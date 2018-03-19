 Под Киевом столкнулись BMW и грузовик, водитель и трое пассажиров легковушки погибли, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба Нацполиции Киевской области.

"Установлено, что водитель автомобиля "BMW" с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "ЗИЛ".

В результате ДТП 25-летний водитель легкового автомобиля и его пассажиры 26, 27-летнего возраста от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте аварии", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что пассажир грузовика, 49-летняя женщина, каретой скорой помощи была доставлена в районную больницу, где ей диагностировали рану носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.

Все пострадавшие ДТП - жители села Феневичи, Иванковского района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, опрашиваются свидетели.