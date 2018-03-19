 Двое людей пострадали от взрыва гранаты в зале игровых автоматов на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
19 марта около 5:40 в помещение зала игровых автоматов по улице Грушевского в Каменском вошли двое неизвестных и потребовали деньги. Один из мужчин вытащил гранату и стал угрожать ею. Работники заведения попытались остановить нарушителей. Тогда один из нападавших убежал, а другой бросил гранату.
В результате взрыва телесные повреждения получили 22-летняя посетительница и сам 52-летний "подрывник".
В настоящее время личность одного злоумышленника установлена, принимаются меры для установления и задержания его сообщника. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст.15, п. 1 ч.2 ст.115, п. 5 ч.2 ст.115, п. 6 ч.2 ст.115 и ч. 3 ст. 187 УК Украины.
Всё что запрещено, но не против порошенка и приносит бабло контролирующим органам-разрешено.
Всё что разрешено, но против порошенка-запрещено.
2 поставила под сомнения выводы британской разведки;
3 пожаловалась, что Москва «не соблюдает договорный процесс»;
4 сочла, что правильным ответом был бы «конструктивный диалог».
_Иначе говоря, продолжение людоедами своего пира гарантированно. Бездействием Запада.
Но знаете что, дорогие мои евромещане? Кто завтракает с людоедами, оказывается в их меню на ужин!
декабрь у них только начался..