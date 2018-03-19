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Все про:МВД (7482) мошенничество (644) Одесская область (1433) Нацполиция (7086)

 Мошенники поставляли в медучреждения на Одесчине технический кислород вместо медицинского, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудниками Национальной полиции в Одесской области выявлен факт мошенничества и поставки в медицинские учреждения технического кислорода вместо медицинского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Министерства внутренних дел.

Отмечается, что по предварительным оценкам сумма нанесенного ущерба превышает 6 млн гривен. Сотрудниками полиции установлено, что одна из коммерческих структур предоставляла поддельные документы о происхождении кислорода и соответствия нормам ГОСТ. Кроме того, что продукция поставлялась по завышенным ценам, вместо кислорода медицинского больницы получали технический.

 Мошенники поставляли в медучреждения на Одесчине технический кислород вместо медицинского, - Нацполиция 01

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Согласно данным следствия, к мошенничеству могут быть причастны также должностные лица медицинских учреждений. Анализ результатов тендеров показал, что публичные процедуры проводились искусственно, так как условия заранее были прописаны для конкретной продукции конкретного поставщика. Стоит отметить, что указанная фирма при этом является одним из крупнейших поставщиков продукции данной категории на территории Украины.

Мошенники поставляли в медучреждения на Одесчине технический кислород вместо медицинского, - Нацполиция 02

Мошенники поставляли в медучреждения на Одесчине технический кислород вместо медицинского, - Нацполиция 03

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В ходе следствия было установлено место приобретения технического кислорода и методы его легализации. В частности, составлялись и выдавались документы с фальсифицированными сведениями. Заказчики получали продукцию вместе с подтверждающими документами, где производителем указывался отечественный завод медицинских приборов.

"Медицинский" кислород не только не отвечал требованиям ДСТУ, его рыночная стоимость была в несколько раз меньше. В течение 14-15 марта оперативники управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции, следственного управления полиции по процессуального руководства прокуратуры области провели санкционированные обыски на предприятии. Правоохранители изъяли "черновую" бухгалтерию, 880 тыс. гривен, 1,450 тыс. евро, более 1 тыс. долларов 62 тыс. российских рублей и другие материалы, имеющие значение для досудебного расследования.

Мошенники поставляли в медучреждения на Одесчине технический кислород вместо медицинского, - Нацполиция 04

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Источник: https://censor.net.ua/p3056361
 
 
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Вот так напариваешь в больницу технический кислород место медицинского, набиваешь карманы. А потом тебе нужна скорая и она приезжает с техническим кислородом...
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запредельно - но если лекарства подделывают и какие - удивляет - я бы за такие вещи давал пожизненное
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это же для больных, для серьезных больных - как можно после этого спокойно спать?
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Тю. А продажа плацебо или фальшивок вместо настоящих препаратов в аптеках. А назначение ненужных анализов. А комплекты "необходимые" для операции - от пары пачек стирального порошка, до трех простыней марли и канистры физраствора Шахраї постачали в медустанови на Одещині технічний кисень замість медичного, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 580
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я про шо - надо настаивать про смену УК Украины - вплоть до пожизненного
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Yevgeniy Balalaykin
Я знаю от инсайдеров схемы с закупкой мяса на гос. предприятия. Все до неприличия просто. В тендерных условиях прописываются нестандартные условия. Например во всем мире блок мороженного мяса будет иметь стандартный размер, а в тендере указываются требования по размеру блока мороженного мяса взятые с потолка. В итоге выигрывает фирма заранее подготовившая партию мяса отвечающую по размерам блока. Потом после выигрыша производится единоразовая поставка нестандартных блоков, после чего пишется доп. соглашение прилагаемое к контракту в котором устанавливаются уже стандартные размеры блока. И вуаля.... Имеем мясо по двойной цене. И откат руководству.
15.03.2018 13:36
ОтветитьМне нравится 2Шахраї постачали в медустанови на Одещині технічний кисень замість медичного, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4976 Чинганчгук
вот вы смешные - не ну просто смешные и все ))))
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ты не согласен,ой - Вы таки не согласны ? и по чему - а ну да я понимаю - хотя могу и ошибаться в мотивации)))
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А не ты ли давеча смеялся в ветке, когда тебе говорили, что условия конкурсов в прозорро прописываются специально под заранее определенного победителя?
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так я и до сих пор с этим спорить готов - условия работы в прозора я скинул ,если вы не в курсе как работают правоохранительные органы, то это ваши проблемы ,не мои - а схем я то же много знаю ,но после прозоро увы и а - вон сейчас в суде зам министра обороны рассказывает за доп соглашения по топливу - вот все как просто
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Если мошенники были в лице одной конторы, то без участия в афере директора департамента здравоохранения Одессы не обошлось
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Если честно, то медицинский кислород отличается от технического как вода из под крана и та же, но заряженная Чумаком
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нет отличие есть - медицинский без примесей и более концентрированный
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Это ты мне как химик химику?!? Очень смешно! Не поленись, посмотри ссылку и будешь удивлен (если не забыл, что такое %. Тут полно таких, которые и под пыткой не припомнят, что это такое)
https://znaytovar.ru/gost/2/gost_558378_kislorod_gazoobraz.html
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и это я Вас чем то обидел? если нет ,поспокойней и вопрос на логику - почему цена разная ?
Наименование показателя

Норма для марок
Технический кислород
Медицинский кислород
Первый сорт
Второй сорт
1. Объемная доля кислорода, %, не менее
99,7
99,5
99,5
2. Объемная доля водяных паров, %, не более
0,007
0,009
0,009
3. Объемная доля водорода, %, не более
0,3
0,5
-
4. Объемная доля двуокиси углерода, %, не более
Не нормируется
0,01
5. Содержание окиси углерода
То же
Должен выдерживать испытание по п. 3.6
6. Содержание газообразных кислот и оснований
»
Должен выдерживать испытание по п. 3.7
7. Содержание озона и других газов-окислителей
»
Должен выдерживать испытание по п. 3.8
8. Содержание щелочи
Должен выдерживать испытание по п. 3.9
-
9. Запах
Не нормируется
Отсутствие
Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/gost_558378_kislorod_gazoobraz.html
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Городскому жителю нУно О2 технический, желательно с примесью выхлопных газов!
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даже не знал,что кислород бывает медицЫнский и технический
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може удивлю-спирт тоже бывает медицинский и технический
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А я думаю: шо такое? Как в больницу кто попадёт, так и с концами...
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Скорее всего не мошенники а барыги . И делали они свой маленький гешефт...
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Никогда больше ничего не покупаю у одесситов, вечно одни подделки, несколько раз нарывалась!! "Вся контрабанда в Одессе, делается на Малой Арнаутской!")))(С)
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Млять, ну какя нахрен растрата? За такую статью самих следаков сажать надо! Может это таки умышленное нанесение вреда здоровью большой группе лиц с подделкой доков, по предварительному сговору ? И экспертиз нахрен не надо никаких - все есть в разнице в ГОСТАх между техническим и медицинским кислородом Шахраї постачали в медустанови на Одещині технічний кисень замість медичного, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8392
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Внимание!
Обнаружена партия фальшивых
ёлочных игрушек!
С виду они как настоящие.
Но радости от них никакой.
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Если это кислород,
то чем он отличается от кислорода?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМошенники поставляли в медучреждения на Одесчине технический кислород вместо медицинского, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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