 Мошенники поставляли в медучреждения на Одесчине технический кислород вместо медицинского, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Министерства внутренних дел.
Отмечается, что по предварительным оценкам сумма нанесенного ущерба превышает 6 млн гривен. Сотрудниками полиции установлено, что одна из коммерческих структур предоставляла поддельные документы о происхождении кислорода и соответствия нормам ГОСТ. Кроме того, что продукция поставлялась по завышенным ценам, вместо кислорода медицинского больницы получали технический.
Согласно данным следствия, к мошенничеству могут быть причастны также должностные лица медицинских учреждений. Анализ результатов тендеров показал, что публичные процедуры проводились искусственно, так как условия заранее были прописаны для конкретной продукции конкретного поставщика. Стоит отметить, что указанная фирма при этом является одним из крупнейших поставщиков продукции данной категории на территории Украины.
В ходе следствия было установлено место приобретения технического кислорода и методы его легализации. В частности, составлялись и выдавались документы с фальсифицированными сведениями. Заказчики получали продукцию вместе с подтверждающими документами, где производителем указывался отечественный завод медицинских приборов.
"Медицинский" кислород не только не отвечал требованиям ДСТУ, его рыночная стоимость была в несколько раз меньше. В течение 14-15 марта оперативники управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции, следственного управления полиции по процессуального руководства прокуратуры области провели санкционированные обыски на предприятии. Правоохранители изъяли "черновую" бухгалтерию, 880 тыс. гривен, 1,450 тыс. евро, более 1 тыс. долларов 62 тыс. российских рублей и другие материалы, имеющие значение для досудебного расследования.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Я знаю от инсайдеров схемы с закупкой мяса на гос. предприятия. Все до неприличия просто. В тендерных условиях прописываются нестандартные условия. Например во всем мире блок мороженного мяса будет иметь стандартный размер, а в тендере указываются требования по размеру блока мороженного мяса взятые с потолка. В итоге выигрывает фирма заранее подготовившая партию мяса отвечающую по размерам блока. Потом после выигрыша производится единоразовая поставка нестандартных блоков, после чего пишется доп. соглашение прилагаемое к контракту в котором устанавливаются уже стандартные размеры блока. И вуаля.... Имеем мясо по двойной цене. И откат руководству.
15.03.2018 13:36
ОтветитьМне нравится 2 Чинганчгук
вот вы смешные - не ну просто смешные и все ))))
https://znaytovar.ru/gost/2/gost_558378_kislorod_gazoobraz.html
Наименование показателя
Норма для марок
Технический кислород
Медицинский кислород
Первый сорт
Второй сорт
1. Объемная доля кислорода, %, не менее
99,7
99,5
99,5
2. Объемная доля водяных паров, %, не более
0,007
0,009
0,009
3. Объемная доля водорода, %, не более
0,3
0,5
-
4. Объемная доля двуокиси углерода, %, не более
Не нормируется
0,01
5. Содержание окиси углерода
То же
Должен выдерживать испытание по п. 3.6
6. Содержание газообразных кислот и оснований
»
Должен выдерживать испытание по п. 3.7
7. Содержание озона и других газов-окислителей
»
Должен выдерживать испытание по п. 3.8
8. Содержание щелочи
Должен выдерживать испытание по п. 3.9
-
9. Запах
Не нормируется
Отсутствие
Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/gost_558378_kislorod_gazoobraz.html
Обнаружена партия фальшивых
ёлочных игрушек!
С виду они как настоящие.
Но радости от них никакой.
то чем он отличается от кислорода?