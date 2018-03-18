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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (4720) Киев (15540) трамвай (149)

 В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком. ФОТОрепортаж

В Дарницком районе Киева на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой произошло ДТП с участием трамвая и грузового автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.ТВ.

В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком 01

По словам вагоновожатого, он начал движение от остановки на разрешающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение с малотонажным грузовиком, водитель которого двигался по Харьковскому шоссе в направлении Харьковской площади и пытался проскочить перед трамваем.

В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Борщаговке Mercedes вылетел на рельсы скоростного трамвая и перевернулся. Пьяный водитель скрылся. ФОТОрепортаж+ВИДЕО


В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком 03

От удара трамвай сошел с рельсов, а грузовик опрокинулся на бок, от него отлетел топливный бак на 15 метров. К счастью, скорость трамвая была небольшой, это и спасло пассажиров (а их в салоне было около 30 человек) от серьезных травм.

В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком 04

Смотрите: В Киеве столкнулись два трамвая: разбился новый Pesa. ФОТО

В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком 05

На место ДТП прибыло несколько карет скорой помощи - пострадавшим была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались. Также отказался от госпитализации водитель опрокинутого грузовика. Чудом не пострадал и водитель трамвая.

Смотрите: В котлован на строительстве новой кольцевой дороги в Киеве в течение 5 часов упали два автомобиля. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3056271
 
 
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Я там на свою фірму їжджу- тільки ремонт переїзду зробили.
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Я теж там іноді буває, бо родичі там живуть. І трамваєм цим їздив...
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Водятел на грузовике привык к теме - проскочу, если что я на грузовике. С трамваем не прокатило В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком - Цензор.НЕТ 2771
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тю...я думал с духом старых рыл столкнулся... В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком - Цензор.НЕТ 5713
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Обыскивайте грузовик！та оружие для гади везли с автографом курченки на каждой гранате, рпг и ак
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то, видать, Аннушка, случайно разлила масло В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком - Цензор.НЕТ 9263
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"Красота" прям как в Европе В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком - Цензор.НЕТ 6889 где дороги,новый подвижной состав, куда всё утекает...все вопросы к ЖИТИ ПО НОВОМУ! В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком - Цензор.НЕТ 1438
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Он ещё о-го-го. Такую махину опрокинул
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Именно, современный трамвай из эрзац сплавов и пластика этот грузовик расплющил бы.
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Хороший чешский трамвай.....ему сносу нет... В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком - Цензор.НЕТ 2254
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А его ровесники сделанные в эсэсэсре...уже давно развались и сгнили..... Вот такая она была мощь совка.... В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком - Цензор.НЕТ 1304
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Опять про совок. Это у вас как икота.
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Это для примера.... В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком - Цензор.НЕТ 5789
За импортом при совке все бегали вылупивши глаза...за любим... потому как все что было сделано внутри самого совка было полное дерьмо...
И этот трамвай тому пример.....
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Нет....но при совке жить довелось...и потому рассказываю не по наслышке...а о том что видел собственными глазами.....
Специально для тех кто мечтает о совке....ну или о современной паРаше...что в принципе одно и то же....
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Такой старый и умеете пользоваться компьютером?
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На раз к тому же...
Потому как свой первый компьютер я спаял еще по схемам журнала Радио....а головку на магнитофоне крутил до опупения...что бы программу загрузить.... У Києві трамвай зійшов із рейок після зіткнення із вантажівкою - Цензор.НЕТ 7007
И что такое ДОС помню...и виндовс 3.11...
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Чешская обувь....финские костюмы...югославская мебель...венгерские овощные консервы.... слово импорт это было волшебное слово.... гонялись за всем..потому как аналоги сделанные в внутри совка....были даже не дерьмо...а полное дерьмо.....
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А на работе....ГДРвское электротехническое оборудование.....это песТня....
Работает....надежное....везде все сделано для легкого обслуживания..... и оборудование совка...которое от роду еще тех заводов что американцы построили до войны....и выпускалось которое без изменений...вплоть до конца прошлого века.....
Дерьмо....
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Якщо ти сьогоднішній, то не думай що всі такі. Я їздив ще на трамваях в яких двері зачинялись механічною тягою, а ручка була біля кондуктора.
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Как говорил когда то Жванецкий...
Кто импортной обуви не видел...наша вот такая (большой палец вверх)... В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком - Цензор.НЕТ 6678
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Какой вопрос такой ответ!
Намёк же был на совок?
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Еще один дедуля. Почему вам везде мерещится совок?
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...блин -- от Цивилизация прэ!

...мы, в 70-80хх., Дарницу Дырницей называли.
...при знакомстве с девчёнкой, сразу вопрос: Ты с какого берега? -- левобережные не котировались -- далеко... ...правобережные были в цене...*)

(Березняки и Русановка на крайняк)

Потом, правда, Оболонь все карты спутала...

Киев рос -- и мы в нём выжили! -- наш Город. *)
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Покращення Пети зашкаливают:Сегодня в Николаеве в собственной квартире застрелился бывший военный летчик, и.о главы николаевского аэропорта, Народный герой Украины Владислав Волошин. Источник: https://censor.net.ua/n305626
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А причем тут Петя? Или глава аэропорта 5 копеек получал? Бред какой-то.
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18 марта 2018 рік. Трамвай, Вибори президента Россії.
Випадковість?
Не думаю.
Мабуть ФСБ.
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трамвай весит 17 тонн как пол танка, грузовик 5 ... троллейбус весит 22 тонны, люблю ездить на тяжёлом транспорте...
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Да, видел как об троллейбус и рамники сгибались.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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