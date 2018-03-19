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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (4722) Киевская область (1398)

 Под Киевом столкнулись BMW и грузовик, водитель и трое пассажиров легковушки погибли, - Нацполиция. ФОТО

Вчера, 18 марта, в 18.40 на 48 км автодороги Киев-Овруч вблизи с. Феневичи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей "BMW" и "ЗИЛ". В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба Нацполиции Киевской области.

"Установлено, что водитель автомобиля "BMW" с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "ЗИЛ".

В результате ДТП 25-летний водитель легкового автомобиля и его пассажиры 26, 27-летнего возраста от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте аварии", - сказано в сообщении.

Под Киевом столкнулись BMW и грузовик, водитель и трое пассажиров легковушки погибли, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Микроавтобус с пассажирами перевернулся на Львовщине, 3 человека пострадали, - Нацполиция. ФОТО

Отмечается, что пассажир грузовика, 49-летняя женщина, каретой скорой помощи была доставлена в районную больницу, где ей диагностировали рану носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.

Все пострадавшие ДТП - жители села Феневичи, Иванковского района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, опрашиваются свидетели.

Источник: https://censor.net.ua/p3056383
 
 
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бєха проти зіла - шансів в бехи нуль, особливо на оленячих) номерах! Под Киевом столкнулись BMW и грузовик, водитель и трое пассажиров легковушки погибли, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8337
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що в тебе такій же ?! Під Києвом зіткнулися BMW та вантажівка, водій і троє пасажирів легковика загинули, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9133
купив на халяву, і зозсікаєш) простори України,
забувши про правила дорожнього руху? Під Києвом зіткнулися BMW та вантажівка, водій і троє пасажирів легковика загинули, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9133
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евробляхи то э халява ???
а я думав що то є реальна ціна машини без зазіхань злочинної укхгаїнської влади
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це так, але по факту є великим ризиком, коли біля тебе їде людина, у котрої нема відповідальності навіть - цивілки!
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що ти мелеш ??!!
існує міжнародна база даних , ІНТЕРНЕТ і цю машину і її власника можна побачити з маскви чи з улан-батора -за хвилину...
тебе можуть не знайти у списку людей Світу ,А МАШИНУ -зразу МОЖУТЬ
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та невже, а чого ці олені тікають з місця дтп?! Під Києвом зіткнулися BMW та вантажівка, водій і троє пасажирів легковика загинули, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6989
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тікають з усіх машин...особливо мажори, та великі начальники,а провину беруть на себе водії.
шуфрич,це ти ?
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Ехал бы он на несравненном ланосе с украинской регистрацией сейчас был бы жив. Під Києвом зіткнулися BMW та вантажівка, водій і троє пасажирів легковика загинули, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6109
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Если у человека есть деньги на покупку и обслуживание е39 в ЕС, то он явно будет ездить не на сенсе или ланосе в Украине
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евробляшное автобыдло самоуничтожилось - это хорошо. Остальное всё печально((
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совершенноужасно!!! но ВЫ правы-водитель25лет,FMW-на евробляхе и .......до 40лет нужно ездить на таврии или на москвиче!!!даже копейку не давать!!
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Более менее нормальную Е39 можно взять за 4к евро в ЕС(реально хорошие стоят по 6-7, мусоромобили обсуждать не будем)
4к евро это почти 5к баксов. + поиск, липовые доки и пригон у барыг по 1000-1500 баксов.

Суммарно 6000-6500 баксов. Год назад мой друг продал октавию за 6500, на украинских номерах, с реальным пробегом 107к и без притензий по тех состоянию вообще.
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Ангел-хранитель:
- Ребятки, я тут реально не при чём. Я за вами реально не успеваю...
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когда уже там Южанина родит свой закон по бляхам?
Самовыпиливание "литовских" оленей продолжается.
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Евродолбоебов не жалко. Машину купил, мозги не купил.
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Есть такая расшифровка: БМВ - безмозглый водитель. И, к сожалению, это слишком часто подтверждается в жизни.
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А могли бы жить и жить, если бы соблюдали законы.
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а где же "бляхеры" с криками "а если бы он был на ланосе - было бы лучше"?
На ланосе он не стремился бы достигнуть второй сверхзвуковой. А колхан купивший заднеприводную бэху за деньги с продажи девятки... Ну бляха.. Кто ему лекарь?))
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Инетерсна так же ещё одна вещь, то что на фото не видно не одной открытой подушки безопасности.
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та какие подушки)
тут же принцип: чем дешевле тем лучше.
как в поговорке: "пусть убитый и помятый но зато икс пятый")
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Когда то те подушки уже один раз срабатывали.....
В Литве потушили лампочку...и заменили пластик.....второй раз там срабатывать уже было нечему....
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Ай-яй-яй... кошмар, однако. Моя первая тачка была именно БМВ-320. Сменял в Италии, на рыжую макаку. Недолго пробыла, 4 месяца. Она меня просто сожрала! И запчастями и бензином, который в неё лить надо было непрерывно. А новый владелец на ней дважды в ДТП угодил. Но, удачно- без собственных повреждений.
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У меня чуть больше года была 530 е60.
Не смотря на то что была в отличном состоянии, те мелочи которые вылазили, меня просто в ступор вводили своей ценой...
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Наверное, нужно прямо на заводах ограничители скорости ставить ...Как так можно ехать... Під Києвом зіткнулися BMW та вантажівка, водій і троє пасажирів легковика загинули, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5526 ..И главное, что из за таких водителей еще и другие люди гибнут.....
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Ограничитель должен быть в голове, а вообще чем мощнее мотор тем машина безопаснее...
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Жизнь только начиналась.Откуда такое пренебрежение к собственной жизни?Куда спешили?Ужас.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод Киевом столкнулись BMW и грузовик, водитель и трое пассажиров легковушки погибли, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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