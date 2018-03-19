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Все про:взятка (3637) Днепр_город (2324) СБУ (12256) таможня (1233)

 Сотрудник таможни задержан в Днепре за получение 900 долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке главного государственного инспектора таможенного поста "Северный" Днепропетровской таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал от местного предпринимателя 900 долларов за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении импорта легковых автомобилей. К противоправной схеме инспектор привлек в качестве посредника таможенного брокера одной из частных логистических компаний. Оперативники задокументировали получение дельцами 600 долларов - первой суммы неправомерной выгоды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Днепропетровской таможни задержан при получении 2,1 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО+ВИДЕО

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на рабочем месте таможенника при получении 300 долларов - второй части взятки.

Сотрудник таможни задержан в Днепре за получение 900 долл. взятки, - СБУ 01

Также смотрите: Работник таможни в Харькове задержан за систематическое вымогательство взяток, - СБУ. ФОТО

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3056436
 
 
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Взятки в Украине давно пора узаконить и брать с них налоги.
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900 то тисяча.........
відпустіть людину!
він же не офшори колпашить
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я скажу так ,що треба внести законопроект -якщо хтось з начальників бере хабар до 100 000 доларів -ПРИРІВНЮВАТИ ЇХ ДО ЛІКУ СВЯТИХ.
бо то ж не офшори !
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блин. эта фраза Сотрудник таможни задержан за получение ХХХХХ долл. взятки так примелькалась, шо у мну уже мнение выработалось - если есть ксива сотрудника таможни - можно смело садить на пять лет -ошибки быть не может в принципе!
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Больше нужно брать. Пеця вот 1,5 млрд недавно на облигациях стырил и доволен, ни кто его в тюрьму не тянет.
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Каждый день кого-то задерживают на взятках, только нет новостей, что бы кого-то посадили за эту самую взятку. Принцип спортивной рыбалки - поймали, взвесили и отпустили.
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так вроде гражданин насеров на это клятой таможне реформу делал??? може не до делал и все по старому осталось?
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плять,за державу обыдно!!!шо за мелочь по карманам тырят?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник таможни задержан в Днепре за получение 900 долл. взятки, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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