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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия, организатор "титушек" Юрий Крысин был доставлен приводом на сегодняшнее заседание суда, однако потребовал его перенести из-за того, что у него нет адвоката.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

...

Также Крысин заявил, что он не получил копии апелляционных жалоб.

Суд выслушал аргументы сторон и постановил следующее: отложить судебное заседание для ознакомления Крысина с апелляционными жалобами и ходатайствами, поданными по делу, а также для заключения договора с новым адвокатом. 

Заседание перенесено на 14 часов 2 апреля. 

Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 01
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 02
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 03
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 04
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 05
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 06
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 07
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 08
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 09
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 10
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 11
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 12
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 13
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 14
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 15
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 16
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 17
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 18
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 19
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 20
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 21
Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката 22

Фото: Олег Богачук, для "Цензор.НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крысин координировал работу "титушек" в январе 2014-го по телефону с Мальдив, - прокурор Донской

Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Смотрите также: Приговор Крысину, который ранее опубликовал Цензор.НЕТ, засекретили. ДОКУМЕНТ

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.1 марта Крысин не явился на заседание суда по апелляции на приговор по делу об убийстве Веремия. Рассмотрение апелляции на приговор Крысину по делу об убийстве Веремия перенесли на 19 марта. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об обеспечении силового привода Крысина на заседание суда.

Также, 15 марта Юрий Крысин не явился в Дарницкий райсуд Киева, где слушается дело о похищении и пытках активистов в январе-феврале 2014 года. Адвокат Крысина Евгений Солодко заявил в суде, что его подзащитный не явился из-за "возможной угрозы своей жизни". Вместе с тем, еще один обвиняемый по данному делу Сергей Чемес участвовал в заседании в режиме видеоконференции.

Источник: https://censor.net.ua/p3056422
 
 
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Це у них пунктом номер 2 в программе идет.
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Шо ви такое, таки, наговариваете на лучшего украинского президента? А не агент ли вы Кремля?
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Ну прям таки чуваку Дико везёт. Аж странно.
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У меня вопрос Крысин требовал адвоката когда колами с подельниками убивал человека ?? Когда разбивал авто ?? Когда приехал в Киев убивать участников Майдана и Героев Небесной сотни ?? Это вопросы к прокурорам и Судьям прежде всего ?? Вы веру убиваете людей Украины в справедливость в Украине и саму Украину как государство . Беззубые импотенты или просто элементарные взяточники и враги украинского народа . Счас он вам ( Крысин ) скажет -- что в детстве его кошка перепугала -- и вы его на Больничку отправите ...
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Люди, к которым обращена ваша пламенная речь, в одной лодке с Крысиным.
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"Например, на первый капитал он купил машину, мучился без гаража. Продал машину - купил гараж. Сейчас продал гараж - купил машину. Мучается без гаража. То есть бизнес есть. Есть бизнес."(с)
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Крисіним на Мальдівах медом намазано?
https://ua.censor.net.ua/news/3056289/krysin_koordynuvav_robotu_titushok_u_sichni_2014go_telefonom_iz_maldiviv_prokuror_donskyyi
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Таких Югэй не будет с мешком на голоае тягать.Фсё по букве закона...
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В цивилизованных странах неявка стороны на заседание без предварительного заявления - очень часто приводит к дефолту в пользу оппонента. С портновским у*бищем под названием УПК Украины нужно что-то делать, и срочно.
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Не поспішають. Бо вся ця ВзРада сама зацікавлена в такому стані речей.
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ну да, а как потом статистику поднимать( и милиции и судам)? это же не работягу с завода посадить, за то что у него денег на пархатых нету.....
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Петро Олексійович Крисін найняв тітуханів для охорони своєї буди в Козині.
Це яка за рахунком реформа? А то я вже збився з рахунку.
PS. Знаєте, чому цьому покидьку нічого не буде? Бо він працює на іванющенка, який є партнером сивого по дерібану України. А як кажуть в усіх парламентсько-президентських республіках "вассал мого вассала - вассал" (слуга мого слуги - мій слуга).
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А чому крисін вже без зеленки на обличчі? Якось йому без неї не личить...
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Это не суд, это издевательство над правосудием. Это такая у нас судебная рехворма. ПизЖИТИ ПО НОВОМУ,
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аплодирую стоя..., в следующий раз, это я вангую, может не оказаться а) прокурора, б) судьи, а дальше по кругу...
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А почему бы не спалить живьем УБЛЮДКА КРЫСИНА в его СОБАЧЬЕЙ БУДКЕ в Козине?
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довбана ригівська олігофренічна тварина(
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Слів немає... Отож злодії зробили "під себе" "правосуддя"! Але Патріотів "пакувати" та відправляти за грати їм ніякі "адвокати, що відсутні" не заважають! Так, так... Скільки мотузці не витися, але кінець буде. Як колись казав герой Папанова у одній радянській комедії "сядєм усє"! Так воно і буде с часом. Так що готуйтесь, "хазяєва жизні", у свій час "з речами на вихід", - тоді вам ніякі "відсутні адвокати" не допоможуть, - відправитесь за грати дуже надовго. А багато хто назавжди, - виходячи з "заслуг"!
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А ОН ОДИН Хомут ЗА ВСЕХ волочь не желает. (там ведь ниточка ДЛИННАЯ за ним)
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Что означает привели? Возле камина спал и забыл? Тот кто нанял крысу по любому его вытащит,крысину пох кого убивать крысу свинью. Чем больше затяжка тем больше выкачка.
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Надо их ОБОИХ(и адвоката) приковать наручниками к батареи в зале суда.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКрысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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