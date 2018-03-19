 "Разработали совместный план действий", - Луценко провел встречу с соучредителем "Новой почты" Климовым. ФОТО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал глава ГПУ Юрий Луценко.

В сообщении отмечается: "Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях "Новой почты" в нескольких городах страны были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более - не имели намерений рейдерского захвата, о чем кричат ​​ФБ манипуляторы.

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Мы ознакомили Вячеслава Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизным алкогольных товаров и наркотических веществ.

Также к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов.

Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий.Эта встреча показала эффективность открытого диалога. И правоохранители, и бизнес с важным реноме заинтересованы в устранении правонарушений.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, провела обыски в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.