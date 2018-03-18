 Порошенко в Кувейте договорился о сотрудничестве стран в военной сфере. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке.
"По итогам переговоров с Эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом подписали ряд украинско-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, области физической культуры и спорта, молодежной сфере, а также научного сотрудничества",. - сказано в сообщении.
Также главы государств обсудили возможность более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 годах.
Или перепутал человек Ростов и Ель-Кувейт? ...
...эт я так -- в просветительских целях... ...если шо -- не настаиваю.. *)
А единственная страна, которая от коррупции и мафии избавилась глобально -- Италия -- при Муссолини... ...ну... ...не без тяжких последствий для себя, конечно...*)
Хош, про Сименс раскажу, или про БМВ с Ауди, Фольксфом и Мэрином...? -- но ты ж не поверишь... *)
Двойка! Садись, Стёпа.
Давай, не бойся.... Кажы вжэ.
им же нужны евнухи-кондитеры?
(и долг какой-нибудь отдадим...)
Думал Буркинафасо, а тут такое государствище...просто миллиардный товарооборот.
Это не реформа, а "потужна реформище"
а головне що вкрай потрібний саме зараз
І власне саме зараз.