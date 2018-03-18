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 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Борисполь (484) взятка (3635) таможня (1232) Лысенко Андрей (23)

 На взятке в $1тыс. задержали главных инспекторов таможни в "Борисполе", - Лысенко. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 18 марта, в аэропорту "Борисполь" на взятке задержали главного государственного инспектора отдела таможенного оформления аэропорта "Борисполь" киевской таможни Государственной фискальной службы и главного государственного инспектора второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям киевской таможни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Задержанные требовали и получили от гражданки Украины неправомерную выгоду в размере по 500 долларов каждый за беспрепятственное перемещение ею багажа. Кроме того, установлено, что в начале месяца за такую же "услугу" оба взяточника также получали от указанной гражданки неправомерную выгоду в общем размере 600 долларов.

На взятке в $1тыс. задержали главных инспекторов таможни в Борисполе, - Лысенко 01
На взятке в $1тыс. задержали главных инспекторов таможни в Борисполе, - Лысенко 02
На взятке в $1тыс. задержали главных инспекторов таможни в Борисполе, - Лысенко 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники газоснабжающего предприятия задержаны в Кропивницком при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время обоим готовятся уведомления о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины ("Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды"), ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.

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Данной статьей предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

"Задержание проводилось под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона вместе со следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области и оперативными работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во время проведения негласных следственных (розыскных) действий", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/p3056281
 
 
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вся Украина знает - а прокуратура впервые слышит?
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Если кто не понял "ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА, ВІЙСЬКОВА" для дебилов же написали на каждой фотке большими буквами.
А рыбинспекторам, охране труда, частотнадзору нужно брать пример, и расширять сферу своей деятельности, а то так до пенсии и будут брать по 10-20 тыс взяток.
Собрались вечерком пару лесников, поехали задержали на взятке налоговика, сутра отпустили и все в шоколаде.
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Трижды саша - для тебя дебила - военная прокуратура кому подчиняется??? Супрун?? или Омеляну?? дебил блYa
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Я не знаю кому она подчиняется, но знаю что она военная, и где где а в военной сфере у нас работы да работы для военной прокуратуры, что там не те откаты согласен.
Дальше как говорил профессор Преображенский: "Когда я, вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну в квартире петь хором - у меня настанет разруха."
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Каждый раз возвращаюсь в Украину уже заранее знаю, что увижу эти рожи "честных таможенников". Если еду автобусом из Польши, также не удивляюсь, как водитель будет собирать деньги с пассажиров, чтобы не придирались и потом передавать их трубочкой.
И одна все время мысль: почему это не видит их начальство? Ответ только один: все повязаны снизу доверха.
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Сколько их по всей стране...как собак нерезаных.....мы их давили,давили. На взятке в $1тыс. задержали главных инспекторов таможни в "Борисполе", - Лысенко - Цензор.НЕТ 2421 На взятке в $1тыс. задержали главных инспекторов таможни в "Борисполе", - Лысенко - Цензор.НЕТ 587
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мало отстегнули
так бы воровали и дальше На хабарі в $1 тис. затримали головних інспекторів митниці в "Борисполі", - Лисенко - Цензор.НЕТ 1281
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Так а армии ж порядок уже давно, ну не седеть же им без дела......а на гражданских делах бала в разы больше срубить можно.
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Сначала этот клоун рассказывал нам лолитыны сказки, тепрь Югика -алкаша. это конечно замечательно, что 1000 доллларов взятка. А как же быть , например, с теми кто "подарил"Фирташу в Стокгольме 12 морд. куб газа ????? Про это, что то не слышно ?????
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да брехня,не может такого быть!
хиба шо явные члены свободы,правосеки,чы,прости господи,самой батькивщины...нэ здывуюсь якщо там сымпатыкы саакашили,жах просто.
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По мелкому по 100-1000 долларов берет половина чиновников. При поголовних арестах и неповышении зарплаты работать скоро будет некому. Задача пети развалить Украину так что бы она никогда не обошла россию чего так боится путин
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винторогие разбушевались, трут комментарии налево и направо.
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Ну теперь ему одна дорога или в менты или в налоговую инспекцию.
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а я и не удивлен
там от грузчиков все воруют
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа взятке в $1тыс. задержали главных инспекторов таможни в "Борисполе", - Лысенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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