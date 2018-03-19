 Сотрудник таможни задержан в Днепре за получение 900 долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чиновник требовал от местного предпринимателя 900 долларов за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении импорта легковых автомобилей. К противоправной схеме инспектор привлек в качестве посредника таможенного брокера одной из частных логистических компаний. Оперативники задокументировали получение дельцами 600 долларов - первой суммы неправомерной выгоды.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на рабочем месте таможенника при получении 300 долларов - второй части взятки.
Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
відпустіть людину!
він же не офшори колпашить
бо то ж не офшори !