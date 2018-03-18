 На взятке в $1тыс. задержали главных инспекторов таможни в "Борисполе", - Лысенко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
Задержанные требовали и получили от гражданки Украины неправомерную выгоду в размере по 500 долларов каждый за беспрепятственное перемещение ею багажа. Кроме того, установлено, что в начале месяца за такую же "услугу" оба взяточника также получали от указанной гражданки неправомерную выгоду в общем размере 600 долларов.
Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время обоим готовятся уведомления о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины ("Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды"), ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.
Данной статьей предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
"Задержание проводилось под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона вместе со следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области и оперативными работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во время проведения негласных следственных (розыскных) действий", - сказано в сообщении.
А рыбинспекторам, охране труда, частотнадзору нужно брать пример, и расширять сферу своей деятельности, а то так до пенсии и будут брать по 10-20 тыс взяток.
Собрались вечерком пару лесников, поехали задержали на взятке налоговика, сутра отпустили и все в шоколаде.
Дальше как говорил профессор Преображенский: "Когда я, вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну в квартире петь хором - у меня настанет разруха."
И одна все время мысль: почему это не видит их начальство? Ответ только один: все повязаны снизу доверха.
так бы воровали и дальше
хиба шо явные члены свободы,правосеки,чы,прости господи,самой батькивщины...нэ здывуюсь якщо там сымпатыкы саакашили,жах просто.
там от грузчиков все воруют