 "Новый срок - это угроза большой войны": в Берлине протестовали против "выборов Путина". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, о сути акции рассказал председатель Форума русскоязычных европейцев, российский социолог и публицист, живущий в Германии, Игорь Эйдман.

"Новый срок Путина – это резкое повышение вероятности угрозы большой войны, катастрофы. Начиная с 2014 года, Путин – это президент войны. И чем дальше, тем более он агрессивен, тем больше он угрожает всему миру всем, чем угодно, в том числе ядерными ракетами, ядами, которыми его агенты травят перебежчиков, авиацией, которая бомбит Сирию, и всеми этими их-там-нетами, которые сейчас пытаются расколоть Украину", - говорит Эйдман.

Он считает, что 18 марта 2018 года - не рядовой день, а день, который может стать трагическим днем в российской истории. "Получив очередной мандат на управление страной, Путин будет вести ее к национальной катастрофе, а что еще страшнее, возможно, к большой войне, которая может затронуть очень многих людей во всем мире", - отмечает Эйдман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в РФ: Путин набирает более 70%, второй - коммунист Грудинин, третий - Жириновский, - экзитполы

Двоюродный брат убитого 3 года назад Бориса Немцова, который планировал составить конкуренцию Путину на этих выборах, убежден, что ни у одного из кандидатов не было ни малейших шансов. Что касается Алексея Навального, то, по мнению Эйдмана, ему даже повезло, что его не зарегистрировали. Эти выборы были чисто полит-технологическим экспериментом, где просчитан каждый шаг, говорит человек, который сам ранее занимался политическими технологиями в России. "Сознательно была создана совершенно юмористическая группа кандидатов. Если бы в нее попал Навальный, он вынужден был бы играть по этим правилам, участвовать в разборках, с плесканием соком, драками и так далее. Идея в том, что Путин весь в белом стоит на пьедестале, а у подножия в грязи копошатся какие-то ничтожные кандидатики типа Жириновского, Собчак", - поясняет Эйдман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму, - МИД

Председатель Форума русскоязычных европейцев и его единомышленники прекрасно осознают, что слишком слабы, чтобы как-то помешать Путину в очередной раз "переназначить себя президентом России, а фактически диктатором". С другой стороны, русскоязычные люди, живущие в Германии, решили, что и молчать они не вправе. "Целью акции был протест против очередного переназначения Путина в роли диктатора России, которое камуфлируется под выборный фарс, в действительности не имеющий никакого отношения ни к демократии, ни к классическим выборам", - сказал Эйдман.