 Под Киевом столкнулись BMW и грузовик, водитель и трое пассажиров легковушки погибли, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба Нацполиции Киевской области.
"Установлено, что водитель автомобиля "BMW" с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "ЗИЛ".
В результате ДТП 25-летний водитель легкового автомобиля и его пассажиры 26, 27-летнего возраста от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте аварии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пассажир грузовика, 49-летняя женщина, каретой скорой помощи была доставлена в районную больницу, где ей диагностировали рану носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.
Все пострадавшие ДТП - жители села Феневичи, Иванковского района.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, опрашиваются свидетели.
купив на халяву, і зозсікаєш) простори України,
забувши про правила дорожнього руху?
а я думав що то є реальна ціна машини без зазіхань злочинної укхгаїнської влади
існує міжнародна база даних , ІНТЕРНЕТ і цю машину і її власника можна побачити з маскви чи з улан-батора -за хвилину...
тебе можуть не знайти у списку людей Світу ,А МАШИНУ -зразу МОЖУТЬ
шуфрич,це ти ?
4к евро это почти 5к баксов. + поиск, липовые доки и пригон у барыг по 1000-1500 баксов.
Суммарно 6000-6500 баксов. Год назад мой друг продал октавию за 6500, на украинских номерах, с реальным пробегом 107к и без притензий по тех состоянию вообще.
- Ребятки, я тут реально не при чём. Я за вами реально не успеваю...
Самовыпиливание "литовских" оленей продолжается.
На ланосе он не стремился бы достигнуть второй сверхзвуковой. А колхан купивший заднеприводную бэху за деньги с продажи девятки... Ну бляха.. Кто ему лекарь?))
тут же принцип: чем дешевле тем лучше.
как в поговорке: "пусть убитый и помятый но зато икс пятый")
В Литве потушили лампочку...и заменили пластик.....второй раз там срабатывать уже было нечему....
Не смотря на то что была в отличном состоянии, те мелочи которые вылазили, меня просто в ступор вводили своей ценой...