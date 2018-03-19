 Крысина привели в суд, но заседание перенесли из-за отсутствия адвоката. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Также Крысин заявил, что он не получил копии апелляционных жалоб.

Суд выслушал аргументы сторон и постановил следующее: отложить судебное заседание для ознакомления Крысина с апелляционными жалобами и ходатайствами, поданными по делу, а также для заключения договора с новым адвокатом.

Заседание перенесено на 14 часов 2 апреля.













































Фото: Олег Богачук, для "Цензор.НЕТ"

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Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

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Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.1 марта Крысин не явился на заседание суда по апелляции на приговор по делу об убийстве Веремия. Рассмотрение апелляции на приговор Крысину по делу об убийстве Веремия перенесли на 19 марта. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об обеспечении силового привода Крысина на заседание суда.

Также, 15 марта Юрий Крысин не явился в Дарницкий райсуд Киева, где слушается дело о похищении и пытках активистов в январе-феврале 2014 года. Адвокат Крысина Евгений Солодко заявил в суде, что его подзащитный не явился из-за "возможной угрозы своей жизни". Вместе с тем, еще один обвиняемый по данному делу Сергей Чемес участвовал в заседании в режиме видеоконференции.