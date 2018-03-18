 В Киеве трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.ТВ.

По словам вагоновожатого, он начал движение от остановки на разрешающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение с малотонажным грузовиком, водитель которого двигался по Харьковскому шоссе в направлении Харьковской площади и пытался проскочить перед трамваем.

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От удара трамвай сошел с рельсов, а грузовик опрокинулся на бок, от него отлетел топливный бак на 15 метров. К счастью, скорость трамвая была небольшой, это и спасло пассажиров (а их в салоне было около 30 человек) от серьезных травм.

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На место ДТП прибыло несколько карет скорой помощи - пострадавшим была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались. Также отказался от госпитализации водитель опрокинутого грузовика. Чудом не пострадал и водитель трамвая.

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