 "Победитель олимпиады мемов": Автор фейковой новости рассказал, как получил 18 тысяч репостов за два дня. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей статье менеджер спецпроектов AIN.UA Александр Линник, который описал механизм создания фейка, ставшего очень популярным.
Автор статьи напоминает, что администраторы публичной страницы "В Днепре" 9 января разместили картинку, рассказывающую о победителе всемирной олимпиады по физике Илье Кочергине, информацию о победе которого якобы несправедливо обошли стороной большие СМИ и призывающую поддержать парня репостами. Спустя три месяца после публикации счетчик Фейсбука показывает больше 115 000 репостов.
Пост из публичной страницы "В Днепре", ставший вирусным в начале 2018 года.
Поскольку в тексте не было указано, что школьник на самом деле из России, а картинку разместили в паблике о новостях Днепра, многие пользователи, не пытаясь проверить информацию, начали активно распространять новость по украинскому сегменту Facebook.
Сама история с Ильей Кочергиным началась еще в 2016 году. Тогда после олимпиады по физике новость о нем с таким же нарративом стала распространяться по российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" сначала в виде текста и фотографии, а позже — в формате уже всем известной картинки. Сам Илья, как оказалось, не победил в олимпиаде, а занял лишь 29 место, о чем написали несколько российских СМИ.
Ближе к середине марта украинские пользователи стали обращать внимание на тот факт, что Кочергин — россиянин, к Украине не имеет никакого отношения, поэтому не следует поддерживать его репостами.
А 12 марта появился украинский ответ Ильей Кочергину — Антон Ципко. Аналогичная по своей сути картинка, адаптированная для украинского пользователя, рассказывала о незамеченной большими СМИ и телеканалами, истории обычного сельского школьника Антона Ципко, который победил на олимпиаде по информатике в Тегеране.
Пост на странице пользователя Mykhaylo Mondych за несколько дней собрал больше 133 000 репостов.
Фотография Антона, обернутого в украинский флаг, а также текст, написанный на украинском, не оставил никаких сомнений в том, что история реальна. В результате всего за несколько дней, с 12 марта до момента написания этой колонки, количество репостов этой картинки достигло 133 000.
Как и в кейсе с Ильей Кочергиным, оказалось, что школьник занял не первое место, а выиграл золотую медаль и в общем зачете взял 8-е место, что также является большим достижением.
Далее автор статьи пишет, что во время обсуждения целесообразности освещения вырусных картинок после появления информации об Антоне Ципко, он на скорую руку создал похожую картинку.
"Заменил фотографию Антона на свою, олимпиаду по информатике в Тегеране на "олимпиаду по мемам" в Горишних Плавнях, количество участников и стран, на канонические 100500 и 9000, а чтобы подчеркнуть серьезность победы, добавил в углу картинки медаль Пурпурного Пепе (адаптированный вариант американской медали Пурпурное сердце)", - рассказывает он.
Картинка, сделанная за пару минут, которая в последствии тоже стала вирусной.
"После того, как над картинкой посмеялись в редакции, я решил опубликовать ее в на своей странице в Facebook, ожидая под постом реакций "Ха-ха" от своих 328 друзей. После публикации, в качестве первичного посева, ее перепостили редактор Оля Карпенко и менеджер проекта Стас Ямковый. Спустя несколько минут я заметил, что ее репостнули к себе на страницу мои родственники. Через час после публикации у нее уже было до двух десятков репостов от знакомых (и не только) мне людей", - пишет Линник.
Далее, по его словам, даже начали поступать звонки с поздравлениями, а к вечеру, когда счетчик шейров достиг цифры в сотню репостов, под постом начали появляться комментарии незнакомых людей.
"Многие пользователи не увидели в ней (картинке. - Ред.) ничего подозрительного, а информацию приняли за чистую монету, обличая олигархическую власть в том, что она ничего не сделала для поддержки "чемпиона"", - пишет автор.
Спустя сутки, как отмечается, количество репостов начало расти быстрее, достигнув тысячи. Утром 17 марта, спустя менее, чем через двое суток, счетчик показывал сначала 2 000, через несколько часов уже 5 000, а к вечеру — 10 000 репостов.
Скорость распространения росла лавинообразно. На момент публикации данной колонки счетчик показывает больше 15 000 репостов.
На момент публикации запись репостнули более 18 000 человек
"Десятки людей стали писать мне в личку и добавляться в друзья. Кто-то искренне поздравлял, один пользователь поинтересовался, куда сбросить биткоины в честь победы, но большинство обвиняли в том, что я распространяю фейковую новость и стою на службе Кремля, или пытались доказать, что количество стран куда меньше девяти тысяч", - пишет Линник.
"Доходило до смешного, когда один и тот же пользователь сначала шерил к себе на страницу фейк с Антоном Ципко, а спустя некоторое время — мою картинку с практически идентичным текстом".
Пользователь Алена, как и многие другие, перепостила к себе оба поста.
"Пробежавшись по страницам десятка людей, стало понятно, что у большинства из них одинаковая схема поведения в сети. Они активно репостят фейковые новости с кликбейтными заголовками, вроде "ТАКОГО ПОРОШЕНКО НЕ ОЖИДАЛ – ДЕНЬГИ АХМЕТОВА ОТДАДУТ УКРАИНЦАМ", размещенных на сомнительного качества сайтах. Заметил, что большинство таких псевдо-СМИ обладают сайтами с настроенной опцией Instant Articles, позволяющей открывать страницу за доли секунды, не загружая отдельный сайт в мобильном браузере. На таких страницах доступна монетизация трафика через показ баннеров рекламной сети Facebook. Для популяризации этого поста не потребовалась реклама или посев в других пабликах — картинка самостоятельно получила тысячи репостов", - объясняет он.
Is there really a big difference between bots that retweet fake news without thinking and humans who retweet first and think later?— Sam Altman (@sama) 16 марта 2018 г.
Есть ли действительно большая разница между ботами, ретвитящими фейковые новости, и людьми, которые сначала ретвитят, а потом думают?
Автор статьи отмечает, что проблема фейков не нова, но сейчас, благодаря механизму работы репостов и ретвитов, а также растущему количеству пользователей, гораздо легче распространять ложную информацию ради монетизации трафика или иных целей.
"Цукерберг заявил, что в очередной раз изменит ленту, чтобы уменьшить число фейков. Но даже мой профиль с чуть более тремя сотнями друзей подошел для распространения заведомо фейковой новости. Никакие инструменты обозначения фейковых новостей не победят желание делиться информацией, вызывающую эмоции", - резюмирует автор.
Меня уже успели позвать на эфир на радио, чтобы рассказать о победе на Олимпиаде, но при этом никто на самой радиостанции даже не потрудился узнать, правда ли это. Число тех, кто посмеялся или написал, что это фейк, ничтожно мало в сравнение с теми, кто репостнули запись. Проверяйте информацию и не шерьте все подряд.
Я помню, когда-то гуляла фотка Эскобара с надписью, мол, кровавая хунта убила донецкого учителя, который не хотел жить под биндеровцами и сменил учебники на АК.
нафик эта новына на цензоре?
люди під впливом емоцій забувають думати та аналізувати.
Ось посилання
О Сингулярности-2045 в биосоциальной эволюции Homo sapiens
Пивненко А. С.
http://samolit.com/books/3465/
І на останок-
«Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами» Франсуа Миттеран
- Чому жінки ніколи не скажуть прямо?
- Так працює природний добір. Потомство залишають ті, хто розуміє натяки.
Дно какое-то, а не журналистика.
Не так давно первый президент Facebook Шон Паркер прямо признал то, о чём многие догадывались, то, на что косвенно указывали исследования учёных - Facebook осознанно использовал техники, вызывающие зависимость у своих пользователей: подкрепление лайками, бомбардировку пользователя вирусным контентом и т.п. Ближайший аналог Facebook-зависимости - игромания. Индустрии азартных и компьютерных игр используют для этого обширный аппарат на основе исследований Скиннера и т.п.
К сожалению, это не всё. Facebook подозревается в воровстве контента из чужих сетей. Разумеется, контент ворует не сам Facebook, а жадные до лайков пользователи, которые перезаливают в Facebook видео, например, из YouTube, которые Facebook, конечно же, со временем
когда будет собрано необходимое число просмотров, лайков и репостовудаляет, но не спешит блокировать «пиратов». А это уже не просто манипулирование поведением пользователя, а вполне конкретные бизнес-разборки, манипулирование показателями посещаемости и передел рынка онлайн-рекламы по беспределу.
Первые сообщения о том, что Facebook мог оказывать влияние на выборы (просто добавлением кнопки «я проголосовал», которая якобы играла на руку либералам) появились ещё в 2012 году. После чего Facebook официально открестился от попыток вмешательства в выборы, но похоже, что перехитрил сам себя, позволив использовать себя пригожинскими ботофермами. Уровень влияния Facebook на аудиторию был бы гораздо скромнее, если бы Facebook не использовал технологии, нацеленные на удержание пользователей у себя в сети.
Facebook - это не запутавшийся в алгоритмах школьник, а реальная угроза для развития сети в целом. Но «наказать» Facebook рыночными методами сможет лишь ещё более бессмысленная и вирусная соцсеть. То есть мы имеем ту самую «трагедию общин», примеры разрушительного воздействия которой на рынок уже упоминались в статье. Иногда, регулирование рынка создаёт он сам (спасая себя от суицида).
Как же нам сохранить сеть, защитив её от превращения в выжженную манипуляциями пустыню?
Соцсети без вырабатывания зависимости
Что если зависимость является естественным свойством общения в социальной сети? Попробуем представить себе сеть, не вызывающую зависимость.
На практике: Google+
Начнём с простого примера, который каждый из вас может попробовать в действии прямо сейчас
Google+. Следующие (не очевидные новичку) особенности позволяют Google+ быть более эффективным инструментом, а также бороться с зависимостью.
Circles/Круги
Устали от того, что Facebook никак не может угадать правильную выдачу постов в ленте? Это потому, что у вас
велосипеда нетлента всего одна. В Google+ для решения этой проблемы имеются круги, число и содержимое которых настраивает сам пользователь. Обычно круги соответствуют сферам интересов: «друзья», «родственники», «рыбалка», «вязание», «новости», «технологии», «юмор». В каждый из них пользователь добавляет своих сетевых друзей/знакомых согласно необходимости.
В идеале круги должны соответствовать вашему взгляду на сеть. В простейшем случае можно создать круги согласно приоритету №1 и №2, что уже позволит вам держать на виду события в одном кругу, а погружаться в трэш и угар, творящиеся в другом, только когда у вас есть на это время, а не при каждой попытке выловить из сети действительно важные новости. Можно создать круги-«заповедники» с избранными особями: «100%-я вата», «под ватным прикрытием», «внуки бабушки», - и наведываться в каждый из них по обстоятельствам.
Collection/Коллекции
Устали от того, что некий интересный вам человек периодически пишет всякую ахинею? Надоели вопли «Всё! Отписываюсь!»? Это потому, что у вас в Facebook нет коллекций/подборок. Помимо постов в паблике, пользователь может создать (опять-таки на своё усмотрение) набор коллекций, и шарить контент в соответствующие категории. «Мои селфи», «моя киска», «мамкин эксперт» - всё, что вы любите публиковать и решарить. Как потребителю контента это позволяет пользователю как (а) подписываться на отдельные интересные ему подборки других пользователей, так и (б) отписываться от отдельных неинтересных подборок другого пользователя, продолжая фолловить остальной его контент. Как производителю контента это даёт возможность пользователю не пытаться угадать настроения своих подписчиков, а, создав соответствующие подборки, позволить каждому подписчику читать то, что ему нравится. Соответственно, делиться с сетью тем, что нравится самому пользователю, а не тем, что ожидают увидеть его подписчики. Бонус: в настройках коллекции можно сразу выбрать ваши круги, которым будет видна эта коллекция (публичная, друзья, «рыбалка» и т.д.).Публикация активности
Раздражает ли вас, когда Facebook показывает неинтересные вам лайки и комментарии ваших друзей? Благодарны ли вы Facebook, когда он приводит к вам в комменты друзей ваших друзей с неудовлетворённым желанием высказаться? Случалось ли такое, что вам не хотелось писать коммент или лайкать пост, представляя, что все ваши друзья/подписчики, возможно, увидят/прочитают это. Для Facebook - это неотъемлемая часть механизма вирусного распространения контента.
Google+ не показывает вашим друзьям/подписчикам, что и где вы комментируете. Вообще. Видимость «лайков» («+1»-чек) можно изменить в настройках (не показывать никому, показывать выбранным кругам).
Если Google+ настолько крут, то почему им никто не пользуется?
Не знаю. Возможно, потому что Facebook появился раньше и занял более широкую нишу. Возможно, потому что посещаемость Google+ как раз и соответствует посещаемости социальной сети без вирусного компонента. Возможно, потому что Facebook занимается более вирусным, агрессивным и недобросовестным продвижением, в отличие от Google. Это рынок, детка! Самый популярный продукт не обязательно самый лучший.
Теоретически: соцсеть моей мечты
Чтобы показать, что эволюция соцсетей не заканчивается на доступных реализациях, приведу пример полезной функциональности, которой нет даже в Google+. Однопальцевый бандит vs почта 2.0
В казино и залах игровых автоматов нет часов и нет окон, чтобы игроки не замечали скоротечности времени. В соцсетях тот же эффект даёт очень простой механизм - бесконечность ленты. Вы никогда не знаете, когда долистали до её конца, сколько было пропущено новых постов, вдруг где-то были важные апдейты.
А помните, как раньше вы начинали рабочий день с почтового клиента, в котором были тщательно настроены фильтры, и вы могли одним взглядом на циферки напротив них понять, за что нужно браться в первую очередь и сколько у вас приблизительно времени на предстоящие задачи. Кроме того, вы же помните, что любой уважающий себя почтовый клиент предоставлял пользователю возможность выбора вида входящей корреспонденции: как в виде простого списка однострочных «от кого; сабж; когда», так и в виде модной молодёжной ленты сообщений целиком. И это настраивалось и переключалось.
Адаптация лучших практик эффективного почтового клиента к многомиллиардным социальным сетям определённо возможна. Но и это не предел. Мне было бы интересно взглянуть на активность в сети в виде облака тэгов, а, возможно, в виде «радара событий», позволяющего одним взглядом охватить активность сети, не упуская из внимания мелочи.
Критически важно для развития сети - обеспечить конкуренцию идей и продуктов. Как для этого бороться с доминированием Facebook?
Как помочь Facebook стать лучше?
Может ли Facebook реализовать у себя какие-либо из перечисленных улучшений? Не может. Сама бизнес-модель Facebook, ориентированная на продажу рекламы, зависимость и вирусность контента, не допускает появление в нём улучшений, делающих его использование более удобным и эффективным. Выключение в Facebook вирусного механизма распространения контента подобно самоубийству - нет посещаемости, нет рекламы, нет доходов. А значит, пользователям Facebook придётся и дальше сидеть в обнимку с фейк-ньюз, Facebook-истерией и ольгинскими ботами.
Поэтому единственный рыночный способ улучшить Facebook - это прекратить им пользоваться. Но, скажем прямо, сделать этого вы, скорее всего, не можете.
Как безболезненно сократить время пребывания в Facebook? Ближайший аналог Google-кругов и подборок - создание отдельных профилей и/или страниц для общения с родственниками, друзьями, коллегами по работе, хобби, новостей и политики. Да, Facebook всё равно будет показывать вам «ватные» репосты друзей. Но благодаря более рациональному использованию собственного времени вы сможете уделять политике более сфокусированное внимание. Тех, кто использует единственный профиль для всей своей активности, можете считать филиалом «Одноклассников» в Facebook, анфолловить и/или игнорировать.
Это должно помочь вам проводить меньше времени в Facebook, а значит, поможет Facebook в перспективе стать лучше. Но самым правильным шагом остаётся миграция на другие, более подходящие сервисы.
Какие ещё меры для «улучшения» Facebook можно предпринять, кроме индивидуально
Проведу аналогию: во многих странах закон регулирует минимальный процент суммы, которые игровой автомат должен вернуть игроку (порядка 80-90%). Помогает ли это ограничение бороться с игроманией? Нет, это наоборот делает выработку зависимости более долгой, но зато неизбежной. При этом ряд других факторов, использующихся для выработки зависимости, не покрываются законом вообще.
Поэтому, если вдруг когда-нибудь услышите, что был разработан закон, как-то регулирующий работу соцсетей, то знайте - этот закон практически никак не защищает вас, но зато огораживает Facebook от конкурентов кругами регуляторного ада. Молитесь, чтобы этого не произошло.
Как «помогать» лучше
Ничто не ново под луной. Не так давно уже был похожий раунд браузерных войн. Напомню в общих чертах: 95% компьютеров использовали Microsoft Windows, на которых 95% пользователей использовали браузер по умолчанию - Microsoft Internet Explorer; что приводило к тому, что 95% веб-разработчиков ориентировались на Microsoft Internet Explorer. Самым популярным советом техподдержки, наравне с «попробуйте перезагрузить компьютер», стало «попробуйте открыть страницу в Microsoft Internet Explorer». А значит, даже если у вас есть свой перспективный браузер, предлагающий очень нужные и полезные инновации, то, с одной стороны, его никто не будет использовать, так как есть Microsoft Internet Explorer, а с другой, даже те, кто захотят его использовать, не смогут, поскольку он плохо показывает страницы в 95% случаев, разработанные для Microsoft Internet Explorer. В свою очередь веб-разработчики не могут использовать инновации в других браузерах, так как 95% пользователей «сидят» на Microsoft Internet Explorer.
Такая ситуация плохо сказывалась на развитии сети в целом, и, в конце концов, индустрии удалось сделать упор на открытых веб-стандартах, вместо частного образца для подражания. Сыграли свою роль открытые стандарты, открытый код, инвестиции в открытые технологии и фонды, такие как Mozilla Foundation. Сети удалось стать ценностью, открытость которой была осознана и защищена. Соцсети уже тоже стали ценностью, и поэтому пришёл и их черёд стать более открытыми для пользователей, индустрии и инноваций.
Представьте себе параллельную реальность, в которой Gmail отправляет письма исключительно другим адресатам в gmail.com-домене. Хотите отправить письмо знакомому, использующему ukr.net? Создайте себе аккаунт в этом сервисе. В чём проблема? В том, что, как мы видим в нашей реальности, почтовые сервисы могут быть взаимозаменяемыми (а значит, открытыми и конкурентными) и взаимодействующими на горизонтальном уровне (не изолированными друг от друга) - будь Gmail замкнутым в себе сервисом, мы бы увидели и рекламу в письмах, и технологии, вырабатывающие зависимость; не увёл пользователей у конкурента - проиграл, дурачок. Ещё раз спасибо военным технологиям, пришедшим в мирную жизнь.
Можно ли предложить некие открытые стандарты для соцсетей, которые создадут рынок продуктов и технологий? Можно. Первым приближением к протоколу для соцсети можно было бы считать архаичный NNTP, ориентированный (в отличие от почты) как раз на доставку бесконечной ленты сообщений. Разработка современного аналога NNTP, удовлетворяющего современные нужды соцсетей, определённо возможна.
Использование протокола означает, что (а) пользователи смогут использовать любой удобный им клиент для доступа к соцсети (и который, возможно, не будет им показывать рекламу, рекомендовать друзей и т.п.), а (б) хостеры/провайдеры не нуждаются в разработке клиентского софта с нуля. Владелец ресурса может заниматься модерацией своего ресурса самостоятельно, а не зависеть от администрации Facebook, как сейчас - спорное, но серьёзное преимущество в эпоху гибридных войн. При этом открытый протокол открыт для инноваций. Но инновации в протоколе не принадлежат какому-то одному разработчику, а значит, нет смысла их извращать в войне за долю на рынке.
Рынком управляет Его Величество Потребитель, и если тот сам хочет использовать инструмент, делающий его беззащитным перед фейк-ньюз, то никакой закон и спецслужбы не защитят его от самого себя. Поэтому Потребителю нужно дать действительно хороший продукт - удобный для него и безопасный для общества.
Зачем это здесь?
Этот текст должен был дать ответ на вопрос: как бороться с гибридной агрессией в соцсетях? - совершенствованием технологий. Не дайте Facebook сделать из интернета телевизор с «Дом-2» и программой «Время».
Как показали американские выборы, как показывает продолжающаяся гибридная война, нам нужна надёжная, функциональная и продуктивная информационная система - соцсеть.
Не нужно бороться с ветряными мельницами и фейк-ньюз. Нужно использовать такой инструмент, который донесёт до людей нужную информацию быстрее, чем медийные манипуляторы. Такой инструмент, в котором правда побеждает ложь, потому что она правда, а не наоборот - потому что правда недостаточно вирусна, и поэтому не интересна разносчику.
Вместо того чтобы проклинать фейк-ньюз, зажги чучело Facebook.
Мельница смерти» в муравьиных колониях - это явление, когда феромоновые дорожки муравьев зацикливаются, и муравьи (которые сами же их и формируют) до смерти ходят по кругу.
Я таки полезла проверять.
И наругала его.
Меня адски утомляет моя племянница, которая тоже оооочень часто ведётся на всякие вбросы и фейки. Она считает, что если все группы перепостили, - значит, это правда.
У неё поговорка: "Ну так все написали!" - ыыыыы.
И мне приходится учить моих родственников элементарным азам проверки источников, поиска АИ - авторитетных источников.
Да! Информационная гигиена нынче оооочень важна!
И этот эксперимент - тому подтверждение.
И вот его надо перепостить и распространить!
Пока не было интернета я даже и не подозревал о том какое количество лохов живёт в мире . ! Ужосс ..
про камня русофоба. интересно