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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В подъезде одного из жилых домов Киева произошел взрыв, - Нацполиция. ФОТО

В Оболонском районе Киеве в подъезде на 6 этаже одного из жилых домов произошел взрыв, информация о пострадавших уточняется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева.

Сообщается, что в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома на ул. Приречная произошел взрыв. На вызов выехали все профильные службы и следственно-оперативная группа.

"В настоящее время установлено, что происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись", - сказано в сообщении.

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В подъезде одного из жилых домов Киева произошел взрыв, - Нацполиция 01

Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.

Источник: https://censor.net.ua/p3056401
 
 
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Путин тоже в России дома взрывал перед выборами.
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надо продавцам гранат давать пожизненное за сбыт оружия, терроризм и массовые смерти, тогда может чуть прекратится этот беспредел. До взрыва гранаты в метро или другом людном месте уже совсем недалеко.
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надо было бы уже бы произошли, а понадобится кому, так и без ваших предложений бросят. Или вы думаете, что те, которые захотят устроить взрыв в метро будут покупать гранаты в Ибисе?
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А Ви впевнені ,що в чиїхось корисних цілях вам не зможуть підкинуть гранату,а потім провести обшук? Перш ніж маячню таку писать ,треба думать .
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Хозяин квартиры наверное коллекторов гранатой шуганул.
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Зброі на руках хватае, ше потрібно узаконити це все і сиди вдома нікуди не виходь.
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Учитывая то, что старичков стали убивать даже в городах то, немешало бы каждому пенсионеру обзавестися парочкой.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ подъезде одного из жилых домов Киева произошел взрыв, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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