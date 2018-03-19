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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:воровство (499) ограбление (1104) Нацполиция (7086) Чернигов (363) Черниговщина (430)

 Полиция Черниговщины задержала часть большой воровской группы, которая грабила элитные особняки в нескольких областях. ФОТОрепортаж

В Черниговской области сотрудники Национальной полиции задержали банду, которая ограбила десятки элитных особняков и дачных домов на Черниговщине и Киевщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции области.

"Оперативники криминальной полиции Черниговщины длительное время документировали преступную деятельность банды, которая изрядно донимала жителей области. Только за последние несколько месяцев злоумышленникам удалось обчистить десятки загородных домов. Брали самое ценное, чем нанесли значительный материальный ущерб", - сказано в сообщении.

Полицейские собрали достаточную доказательную базу и задержали подозреваемых в Козелецком районе в момент очередной попытки вывоза ценных вещей из элитного имения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичные оперативники задержали группу квартирных воров. ФОТОрепортаж

В частности, среди добычи воров, обнаруженной во время обысков дома - квадроциклы, лодочные моторы, снегоуборочная техника, высококачественный электроинструмент ведущих мировых марок, плазменные телевизоры, оргтехника и другие ценные вещи. Кроме этого, полиция обнаружила почти две тысячи патронов различных калибров к автоматическому оружию.

В преступную группу входили пять ранее судимых граждан – жителей Чернигова и области. В ходе оперативной и следственной работы полицейские выяснили, что задержанная группа является лишь частью значительно многочисленной воровской группы, которая на протяжении более двух лет проникала в дачные дома в двух соседних областях.

Полиция Черниговщины уже установила причастность разоблаченной воровской группы более чем к двум десяткам подобных преступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Межрегиональная группа серийных квартирных воров, обокравшая более десятка квартир задержана в Чернигове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция Черниговщины задержала часть большой воровской группы, которая грабила элитные особняки в нескольких областях 01
Полиция Черниговщины задержала часть большой воровской группы, которая грабила элитные особняки в нескольких областях 02
Полиция Черниговщины задержала часть большой воровской группы, которая грабила элитные особняки в нескольких областях 03
Полиция Черниговщины задержала часть большой воровской группы, которая грабила элитные особняки в нескольких областях 04
Полиция Черниговщины задержала часть большой воровской группы, которая грабила элитные особняки в нескольких областях 05
Полиция Черниговщины задержала часть большой воровской группы, которая грабила элитные особняки в нескольких областях 06
Полиция Черниговщины задержала часть большой воровской группы, которая грабила элитные особняки в нескольких областях 07
Полиция Черниговщины задержала часть большой воровской группы, которая грабила элитные особняки в нескольких областях 08

По факту каждого из преступлений открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище") — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3056353
 
 
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Грабили элитные особняки? Это, как мусора в Княжичах?
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ага. скорее пойманые и есть мусора, только другая банда.
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Главы МИД стран ЕС договорились избегать поддержки популистов в Украине

Рыги, Йуля и прочие Ляшки, вам ничего не светит в Украине!!!
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ЙЙЙЙЙуля!!!!!!!!! Васькин не обосрался?
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По моему, большего популиста и вруна чем Порошенко, в Украине за всю историю не было.
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Зате як він гарно бреше, аж любо слухати - сльозу пробиває.
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Вася Петькин /// Ну те, що ти вася і що ти - петькін, зрозуміло. Не зрозуміло де він таких як ти, вася, довбой...бів знаходить? Риги і шлюшко - подільники "цинічного". А ЮВТ - нічний жах і для шлюшка і для риго-бариг. ЮВТ добре знають і поважають в Європі.
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Инструменты и техника не от ведущих,а от бюджетных...Но молодцы,что взяли банду крадунов,шастающих по сараям,тянущих у людей честно заработанные вещи.
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Видать кому-то не отстегнули вовремя...
Теперь будет новый тендер...
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"высококачественный электроинструмент ведущих мировых марок,"
это предложение МВД сообщило на правах рекламы китайского ширпотреба.
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Брали самое ценное, чем нанесли значительный материальный ущерб", - сказано в сообщении.
на 5-й фотке на квадроцЫкле золотая лопата,замаскированная под ржавую? Поліція Чернігівщини затримала частину великої злодійської групи, яка грабувала елітні маєтки в кількох областях - Цензор.НЕТ 7182
Источник: https://censor.net.ua/p3056353
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Я смотрю что эта элита работала чисто по стройкам.
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А на какие средства эта ЫЛИТА построила особняки эта сраная укрполиция узнать не желает ?
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Работу участкового распиаррили до масштабов Бин Ладена.Рукожопая полиция Авакова-берии..На воров персонала не хватает.Задача -гонять народ.Всё,как в орде,тютелька в тютельку..
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Сдесь радует два момента,то что воров поймали и то что это наши!воры,а не очердная этническая группировка))).
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция Черниговщины задержала часть большой воровской группы, которая грабила элитные особняки в нескольких областях. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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