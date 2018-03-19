 В подъезде одного из жилых домов Киева произошел взрыв, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева.

Сообщается, что в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома на ул. Приречная произошел взрыв. На вызов выехали все профильные службы и следственно-оперативная группа.

"В настоящее время установлено, что происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись", - сказано в сообщении.

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Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.