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 Политика Украины, Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (15540) Коханивский (59) националисты (338) пикет (508) посольство РФ (268) Богачук Олег (513)

 Под консульством РФ в Киеве прошла акция "Народное прекращение дипотношений с агрессором". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Активисты националистических организаий сегодня в Киеве у консульского отдела посольства России в Украине провели акцию "Народное прекращение дипломатических отношений с агрессором".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

"Кремль, цинично выдавая крымчан за граждан Российской Федерации, демонстративно проводит на аннексированной территории выборы президента. Кроме того, на пятом году войны до сих пор действует соглашение между Украиной и РФ, в которой закрепляются принципы стратегического партнерства, и по состоянию на сегодня, мы имеем четыре избирательных участка на подконтрольной Украины территории (в Киеве, Львове, Одессе и Харькове), где россияне будут выбирать президента Московии", - говорилось в описании акции на странице Михаила Коханивского в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет. ФОТОрепортаж

Как отмечается, пикет организован по инициативе Добровольческого Движения ОУН, Комитета освобождения политзаключенных, Черного Комитета, Коалиции участников Помаранчевой революции и ряда других организаций.

 Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 01
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 02
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 03
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 04
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 05
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 06
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 07
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 08
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 09
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 10
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 11
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 12
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 13
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 14
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 15
Под консульством РФ в Киеве прошла акция Народное прекращение дипотношений с агрессором 16

 

Источник: https://censor.net.ua/p3056269
 
 
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А патамусшта кое-кто "ненавидит воевать с Раиссей"Может ещё спросишь почему бакс на по 10 грн?
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Давно пора прекратить с кацапскими маньяками любые сообщения и нужен ров с серной кислотой по всему периметру украинско-кацапской границы.
Конечно дорого этот ров для Украины будет, но мы в Украине потерпим, лишь-бы кацапские"братья" маньяки к нам в Украину не лезли со своим "родственным" змеинным жалом кремлёвско-московско-ленинградской гадюки.
Оставьте нашу Украину в покое, мрази мокшанские набивающиеся нам, украинцам в родственники. Идите Нах и не трогайте Украину, мордовци московские.
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ну і як, припинили?
ну оці, як їх, "Дипломатичні відносини"?
залишили тільки торгівельні....
нехай щастить Під консульством РФ у Києві відбулася акція "Народне припинення дипвідносин із агресором" - Цензор.НЕТ 6277
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Страна расплачивается за то, что
прогнав позор Украины - уголовника
президента, ее граждане выбрали не ту, которая
последовательно боролась с этой уголовщиной и была заключена
Януковичем в тюрьму, а того, который подыгрывал своре и
не побрезговал войти в правительство этой банды. Слушайте теперь его байки. Проклинайте Путина, обзывая с
безопасного расстояния... Так чему удивляетесь! На что
надеялись? Зато в один тур, как говорил Югик.
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Это на Воздухофлотском, что ли -- кацапы за украинской решёткой? -- згоден!
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В Севаскотополисе голоснувшим выдавали медальки "в память о скореферендуме 2014 года". Когда медальки закончились, стали только "корочки" к ним. Севаскотопольчане сильно обижались: бумага, говорят, так себе, - приходит в негодность после третьей ходки в сортир. Зато портреты любимого вождя кутина выдерживают от 10 до 12 ходок. Если после этого их ногтем не стриженным поскребсти , любимая физия очень даже угадывается.
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Боевики из группировки «Джейш Тахрир аш-Шам» сбили в регионе Восточный Каламун самолет Су-24, принадлежащий ВВС Сирии. Момент падения попал на видео, которое в воскресенье, 18 марта, публикует Telegram-канал Directorate 4
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Это же Соломенка-Чоколовка... ...я ж там родился -- прям перед площадью -- три жёлтых барака стояли...

...а на Курской моя Первая Любовь жила... ...щас там её внуки живут.
Як тебе не любити, Києве мій...*)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПод консульством РФ в Киеве прошла акция "Народное прекращение дипотношений с агрессором". ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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