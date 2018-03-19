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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Одесская область (1433) СБУ (12256)

 Оператор телефонной связи в Одессе уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одессе СБУ разоблачила оператора телефонной связи, сотрудничавшего с российскими спецслужбами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области на своей странице в Facebook.

Сотрудники СБУ во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Одессе международного оператора телефонной связи, сотрудничавшего с российскими спецслужбами.

Оператор телефонной связи в Одессе уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами, - СБУ 01

Правоохранители установили, что владелец компании, который является гражданином РФ, дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганщины в сети российских операторов мобильной связи. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс.

Оператор телефонной связи в Одессе уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами, - СБУ 02

Оперативники спецслужбы задокументировали, что через этот незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и российскими кураторами. Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались "услугами" этого оператора.

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Во время обысков в офисе и технических помещениях оператора, месте проживания владельца сотрудники СБУ обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более полумиллиона гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика.

Оператор телефонной связи в Одессе уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами, - СБУ 03

Правоохранители изъяли переписку и документы, подтверждающие предоставление услуг телефонной связи представителям террористической организации "ЛНР" и сотрудничество с ФСБ РФ.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины гражданину России объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Оператор телефонной связи в Одессе уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами, - СБУ 04

Оператор телефонной связи в Одессе уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами, - СБУ 05

Фото: СБУ/Facebook

Оператор телефонной связи в Одессе уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/p3056429
 
 
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Інтретелеком? Це докази на фото? Таких доказів можна намалювать дуже багато . Наприклад договір Порошенко й Путіна чи ще щось. Ні печаток ,ні підписів. Та й не друкували б такі договори. А те ,що довіра до СБУ вже = 0,тому що всі знають , що вони просто трясуть бізнес ,може говорить про те , що це якась галімат"я і віджим .
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Да ні, просто я бачив докази,коли віджимали 400 Ферм майнінга . Це була якась об"ява в інтернеті . Тут докази теж на таке схожі.
Я не довіряю СБУ . Тому що вони не посадили жодного шпигуна ФСБ. А їх тут тисячі.
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Зберігати паперову копію договору з ФСБ це геніально.
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Ага ,а те що вона без підписів і печаток вас не вразило?
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Ну "Соглашение" нам показали тільки першу сторінку, але там взагалі багато питаннь, чи росіяни такі дурні, невже не можна це було зробити в іншому місці, та й 500 000 грн не така вже велика сума.
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"500 000 грн не така вже велика сума."
ну ты и барыга...
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Оператор телефонной связи в Одессе уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами, - СБУ - Цензор.НЕТ 503Ні, я як раз сам свої гроші заробляю, в садочку.
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Хорошо, если правда гниду выловили. Хотелось бы, чтобы и суровое наказание понесли все виновные. Хотя зная нашу гнилую, продажную судебную систему...
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Чего именно через Одессу? Не очень понял. Чего такую аппаратуру не поставить в Донецке?
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От от, слушне питання, вони би ще в Тернопілі поклали.
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чтоб "слушать" этой аппаратурой донецких, а не одесских? Это гениально!
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так поставил аппаратуру в Донецке и слушаешь, что там делают хфашистские пиндосы в своём Нью-Йорке! Как же раньше не додумались до этого?
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дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганщины в сети российских операторов мобильной связи

Источник: https://censor.net.ua/p3056429

Читать умеешь?
Слушать телефон - то абсолютное дерьмо, когда читаешь всё что на компах учреждений. Это можно делать хоть с Нью-Йорка
Разве что телефоны военных слушали так сказать Одесского округа и украинского ВМФ. Но тогда кто виноват тем военным, если они пздят по открытым линиям.
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Возможно. Из статьи не очень понятно что производилось.

через этот незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и российскими кураторами Источник: https://censor.net.ua/p3056429

Это надо было делать только через Одессу, разумеется. Разве что кураторы в лице Труханова были.
Прослушивать же одесситов, у которых российские MTS и Киевстар как-то и без ООО можно обойтись
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ну это как майнеры, котрых накрыли то ли в Киевской то ли в Черкассой обл..
типа майнили для спонсирования ДНР.
А то, что в дыре электроэнергия в 30 раз дешевле)) Это Служба Брелков Украины не учла.
Какой смысл в таком затратном майнинге не понятно.

Информация для лохов)
Так и тут. ДОГОВОР С ФСБ!!!! млять! )) хранили в офисе))
Я %уею) На кого расчитан этот бред? На олигофренов?
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Перепрошую , мабуть лолітобот все ж таки гірше , бо олігофренія -це болячка,а лолітобот - це вибір.
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В Одесі? Перше що спадає на думку - фардеп-вега (імені ахметки). Саме в Одесі головний вузол маршрутизації, керування та техпідтримки. Але коли я з ними контактував (за 2 роки до початку війни), там працювали цілком адекватні євреї, навряд чи вони пішли на таке навіть за дорослі гроші. А хто туди "підлипнув" за останні роки - не знаю.
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Не знаю, в Вегу я звонил в Киев, когда была проблемы со связью, старый adsl модем сгорел, в договоре настройки пароли и тд отсутствовали... В общем - предприятие без связи, настраивал по телефону в Киев. Со второй попытки, бо эти дурни не совсем верные цифры назвали.
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скорее всего арендовали базу номеров у Интертелекома и под этой личиной мутки мутили да и хозяева и кураторы недалеко в Тирасполе
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Везде название ООО замазали, а на последнем фото в заглавии ООО "Супер телеком"...
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C.ки ! Завалят Интертелеком чувствую. Конечно, подключил за 25 грн. матери тариф "Доступный - безлимит 094 + городской номер безлимит, 100 минут на другие операторы, а кому нужен инет - 2500 гига на месяц. И это все за 25 грн. и трубка всегда в кармане с городским номером. А в ахметовском Укртелекоме со стандартным домашним телефоном на проводах - 75 грн. в месяц. Заказ однозначно
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Тю...а причем здесь интертелеком? Ты фото внимательно смотрел? Нижний скрин, шапка темы...печатным по белому название фирмы ООО Супер телеком..головная в мацвабаде, филиал в Одессе Одесса, Успенская, 39/1 обращайтесь за услугами
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просто уже столько раз лезли к ИТ что автоматом сработало. Не заметил.
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Інтертелеком - контора з Приднівстров'я. Це величезна ганьба, що воно взагалі працює у нас в країні. Як би ви поставилися, якби Молдова дозволила в себе "бізнес" з ДНР?
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Ганьба тор, что ахметовский ( для тебя он наверное патриот, раз не критикуешь) Укртелеком дерет в 2.5 раза дороже чем ,как ты выразился приднестровская контора Интертелеком.
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не контора с преднистровья, а владельцы. Контора украинская. А кто конечные бенифициары у других крупных операторов страны.? И Где они живут.? Интертелеком единственная контора с адекватными ценами.
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скоро будет базовый . А сейчас пока 62 грн. Но разницу чувствуешь в цене между двумя операторами с городскими номерами.?
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так у нас вроде везде русский капитал у операторов???
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Отрезать кусок телефонного кабеля и на нём повесить.
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Мне понравился договор о передаче информации спецслужбе.
Болливуд отдыхает Оператор телефонной связи в Одессе уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами, - СБУ - Цензор.НЕТ 6120
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Так як раз все просто, закон Ярової, якщо ви пропустили.
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Исполнение Закона, не нуждается в договоре.
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А кацапи кажуть що потребує, " Федеральная служба безопасности напомнила российским операторам связи, что в наступившем году нужно отложить деньги на исполнение пакета ... Представители операторов связи рассказывают газете: до сих пор непонятно, как технически будет выглядеть исполнение этого закона и ..."
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При чем тут напоминание и договор?
Есть закон - нельзя ездить пьяным. И есть полно напоминаний об этом.
Но договор заключать по этому поводу никто не будет. Это закон.
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Номер и дата соглашения? Печати?

Сколько абонентов имело это ООО?
Странный какой-то договор без особой конкретики. И совершенно не понятно - зачем иметь его на руках. Это как Штирлиц носящий на груди звезду Героя Советского Союза, а в кармане - партбилет.
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Эх,недожарили этого телефониста в доме профсоюзов...
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Такие на антимайданы не ходят такие руководят местными предателями и указывают кого из ваты отправить на заклание
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Я знаю. Но может быть случайно зашел бы..
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реальные идиоты)) В 2015 году подисывают договор с ФСБ)) и хранят его в офисе?
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Та они там в Одессе не пуганные. Привыкли шо СБУ под ФСБ всегда было и только шкурные интересы имело...
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Вот я не пойму:Волкеру никто не может подсказать?Труха с кацапским гражданством,одесский сепаратизм,крышевание "сверху"-они в Америке не видят в каком коррупционном болоте увязла Украина?Они не знают кому мэдэбэйцы защемить,что-бы всё утряслось?
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просто арендовали ресурс у интертелекома .....типа фарлеп или пиплнет и заодно в приднестрофию отчеты отправляли там их хозяин сидит
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А не пора бы национальную мобильную связь отобрать у представителей страны-агрессора?
Доколе!!!
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Акстись. С торговыми партнерами так не поступают😁
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ту экспорт-импорт только наращивать начали, а ты забрать.
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Вот как их можно обвинить в пособничестве террористам, если Дыра на признана террористическим образованием? Опять в своё же дерьмо вступили?
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"Оперативники спецслужбы задокументировали, что через этот незаконный канал связи
боевики "ЛНР" свободно общались между собой и российскими кураторами."

Может быть я чего-то не понимаю, но зачем было это, просите, разоблачать? Может быть лучше было бы все прослушивать, раз нашли все концы?
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Интересно, зачем было замазывать в документах ООО "Супер телеком", если в шапке второго скана документа оно осталось
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОператор телефонной связи в Одессе уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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