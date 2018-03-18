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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Берлин (136) выборы (20172) протест (4178) Россия (68474)

 "Новый срок - это угроза большой войны": в Берлине протестовали против "выборов Путина". ФОТО

В воскресенье, 18 марта, в день президентских выборов в Российской Федерации в центре столицы Германии, перед зданием Посольства РФ прошла акция "НЕТ коронации Путина!".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, о сути акции рассказал председатель Форума русскоязычных европейцев, российский социолог и публицист, живущий в Германии, Игорь Эйдман.

"Новый срок Путина – это резкое повышение вероятности угрозы большой войны, катастрофы. Начиная с 2014 года, Путин – это президент войны. И чем дальше, тем более он агрессивен, тем больше он угрожает всему миру всем, чем угодно, в том числе ядерными ракетами, ядами, которыми его агенты травят перебежчиков, авиацией, которая бомбит Сирию, и всеми этими их-там-нетами, которые сейчас пытаются расколоть Украину", - говорит Эйдман.

Новый срок - это угроза большой войны: в Берлине протестовали против выборов Путина 01

Он считает, что 18 марта 2018 года - не рядовой день, а день, который может стать трагическим днем в российской истории. "Получив очередной мандат на управление страной, Путин будет вести ее к национальной катастрофе, а что еще страшнее, возможно, к большой войне, которая может затронуть очень многих людей во всем мире", - отмечает Эйдман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в РФ: Путин набирает более 70%, второй - коммунист Грудинин, третий - Жириновский, - экзитполы

Двоюродный брат убитого 3 года назад Бориса Немцова, который планировал составить конкуренцию Путину на этих выборах, убежден, что ни у одного из кандидатов не было ни малейших шансов. Что касается Алексея Навального, то, по мнению Эйдмана, ему даже повезло, что его не зарегистрировали. Эти выборы были чисто полит-технологическим экспериментом, где просчитан каждый шаг, говорит человек, который сам ранее занимался политическими технологиями в России. "Сознательно была создана совершенно юмористическая группа кандидатов. Если бы в нее попал Навальный, он вынужден был бы играть по этим правилам, участвовать в разборках, с плесканием соком, драками и так далее. Идея в том, что Путин весь в белом стоит на пьедестале, а у подножия в грязи копошатся какие-то ничтожные кандидатики типа Жириновского, Собчак", - поясняет Эйдман.

Новый срок - это угроза большой войны: в Берлине протестовали против выборов Путина 02

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Председатель Форума русскоязычных европейцев и его единомышленники прекрасно осознают, что слишком слабы, чтобы как-то помешать Путину в очередной раз "переназначить себя президентом России, а фактически диктатором". С другой стороны, русскоязычные люди, живущие в Германии, решили, что и молчать они не вправе. "Целью акции был протест против очередного переназначения Путина в роли диктатора России, которое камуфлируется под выборный фарс, в действительности не имеющий никакого отношения ни к демократии, ни к классическим выборам", - сказал Эйдман.

Источник: https://censor.net.ua/p3056293
 
 
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ПСХОЛОГИЯ: Путин - психопат, сравним с собаками породы бультерьеры и питбули
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Какие из тупина бультерьер или питбуль? Он старая плешивая блохастая крыса !!! "Новый срок - это угроза большой войны": в Берлине протестовали против "выборов Путина" - Цензор.НЕТ 6105
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воно скоріше кріса), як розказувало про себе! "Новый срок - это угроза большой войны": в Берлине протестовали против "выборов Путина" - Цензор.НЕТ 7820
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такой массовкой можно и горы свернуть...
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Каждый народ заслуживает своего правителя.
А лучшими вожаками бараньих отар всегда считались козлы... туПин настоящий вожак.... "Новый срок - это угроза большой войны": в Берлине протестовали против "выборов Путина" - Цензор.НЕТ 9755
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Це день вже 4 роки трагічний в історії людства, а не тільки рашки.
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Британская журналистка и правозащитница Джоан Смит считает главной ошибкой западных лидеров отношение к Путину, развязавшему войну в Украине, как к рациональному политику, в то время как он является политиком-психопатом, поведение котрого больше всего напоминает поведение Сталина. Об этом защитница прав человека, обозреватель, критик и писатель, почетный член Национального светского общества и постоянный сотрудник радио ВВС Джоан Смит пишет в своей статье в издании «The Independent»
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_Именно. Когда кто-то легкомысленно и беззаботно вещает "он не решится...", "он не нажмёт..." Да с хуяли вы так решили?! Почему вы вообще подозреваете это чмо в психической нормальности? Память у них просто, что у мотыльков-однодневок. Иначе бы, честно для себя разобравшись с тем, на что путлер уже решился, они бы, посмотрев правде в глаза, и прикинув дальнейшее развитие событий, утратили сон, аппетит и нервы. И стали бы параноиками - вот как я.
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Почему же они про переназначение Меркель помалкивают ?
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Какая между ними разница ? Оба на четвертый срок пошли
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меркель лидер партии..которая победила..а путен беспартийное хуйло..
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если хдс выберет другого лидера..так и меркель не будет канцлером..а если хдс проиграет..тоже меркель отдыхает..понятно?
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не визнавайте кацяпських виборів, панове німці - тоді почнуться зміни !!!
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К сожалению это жалкая попытка представить эту "акцию" в виде осознанного протеста. Немецкие сми вообще проигнорировали эту "новость". Более того, ожидание каких либо искренних протестных акций от мацковских эмигрантов, не вылазящих из ящика с тв24, скорее напоминает фарс, чем ощущения души и реальности.
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сирийская опоззиция, судя по флагам собралась.
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Многотысячный митинг берлинцев против войны. "Новый срок - это угроза большой войны": в Берлине протестовали против "выборов Путина" - Цензор.НЕТ 6403
Общество защиты мотыля от негуманного насаживания на крючок соберёт больше народу.
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поразительно неудачные последствия инъекций, да, ботокс никого не красит хоть и вроде же эффект есть хоть лицо у того практикует эту хрень и выглядит отёчным немного, отдутловатым что ли, налитым таким как при некоторых заболевания но разглаживают, растягиваются) морщины, ну тут что-т ос разрезом глаз произошло, я серьёзно
и не миндалевидный как у азиатов получился а не пойму, вроде же и веки видные, довольно глубоко посажены глаза, аа, может это так , вообще у Путина, в молодости посмотрите кому интересно, глаза глубоко посажены и сами по себе не большие но из за теней впадин было это не так заметно, потом косметолог вколол в верхние веки и надбровную часть а складка между ними скрылась из-за того что сверху и снижу припухло как при синяке в области бровей вот оно и вышло такое ещё хуже чем було
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в подбровную часть* в лоб то отдельно
ну и щеки конечно, там вообще хороше накололи
но думаю вины доктора/ов тут нет, они сделали как можно было, наверное же учитывая физиол. особенности того над чем работали
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Эти выборы были чисто полит-технологическим экспериментом, где просчитан каждый шаг, говорит человек, который сам ранее занимался политическими технологиями в России. "Сознательно была создана совершенно юмористическая группа кандидатов. Если бы в нее попал Навальный, он вынужден был бы играть по этим правилам, участвовать в разборках, с плесканием соком, драками и так далее.

примерно такое и я подумала когда смотрела, хоть и мимоходом честно говоря, даже ролик где Собчак обливала Жириновского так и не посмотрела только читала всё собираюсь хотя а на что, ну просто так наверное, и считала что Навальный участвует )) и нет чтобы подумать а чего про него молчат про выборы в России, это значит что я тоже умная))
..чего только не живу тоже в Америке не понятно (
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Станет теперь в Мире рабссийская педерация официально галактикой Кин-Дза-Дза.
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А ведь реально: хуйло ебанутое, а кацапы в экстазе от "победы" фюрера. Как бы их вяличие не начало переплёскиваться через границы Гадюжника
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Я смотрю что все-таки не все там в экстазе, можно даже в ютубе увидеть как кремлядские тролли угрожают физической расправой над пользователями если те пикают что-то против хуйла. Не удивлюсь что когда хуйло здохнет ,они будут в реале расстреливать всех кто недостаточно правдоподобно плакал 😁
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Пока )(уйло у власти большая война неизбежна!
Это чмо, вскормленное кгбешными упырями, просто заточено под войну, по типу Гитлера!
Созидать оно не умеет, мы уже убедились, а вот лгать, воровать и разрушать это запросто!
Следующие его шаги, это пугать рабсиян, что НАТО нападет и ставить всех под ружье!
Просто на другое оно не запрограммировано!
И если оно не сдохнет раньше времени (может их ылита поможет этому), то нищебродные асвабадители, которых станет больше и терять им больше нечего, пойдут не только по Украине Метро освобождать!
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завтра рашка тв назовет эту акцию вмешательством в выборы. зачем это нужно было? для кого?
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а где это такая рашка?
это изгойка 404? , так всем посрать на нее и мордву там прозябающую.
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вот мы посмотрели, и пришли к выводу , что ты коми или удмуртъ. а это само по себе ужа расовое преступление.
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Ничьо... щас... чекисты займутся этими юмористами и художниками. Время у путлера есть теперь.
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(с) "Новый срок Путина - это резкое повышение вероятности угрозы большой войны, катастрофы. Начиная с 2014 года, Путин - это президент войны. И чем дальше, тем более он агрессивен, тем больше он угрожает всему миру всем, чем угодно, в том числе ядерными ракетами..." - Хоть кто-то в Германии с мозгами есть... думал уже у всех евромещан мозги жиром застило.
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новый срок фуйла - это ГАРАНТИРОВАННАЯ ликвидация расеи как государства.
Так что - одобрямс назначение фуйла на пост х*уйла))
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Да уж, протестующих великое множество
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Да фиг его знает. Из истории, не было ещё пожилых дедушек, чтоб войну начинали.
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Ему бы поспать, повыпендриваться, маслами тряхонуть - типо хоть и древний, но живой ещё. Рассказать басню про то, какой он еще молодец - типо раньше рассказывали про скатерть-самобранку, меч-кладенец, а теперь Путин трясет воздух про гандон-стоебун и ракету-пиздецвсемусвету.
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кацапы - фашисты 21века.с логовом в Кремле.нужно всем миром вместе объединятся .и единым фронтов освобождать рашку.кацапня еще спасибо скажет потом
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Третья Мировая - это конец всем. Нужно придушить насмерть. Санкциями.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Новый срок - это угроза большой войны": в Берлине протестовали против "выборов Путина". ФОТО
 
 
 
 
 
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