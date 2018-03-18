 "Победитель олимпиады мемов": Автор фейковой новости рассказал, как получил 18 тысяч репостов за два дня. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей статье менеджер спецпроектов AIN.UA Александр Линник, который описал механизм создания фейка, ставшего очень популярным.

Автор статьи напоминает, что администраторы публичной страницы "В Днепре" 9 января разместили картинку, рассказывающую о победителе всемирной олимпиады по физике Илье Кочергине, информацию о победе которого якобы несправедливо обошли стороной большие СМИ и призывающую поддержать парня репостами. Спустя три месяца после публикации счетчик Фейсбука показывает больше 115 000 репостов.



Пост из публичной страницы "В Днепре", ставший вирусным в начале 2018 года.

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Поскольку в тексте не было указано, что школьник на самом деле из России, а картинку разместили в паблике о новостях Днепра, многие пользователи, не пытаясь проверить информацию, начали активно распространять новость по украинскому сегменту Facebook.

Сама история с Ильей Кочергиным началась еще в 2016 году. Тогда после олимпиады по физике новость о нем с таким же нарративом стала распространяться по российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" сначала в виде текста и фотографии, а позже — в формате уже всем известной картинки. Сам Илья, как оказалось, не победил в олимпиаде, а занял лишь 29 место, о чем написали несколько российских СМИ.

Ближе к середине марта украинские пользователи стали обращать внимание на тот факт, что Кочергин — россиянин, к Украине не имеет никакого отношения, поэтому не следует поддерживать его репостами.

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А 12 марта появился украинский ответ Ильей Кочергину — Антон Ципко. Аналогичная по своей сути картинка, адаптированная для украинского пользователя, рассказывала о незамеченной большими СМИ и телеканалами, истории обычного сельского школьника Антона Ципко, который победил на олимпиаде по информатике в Тегеране.

Пост на странице пользователя Mykhaylo Mondych за несколько дней собрал больше 133 000 репостов.

Фотография Антона, обернутого в украинский флаг, а также текст, написанный на украинском, не оставил никаких сомнений в том, что история реальна. В результате всего за несколько дней, с 12 марта до момента написания этой колонки, количество репостов этой картинки достигло 133 000.

Как и в кейсе с Ильей Кочергиным, оказалось, что школьник занял не первое место, а выиграл золотую медаль и в общем зачете взял 8-е место, что также является большим достижением.

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Далее автор статьи пишет, что во время обсуждения целесообразности освещения вырусных картинок после появления информации об Антоне Ципко, он на скорую руку создал похожую картинку.

"Заменил фотографию Антона на свою, олимпиаду по информатике в Тегеране на "олимпиаду по мемам" в Горишних Плавнях, количество участников и стран, на канонические 100500 и 9000, а чтобы подчеркнуть серьезность победы, добавил в углу картинки медаль Пурпурного Пепе (адаптированный вариант американской медали Пурпурное сердце)", - рассказывает он.



Картинка, сделанная за пару минут, которая в последствии тоже стала вирусной.





"После того, как над картинкой посмеялись в редакции, я решил опубликовать ее в на своей странице в Facebook, ожидая под постом реакций "Ха-ха" от своих 328 друзей. После публикации, в качестве первичного посева, ее перепостили редактор Оля Карпенко и менеджер проекта Стас Ямковый. Спустя несколько минут я заметил, что ее репостнули к себе на страницу мои родственники. Через час после публикации у нее уже было до двух десятков репостов от знакомых (и не только) мне людей", - пишет Линник.

Далее, по его словам, даже начали поступать звонки с поздравлениями, а к вечеру, когда счетчик шейров достиг цифры в сотню репостов, под постом начали появляться комментарии незнакомых людей.

"Многие пользователи не увидели в ней (картинке. - Ред.) ничего подозрительного, а информацию приняли за чистую монету, обличая олигархическую власть в том, что она ничего не сделала для поддержки "чемпиона"", - пишет автор.

Спустя сутки, как отмечается, количество репостов начало расти быстрее, достигнув тысячи. Утром 17 марта, спустя менее, чем через двое суток, счетчик показывал сначала 2 000, через несколько часов уже 5 000, а к вечеру — 10 000 репостов.

Скорость распространения росла лавинообразно. На момент публикации данной колонки счетчик показывает больше 15 000 репостов.

На момент публикации запись репостнули более 18 000 человек

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"Десятки людей стали писать мне в личку и добавляться в друзья. Кто-то искренне поздравлял, один пользователь поинтересовался, куда сбросить биткоины в честь победы, но большинство обвиняли в том, что я распространяю фейковую новость и стою на службе Кремля, или пытались доказать, что количество стран куда меньше девяти тысяч", - пишет Линник.

"Доходило до смешного, когда один и тот же пользователь сначала шерил к себе на страницу фейк с Антоном Ципко, а спустя некоторое время — мою картинку с практически идентичным текстом".





Пользователь Алена, как и многие другие, перепостила к себе оба поста.

"Пробежавшись по страницам десятка людей, стало понятно, что у большинства из них одинаковая схема поведения в сети. Они активно репостят фейковые новости с кликбейтными заголовками, вроде "ТАКОГО ПОРОШЕНКО НЕ ОЖИДАЛ – ДЕНЬГИ АХМЕТОВА ОТДАДУТ УКРАИНЦАМ", размещенных на сомнительного качества сайтах. Заметил, что большинство таких псевдо-СМИ обладают сайтами с настроенной опцией Instant Articles, позволяющей открывать страницу за доли секунды, не загружая отдельный сайт в мобильном браузере. На таких страницах доступна монетизация трафика через показ баннеров рекламной сети Facebook. Для популяризации этого поста не потребовалась реклама или посев в других пабликах — картинка самостоятельно получила тысячи репостов", - объясняет он.

Is there really a big difference between bots that retweet fake news without thinking and humans who retweet first and think later?— Sam Altman (@sama) 16 марта 2018 г.

Есть ли действительно большая разница между ботами, ретвитящими фейковые новости, и людьми, которые сначала ретвитят, а потом думают?

Автор статьи отмечает, что проблема фейков не нова, но сейчас, благодаря механизму работы репостов и ретвитов, а также растущему количеству пользователей, гораздо легче распространять ложную информацию ради монетизации трафика или иных целей.

"Цукерберг заявил, что в очередной раз изменит ленту, чтобы уменьшить число фейков. Но даже мой профиль с чуть более тремя сотнями друзей подошел для распространения заведомо фейковой новости. Никакие инструменты обозначения фейковых новостей не победят желание делиться информацией, вызывающую эмоции", - резюмирует автор.

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Меня уже успели позвать на эфир на радио, чтобы рассказать о победе на Олимпиаде, но при этом никто на самой радиостанции даже не потрудился узнать, правда ли это. Число тех, кто посмеялся или написал, что это фейк, ничтожно мало в сравнение с теми, кто репостнули запись. Проверяйте информацию и не шерьте все подряд.