 Оператор телефонной связи в Одессе уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области на своей странице в Facebook.

Сотрудники СБУ во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Одессе международного оператора телефонной связи, сотрудничавшего с российскими спецслужбами.

Правоохранители установили, что владелец компании, который является гражданином РФ, дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганщины в сети российских операторов мобильной связи. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что через этот незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и российскими кураторами. Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались "услугами" этого оператора.

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Во время обысков в офисе и технических помещениях оператора, месте проживания владельца сотрудники СБУ обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более полумиллиона гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика.

Правоохранители изъяли переписку и документы, подтверждающие предоставление услуг телефонной связи представителям террористической организации "ЛНР" и сотрудничество с ФСБ РФ.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины гражданину России объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Фото: СБУ/Facebook