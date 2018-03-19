 Оператор телефонной связи в Одессе уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области на своей странице в Facebook.
Сотрудники СБУ во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Одессе международного оператора телефонной связи, сотрудничавшего с российскими спецслужбами.
Правоохранители установили, что владелец компании, который является гражданином РФ, дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганщины в сети российских операторов мобильной связи. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что через этот незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и российскими кураторами. Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались "услугами" этого оператора.
Во время обысков в офисе и технических помещениях оператора, месте проживания владельца сотрудники СБУ обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более полумиллиона гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика.
Правоохранители изъяли переписку и документы, подтверждающие предоставление услуг телефонной связи представителям террористической организации "ЛНР" и сотрудничество с ФСБ РФ.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины гражданину России объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Фото: СБУ/Facebook
Я не довіряю СБУ . Тому що вони не посадили жодного шпигуна ФСБ. А їх тут тисячі.
ну ты и барыга...
Источник: https://censor.net.ua/p3056429
Читать умеешь?
Слушать телефон - то абсолютное дерьмо, когда читаешь всё что на компах учреждений. Это можно делать хоть с Нью-Йорка
Разве что телефоны военных слушали так сказать Одесского округа и украинского ВМФ. Но тогда кто виноват тем военным, если они пздят по открытым линиям.
через этот незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и российскими кураторами Источник: https://censor.net.ua/p3056429
Это надо было делать только через Одессу, разумеется. Разве что кураторы в лице Труханова были.
Прослушивать же одесситов, у которых российские MTS и Киевстар как-то и без ООО можно обойтись
типа майнили для спонсирования ДНР.
А то, что в дыре электроэнергия в 30 раз дешевле)) Это Служба Брелков Украины не учла.
Какой смысл в таком затратном майнинге не понятно.
Информация для лохов)
Так и тут. ДОГОВОР С ФСБ!!!! млять! )) хранили в офисе))
Я %уею) На кого расчитан этот бред? На олигофренов?
Болливуд отдыхает
Есть закон - нельзя ездить пьяным. И есть полно напоминаний об этом.
Но договор заключать по этому поводу никто не будет. Это закон.
Сколько абонентов имело это ООО?
Странный какой-то договор без особой конкретики. И совершенно не понятно - зачем иметь его на руках. Это как Штирлиц носящий на груди звезду Героя Советского Союза, а в кармане - партбилет.
Доколе!!!
боевики "ЛНР" свободно общались между собой и российскими кураторами."
Может быть я чего-то не понимаю, но зачем было это, просите, разоблачать? Может быть лучше было бы все прослушивать, раз нашли все концы?