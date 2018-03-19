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Все про:взрыв (3837) граната (554) Каменское (Днепродзержинск) (91) Нацполиция (7086)

 Двое людей пострадали от взрыва гранаты в зале игровых автоматов на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

В Каменском Днепропетровской области в зале игровых автоматов при попытке ограбления взорвали гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

19 марта около 5:40 в помещение зала игровых автоматов по улице Грушевского в Каменском вошли двое неизвестных и потребовали деньги. Один из мужчин вытащил гранату и стал угрожать ею. Работники заведения попытались остановить нарушителей. Тогда один из нападавших убежал, а другой бросил гранату.

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В результате взрыва телесные повреждения получили 22-летняя посетительница и сам 52-летний "подрывник".

Двое людей пострадали от взрыва гранаты в зале игровых автоматов на Днепропетровщине, - Нацполиция 01

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В настоящее время личность одного злоумышленника установлена, принимаются меры для установления и задержания его сообщника. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст.15, п. 1 ч.2 ст.115, п. 5 ч.2 ст.115, п. 6 ч.2 ст.115 и ч. 3 ст. 187 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3056449
 
 
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Уже 3 год "по-новому", а Вы до сих пор не вникли:

Всё что запрещено, но не против порошенка и приносит бабло контролирующим органам-разрешено.
Всё что разрешено, но против порошенка-запрещено.
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под прикрытием мусарни работают по беспределу не скрываясь
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Та работают спокойно, то раньше, при "злочинній владі" по-тихому шкерились открывали двери только знакомым, а теперь везде вывески "НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ", цветомузыка и двери нараспашку круглосуточно.
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Если есть взрывы,значит не запрещены. Двоє людей постраждали від вибуху гранати в залі ігрових автоматів на Дніпропетровщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2382
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игровые автоматы запрещены с 2009 года есть статья в КК ....получается дубыль-два ,а завтра ждите шмона по всем лотерейным норам
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А что-о-о это значит ? Правильно! Нужно больше патрулей на улицах,больше обысков,больше прав милиции! Двое людей пострадали от взрыва гранаты в зале игровых автоматов на Днепропетровщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5620
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це ж повний піпець як на практиці Луценко впроваджує спад злочинності, якщо злочинність дійде до нуля заалгоритмом Луценка, то мабуть і на вулицю страшно буде вийти вдень, не кажучи про вечір чи ніч.
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Короткоствол- самозахист для лохів. Справжні пацани для самозахисту носять гранати.
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Пистолетом надо уметь пользоваться, умудриться еще попасть, а граната безпроигрышный вариант - дернул кольцо и бросил.
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До того ж як це під носом в обласного керівництва в обласному центрі та діяв зал ігрових автоматів?
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А что же менты свой бизнес не защитили? У них и автоматы и собаки с наручниками.... Двое людей пострадали от взрыва гранаты в зале игровых автоматов на Днепропетровщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7608
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«Столкнувшись с тем, что Россия нанесла удар по его стране, британская оппозиционная Лейбористская партия:1 отказалась признать, что Кремль несет за это ответственность;
2 поставила под сомнения выводы британской разведки;
3 пожаловалась, что Москва «не соблюдает договорный процесс»;
4 сочла, что правильным ответом был бы «конструктивный диалог».

_Иначе говоря, продолжение людоедами своего пира гарантированно. Бездействием Запада.
Но знаете что, дорогие мои евромещане? Кто завтракает с людоедами, оказывается в их меню на ужин!
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Там же не было вывески "С ГРАНАТАМИ ВХОД СТРОГО ЗАПРЕЩЕН"
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Кто-то любит заплатив 500 гривен, за гранатку, посчитать себя вершителем судеб. Тока Бог- не фрайер: В результате взрыва телесные повреждения получили 22-летняя посетительница и сам 52-летний "подрывник". Источник: https://censor.net.ua/p3056449
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Гранатка. Стало веским аргументом, в последнее время. Чего-то вспомнилось: "Пушки- последний аргумент королей"(с) А у нас как? Граната- последний аргумент люмпена. Так? Похоже что так.
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ну, так граната изначально была создана удобной.
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В начале декабря глава МВД Арсен Аваков пообещал в течение десяти дней закрыть все игровые заведения в Украине. По его словам, милиционеры начнут борьбу с казино и игровыми салонами в Киеве. Затем, в ближайшие дни сотрудники МВД остановят функционирование подобных заведений и по всей стране. Арсен Аваков отметил, что правоохранители больше не будут «арбитрами» и «сторожами» для тех, кто ведет игровую деятельность.


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так вот оно че,Михалыч !! Двоє людей постраждали від вибуху гранати в залі ігрових автоматів на Дніпропетровщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6819
декабрь у них только начался..
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Тут,в Каменском,таких дебилов полно.К сожалению.
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Хм...девушка 22 лет в 5.40 утра рубится в автоматы...что то странное.Или она там на "подработке"?)))
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Всі ці заклади нечисті підлягають знищенню (бажано з криміналом, який їх утримує ікришує). Між іншим, в цих залах весь час темінь і стоїть страшенний сморід.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое людей пострадали от взрыва гранаты в зале игровых автоматов на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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