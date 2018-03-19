 Полиция Черниговщины задержала часть большой воровской группы, которая грабила элитные особняки в нескольких областях. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции области.

"Оперативники криминальной полиции Черниговщины длительное время документировали преступную деятельность банды, которая изрядно донимала жителей области. Только за последние несколько месяцев злоумышленникам удалось обчистить десятки загородных домов. Брали самое ценное, чем нанесли значительный материальный ущерб", - сказано в сообщении.

Полицейские собрали достаточную доказательную базу и задержали подозреваемых в Козелецком районе в момент очередной попытки вывоза ценных вещей из элитного имения.

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В частности, среди добычи воров, обнаруженной во время обысков дома - квадроциклы, лодочные моторы, снегоуборочная техника, высококачественный электроинструмент ведущих мировых марок, плазменные телевизоры, оргтехника и другие ценные вещи. Кроме этого, полиция обнаружила почти две тысячи патронов различных калибров к автоматическому оружию.

В преступную группу входили пять ранее судимых граждан – жителей Чернигова и области. В ходе оперативной и следственной работы полицейские выяснили, что задержанная группа является лишь частью значительно многочисленной воровской группы, которая на протяжении более двух лет проникала в дачные дома в двух соседних областях.

Полиция Черниговщины уже установила причастность разоблаченной воровской группы более чем к двум десяткам подобных преступлений.

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По факту каждого из преступлений открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище") — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.