную деятельность, школа рошеновского Пахана, который тоже имитирует активную деятельность, ценой разбазаривания государственной казны, какой позор, два алкаша на ключевых государственных постах.
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а шо луцык в президенты идет?а когда выборы?еще ж вроде пороха не импечтнули-а как обещали "Розробили спільний план дій", - Луценко провів зустріч зі співзасновником "Нової пошти" Климовим - Цензор.НЕТ 4425
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Хорошее послание для потенциальных инвесторов.
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нормальное...потенциальным инвесторам недобросовестные конкуренты вряд ли нужны...им нужны единые правила для всех. "Розробили спільний план дій", - Луценко провів зустріч зі співзасновником "Нової пошти" Климовим - Цензор.НЕТ 4156
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Проверять правильно ли наклеены акцизные марки на бутылку - точно не функция "Новой Почты".
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а причем здесь инвесторы? "Розробили спільний план дій", - Луценко провів зустріч зі співзасновником "Нової пошти" Климовим - Цензор.НЕТ 8003я тебе о недобросовестной конкуренции
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Так судя по статье - претензии не к недобросовестной конкуренции, а к пересылке безакцизного алкоголя. Почему коммерческий перевозчик должен должен контролировать то, что входит исключительно в компетенцию государства. У него нет ни полномочий ни возможностей для этого, да и ему это нахер не нужно. Пусть компетентные органы этим занимаются.
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Югиг набивается на внештатную должность сомилье
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Пробовать все что не попадя? Да вряд ли. У него есть надежные поставщики, которые говно не подсунут, все будет высшего качества, проверенное.
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Отжим бизнеса по-новому! При яныке еще кричали что-то, возмущались. А теперь еще и хвалебное письмо пишут, мол спасибо, что хоть в живых оставили.
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а шо отжали,угрофин?твою посылку? "Розробили спільний план дій", - Луценко провів зустріч зі співзасновником "Нової пошти" Климовим - Цензор.НЕТ 21
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Луценко плющит по взрослому. Похоже мы его теряем.
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потерянные чего то теряют "Розробили спільний план дій", - Луценко провів зустріч зі співзасновником "Нової пошти" Климовим - Цензор.НЕТ 9166
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Не пойму суть претензий, "Нова пошта" это что таможня или наделена такими функциями ?
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Теперь, после "урегулирования", при каждом отделении НП будет по специальному отделу от таможни и ГПУ. Ну и тариф будет x5
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Хорошее дело загубят специалисты-Жити по Новому!
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Надо валить отсюда, одно тупое рабское быдло остаётся....
Пахать где то, жить спокойно, зная что если что, тебя защитит закон.
И когда здесь будет становиться всё невыносимее - радоваться, радоваться и радоваться тому, что не послушал сердце, а послушал свой разум и свалил, а здесь будет один огромный сфинктер. и мне не будет жаль никого ни молодых ни стариков.....только ушедшую Небесную сотню....только Героя Украины Владимира Рыбака ....только добровольцев, умиравших за идею ....и очень стыдно перед ними...уже давно стыдно...
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Скорее бы уже.
Может когда тебя нераба не будет Новая почта людям зарплату повысит.
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Нет, просто выберу жизнь без бобиков, среди людей которые просто живут, в то время когда я рассказываю какому то мудаку за жизнь
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Переводим на понятный язык.
После реакции общества Югик-ханыч слегка обдрыстался.
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в 90-х бандюки все кришували, зараз - мусора.
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у бандюків були хоч якісь понятія, а ці ж по беспределу виступають
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Интересно, откуда данные о наркоте? Неужели посылки вскрывали или может в накладных было прямо указано "Наркотики"? И второе. Впервые слышу о каких-то налогах при денежных переводах.
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То же и с акцизными марками. Их почтальоны чтоли должны контролировать?
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Фубля. Ночь же скоро спать, тут ужосы, бррррр
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До мужика підходять троє пацанчиків: - Закуріть нє будєт?
Мужик знімає і віддає їм шапку: - Коли ви вже накуритесь?
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Если рядовой прокурор будет пойман за разрабатыванием общего плана действий с потенциальным подозреваемым, ему светит от 5 до 10 с конфискацией, а когда тоже делает Гениальный, то це перемога?
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Таки да. Живем по-новому. Слава реформам!
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А что делает там спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

"Розробили спільний план дій", - Луценко провів зустріч зі співзасновником "Нової пошти" Климовим - Цензор.НЕТ 3043
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он стал спикером прокуратуры уже давно
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Та не він це. На фото "соучредитель компании "Новая почта" Вячеслав Климов.Источник: https://censor.net.ua/p3056478"
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И какой же это после тотальных обысков СОВМЕСНЫЙ план действий?Видимо Новуую Почту этими репрессиями принудили отстегивать энную сумму,вот и договорились.
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так хотелось верить, что "новая" работает по-новому... а если и она действительно уклоняется - у нас тоннель без света
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"Розробили спільний план дій", - Луценко провів зустріч зі співзасновником "Нової пошти" Климовим
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Теперь дорогой коньяк по Новой почте будет доставлятся бесплатно...
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Ждем повышения цен на услуги, ведь теперь ещё и крыше придётся отстёгивать чтоб дали спокойно работать.
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Новой почте требуется новый хозяин. Более достойный. А кто у нас самый достойный?
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Какие нах общие мероприятия с генеральной прокуратурой? У почты? Югiку нечем заняться? Ищи подрядчика на ремонт купола!
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Так что Новая почта в начале следующего квартала будет подымать тарифы, а?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Разработали совместный план действий", - Луценко провел встречу с соучредителем "Новой почты" Климовым. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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