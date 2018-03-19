 В Раде усилены меры безопасности: сотрудники УГО со спецтехникой и собаками проверяют все помещения. ФОТО

В Верховной Раде проходят мероприятия по возможному выявлению взрывоопасных предметов и оружия, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, в кулуарах Рады работники Управления госохраны (УГО) со специальной аппаратурой и служебными собаками проверяют все помещения.

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Также в парламент пришел глава УГО Валерий Гелетей, который сообщил об усилении мероприятий по безопасности.

По его словам, еще с 2005 года есть постановление, которым депутатам запрещается проносить оружие, однако нет механизма для контроля за его исполнением.

В связи с этим, Гелетей выступает за принятие отдельного закона, которым бы разрешался личный осмотр нардепа, и, в случае выявления оружия у депутата, его изъятие и помещение изъятого оружия в специальный сейф.

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По его словам, такие изменения в законодательство уже готовятся.

"Я знаю мнения многих нардепов, что многие из них именно за такие изменения в законодательстве. Каждый должен на рабочем месте ощущать себя в безопасности. Мы сейчас слышим и видим, что сейчас планируют взорвать Верховную Раду, и спалить, и с шашками приезжают, зажигают. Это все наражает на опасность. Это помещение где работают народные депутаты", - напомнил Гелетей.

Отвечая на вопрос журналиста, подтверждает ли он, что у Савченко в прошлый четверг был наградной пистолет, Гелетей заявил: "Мы так считаем, что был наградной пистолет, но никто его не видел и она его не демонстрировала, и она его не сдавала перед тем как заходить в Верховную Раду. Хотя есть соответствующее постановление, которое запрещает проносить оружие, но механизм изъятия не прописан".

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В минувший четверг нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады. По информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".