 В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.ТВ.
По словам вагоновожатого, он начал движение от остановки на разрешающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение с малотонажным грузовиком, водитель которого двигался по Харьковскому шоссе в направлении Харьковской площади и пытался проскочить перед трамваем.
От удара трамвай сошел с рельсов, а грузовик опрокинулся на бок, от него отлетел топливный бак на 15 метров. К счастью, скорость трамвая была небольшой, это и спасло пассажиров (а их в салоне было около 30 человек) от серьезных травм.
На место ДТП прибыло несколько карет скорой помощи - пострадавшим была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались. Также отказался от госпитализации водитель опрокинутого грузовика. Чудом не пострадал и водитель трамвая.
За импортом при совке все бегали вылупивши глаза...за любим... потому как все что было сделано внутри самого совка было полное дерьмо...
И этот трамвай тому пример.....
Специально для тех кто мечтает о совке....ну или о современной паРаше...что в принципе одно и то же....
Потому как свой первый компьютер я спаял еще по схемам журнала Радио....а головку на магнитофоне крутил до опупения...что бы программу загрузить....
И что такое ДОС помню...и виндовс 3.11...
Работает....надежное....везде все сделано для легкого обслуживания..... и оборудование совка...которое от роду еще тех заводов что американцы построили до войны....и выпускалось которое без изменений...вплоть до конца прошлого века.....
Дерьмо....
Кто импортной обуви не видел...наша вот такая (большой палец вверх)...
Намёк же был на совок?
...мы, в 70-80хх., Дарницу Дырницей называли.
...при знакомстве с девчёнкой, сразу вопрос: Ты с какого берега? -- левобережные не котировались -- далеко... ...правобережные были в цене...*)
(Березняки и Русановка на крайняк)
Потом, правда, Оболонь все карты спутала...
Киев рос -- и мы в нём выжили! -- наш Город. *)
Випадковість?
Не думаю.
Мабуть ФСБ.