 "Новый срок - это угроза большой войны": в Берлине протестовали против "выборов Путина". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, о сути акции рассказал председатель Форума русскоязычных европейцев, российский социолог и публицист, живущий в Германии, Игорь Эйдман.
"Новый срок Путина – это резкое повышение вероятности угрозы большой войны, катастрофы. Начиная с 2014 года, Путин – это президент войны. И чем дальше, тем более он агрессивен, тем больше он угрожает всему миру всем, чем угодно, в том числе ядерными ракетами, ядами, которыми его агенты травят перебежчиков, авиацией, которая бомбит Сирию, и всеми этими их-там-нетами, которые сейчас пытаются расколоть Украину", - говорит Эйдман.
Он считает, что 18 марта 2018 года - не рядовой день, а день, который может стать трагическим днем в российской истории. "Получив очередной мандат на управление страной, Путин будет вести ее к национальной катастрофе, а что еще страшнее, возможно, к большой войне, которая может затронуть очень многих людей во всем мире", - отмечает Эйдман.
Двоюродный брат убитого 3 года назад Бориса Немцова, который планировал составить конкуренцию Путину на этих выборах, убежден, что ни у одного из кандидатов не было ни малейших шансов. Что касается Алексея Навального, то, по мнению Эйдмана, ему даже повезло, что его не зарегистрировали. Эти выборы были чисто полит-технологическим экспериментом, где просчитан каждый шаг, говорит человек, который сам ранее занимался политическими технологиями в России. "Сознательно была создана совершенно юмористическая группа кандидатов. Если бы в нее попал Навальный, он вынужден был бы играть по этим правилам, участвовать в разборках, с плесканием соком, драками и так далее. Идея в том, что Путин весь в белом стоит на пьедестале, а у подножия в грязи копошатся какие-то ничтожные кандидатики типа Жириновского, Собчак", - поясняет Эйдман.
Председатель Форума русскоязычных европейцев и его единомышленники прекрасно осознают, что слишком слабы, чтобы как-то помешать Путину в очередной раз "переназначить себя президентом России, а фактически диктатором". С другой стороны, русскоязычные люди, живущие в Германии, решили, что и молчать они не вправе. "Целью акции был протест против очередного переназначения Путина в роли диктатора России, которое камуфлируется под выборный фарс, в действительности не имеющий никакого отношения ни к демократии, ни к классическим выборам", - сказал Эйдман.
А лучшими вожаками бараньих отар всегда считались козлы... туПин настоящий вожак....
Общество защиты мотыля от негуманного насаживания на крючок соберёт больше народу.
и не миндалевидный как у азиатов получился а не пойму, вроде же и веки видные, довольно глубоко посажены глаза, аа, может это так , вообще у Путина, в молодости посмотрите кому интересно, глаза глубоко посажены и сами по себе не большие но из за теней впадин было это не так заметно, потом косметолог вколол в верхние веки и надбровную часть а складка между ними скрылась из-за того что сверху и снижу припухло как при синяке в области бровей вот оно и вышло такое ещё хуже чем було
ну и щеки конечно, там вообще хороше накололи
но думаю вины доктора/ов тут нет, они сделали как можно было, наверное же учитывая физиол. особенности того над чем работали
примерно такое и я подумала когда смотрела, хоть и мимоходом честно говоря, даже ролик где Собчак обливала Жириновского так и не посмотрела только читала всё собираюсь хотя а на что, ну просто так наверное, и считала что Навальный участвует )) и нет чтобы подумать а чего про него молчат про выборы в России, это значит что я тоже умная))
..чего только не живу тоже в Америке не понятно (
Это чмо, вскормленное кгбешными упырями, просто заточено под войну, по типу Гитлера!
Созидать оно не умеет, мы уже убедились, а вот лгать, воровать и разрушать это запросто!
Следующие его шаги, это пугать рабсиян, что НАТО нападет и ставить всех под ружье!
Просто на другое оно не запрограммировано!
И если оно не сдохнет раньше времени (может их ылита поможет этому), то нищебродные асвабадители, которых станет больше и терять им больше нечего, пойдут не только по Украине Метро освобождать!
это изгойка 404? , так всем посрать на нее и мордву там прозябающую.
Так что - одобрямс назначение фуйла на пост х*уйла))