 Под консульством РФ в Киеве прошла акция "Народное прекращение дипотношений с агрессором". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Кремль, цинично выдавая крымчан за граждан Российской Федерации, демонстративно проводит на аннексированной территории выборы президента. Кроме того, на пятом году войны до сих пор действует соглашение между Украиной и РФ, в которой закрепляются принципы стратегического партнерства, и по состоянию на сегодня, мы имеем четыре избирательных участка на подконтрольной Украины территории (в Киеве, Львове, Одессе и Харькове), где россияне будут выбирать президента Московии", - говорилось в описании акции на странице Михаила Коханивского в Facebook.

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Как отмечается, пикет организован по инициативе Добровольческого Движения ОУН, Комитета освобождения политзаключенных, Черного Комитета, Коалиции участников Помаранчевой революции и ряда других организаций.































