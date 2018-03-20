 Реконструкция опорных школ продолжается на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Петриковская опорная школа (пгт Петриковка). Построена в 50-х годах прошлого века. Ни разу до этого не реконструировалась.





Летом 2017 года закончилась реконструкция заведения. Теперь считается лучшей опорной школой в Украине.





Во всех 19 классах школы установили проекторы и мультимедийные доски. Больше никакого мела и тряпок — писать и вытирать информацию можно легким прикосновением руки. Во всех 19 классах школы установили проекторы и мультимедийные доски. Больше никакого мела и тряпок — писать и вытирать информацию можно легким прикосновением руки.









По слова губернатора Днепропетровщины Валентина Резниченко, в школе открыли первую в Украине ресурсную комнату и медиатеку для детей с инвалидностью. Они сделаны по техническому заданию Благотворительного Фонда Порошенко, который реализует программу "Инклюзивное образование – уровень сознательности нации".

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Солонянская опорная школа № 1 (пгт Солонянка). Построена в 1977 году. Капитальных ремонтов с тех пор не было не было. Сейчас в школе обучаются более 700 детей, почти треть из них - жители 12 близлежащих сел.





Реконструкцию школы начали с замены крыши. Старая давно протекала, из-за этого в помещении было холодно, а потолок и стены постоянно портились. Сегодняс учреждение имеет современную утепленную крышу и разноцветный термомодернизированный фасад. Все окна - энергоэффективные.







По словам, председателя Днепропетровской ОГА Резниченко, в конце 2017 года завершился первый этап реконструкции здания. В 2018-м школа была отремонтирована внутри.









На первом этаже обустроен инклюзивно-ресурсный центр для особых детей. Обновлен и спортивный зал. Все классы и коридоры трехэтажного здания сделали более современными.

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Юрьевская опорная школа (пгт Юрьевка).

Врамках ремонтных работ провели утепление школы, ремонт кровли, снос лишних стен, а также масштабная реконструкция. Реконструкция закончена летом 2017 года.











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Учебно-воспитательный комплекс № 6 "Перспектива" в Желтых Водах. Капитально отремонтирован впервые за последние 30 лет.



Заменена кровля на современную, утепленную по новым технологиям и обустроенную водоотводом с подогревом.





Также установленыа энергосберегающие окна. Термомодернизирован фасад. Такой современный капремонт позволит хранить на 50% больше тепла. А следовательно, меньше средств будет тратиться на отопление.











Как заявлял Резниченко, в 2017 году в области в целом было реконструировано 25 школ.