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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:взрывчатка (594) ВР (21765) Гелетей (264) оружие (3382) Савченко (2608) собаки (120) УГО (100)

 В Раде усилены меры безопасности: сотрудники УГО со спецтехникой и собаками проверяют все помещения. ФОТО

В Верховной Раде усилены мероприятия по обеспечению безопасности в связи с угрозой безопасности.

В Верховной Раде проходят мероприятия по возможному выявлению взрывоопасных предметов и оружия, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

 В частности, в кулуарах Рады работники Управления госохраны (УГО) со специальной аппаратурой и служебными собаками проверяют все помещения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты вчера ходили перепуганные под стеной. Я говорю: Надя, если ты что-то будешь бросать, хоть предупреждай, - Парасюк об оружии в сумочке Савченко. ВИДЕО

В Раде усилены меры безопасности: сотрудники УГО со спецтехникой и собаками проверяют все помещения 01

Также в парламент пришел глава УГО Валерий Гелетей, который сообщил об усилении мероприятий по безопасности.

По его словам, еще с 2005 года есть постановление, которым депутатам запрещается проносить оружие, однако нет механизма для контроля за его исполнением.

В связи с этим, Гелетей выступает за принятие отдельного закона, которым бы разрешался личный осмотр нардепа, и, в случае выявления оружия у депутата, его изъятие и помещение изъятого оружия в специальный сейф.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов, - Савченко об оружии в ее сумочке. ВИДЕО

По его словам, такие изменения в законодательство уже готовятся.

"Я знаю мнения многих нардепов, что многие из них именно за такие изменения в законодательстве. Каждый должен на рабочем месте ощущать себя в безопасности. Мы сейчас слышим и видим, что сейчас планируют взорвать Верховную Раду, и спалить, и с шашками приезжают, зажигают. Это все наражает на опасность. Это помещение где работают народные депутаты", - напомнил Гелетей.

Отвечая на вопрос журналиста, подтверждает ли он, что у Савченко в прошлый четверг был наградной пистолет, Гелетей заявил: "Мы так считаем, что был наградной пистолет, но никто его не видел и она его не демонстрировала, и она его не сдавала перед тем как заходить в Верховную Раду. Хотя есть соответствующее постановление, которое запрещает проносить оружие, но механизм изъятия не прописан".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады: у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". ВИДЕО

В минувший четверг нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады. По информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Источник: https://censor.net.ua/p3056399
 
 
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Это нормально, после тех "рехворм", которыми, вы, уроды, наградили страну. Я бы вас на столбах гирляндами развешивал, была б моя воля.
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это правильно... надо максимально усилить охрану зРады... когда гаденька будет поджигать, надо проконтролировать максимальное наполнение зала "избранных народом" дебилов, называющих себя депутатами... и обязательно забить все двери в зале заседаний, чтобы ни одна падла не убежала...
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Завтра все дела бросят, новый закон принимать будут, в связи с событиями присвоить всем депутатам статус УБД, а работу в вр приравнять к службе на первой линии, с соответствующими выплатами и компенсациями, броники и каски им выдайте, вдруг из миномета по куполу шмальнут или земля налетит на земную ось
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Барига вирішив полякати неугодних депутатів, ба само сцить падла
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От навіщо собак залучати. Вони не винні, що їх хазяїва - дебіли.
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Пусть погреются в Раде. Не все же мерзнуть под Радой.
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Мне по этому поводу запомнились высказывания Гордона. Он много общался с бывшими шпионами и перебежчиками, знает о чем говорит. Его мнение, что Рубан-Гарбузюк- двойной агент. Операция придумана в СБУ не без помощи страны агрессора. Рубан получил гарантии, что дело окончится ничем, поэтому так спокоен, никого не обвиняет и не сдает. ГПУ конечно сделало нарезку Надькиных разговоров. Спровоцировать ее на разговоры такого плана очень легко. Дело окончится ничем. Собственно дела вообще нет. Один пиар.
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450 дармоїдів що вбиваютьукраїнську нація не хочуть помирати
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та они узнали шо депутатская неприкосновенность бессмертие не дает
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Кацапські тролі бісяться що у Хуйла, як крайній захід, тепер не вийде знищити Раду (навіть таку нікчемну, але таку не зручну для нього) так як він свого часу зробив це у Вірменії, - спочатку розстрілявши проєвропейських депутатів а потім цинічно приїхавши на їх похорон... Як наслідок у Єревана вже другий десяток років немає ні найменшого шансу, на-відміну від нас, руху в напрямку Європи... Десь так...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Раде усилены меры безопасности: сотрудники УГО со спецтехникой и собаками проверяют все помещения. ФОТО
 
 
 
 
 
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