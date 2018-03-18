 Под консульством РФ в Киеве прошла акция "Народное прекращение дипотношений с агрессором". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Кремль, цинично выдавая крымчан за граждан Российской Федерации, демонстративно проводит на аннексированной территории выборы президента. Кроме того, на пятом году войны до сих пор действует соглашение между Украиной и РФ, в которой закрепляются принципы стратегического партнерства, и по состоянию на сегодня, мы имеем четыре избирательных участка на подконтрольной Украины территории (в Киеве, Львове, Одессе и Харькове), где россияне будут выбирать президента Московии", - говорилось в описании акции на странице Михаила Коханивского в Facebook.
Как отмечается, пикет организован по инициативе Добровольческого Движения ОУН, Комитета освобождения политзаключенных, Черного Комитета, Коалиции участников Помаранчевой революции и ряда других организаций.
Конечно дорого этот ров для Украины будет, но мы в Украине потерпим, лишь-бы кацапские"братья" маньяки к нам в Украину не лезли со своим "родственным" змеинным жалом кремлёвско-московско-ленинградской гадюки.
Оставьте нашу Украину в покое, мрази мокшанские набивающиеся нам, украинцам в родственники. Идите Нах и не трогайте Украину, мордовци московские.
ну оці, як їх, "Дипломатичні відносини"?
залишили тільки торгівельні....
нехай щастить
прогнав позор Украины - уголовника
президента, ее граждане выбрали не ту, которая
последовательно боролась с этой уголовщиной и была заключена
Януковичем в тюрьму, а того, который подыгрывал своре и
не побрезговал войти в правительство этой банды. Слушайте теперь его байки. Проклинайте Путина, обзывая с
безопасного расстояния... Так чему удивляетесь! На что
надеялись? Зато в один тур, как говорил Югик.
...а на Курской моя Первая Любовь жила... ...щас там её внуки живут.
Як тебе не любити, Києве мій...*)