EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Шоу-бизнес
  4735  183
Все про:Кувейт (20) Порошенко (14493)

 Порошенко в Кувейте договорился о сотрудничестве стран в военной сфере. ФОТО

Президент Украины прибыл официальным визитом в Кувейт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке.

"По итогам переговоров с Эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом подписали ряд украинско-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, области физической культуры и спорта, молодежной сфере, а также научного сотрудничества",. - сказано в сообщении.

Также главы государств обсудили возможность более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 годах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил орденами и медалями 12 военнослужащих ВСУ. ФОТО

Порошенко в Кувейте договорился о сотрудничестве стран в военной сфере 01
Порошенко в Кувейте договорился о сотрудничестве стран в военной сфере 02

Источник: https://censor.net.ua/p3056249
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Я, к примеру, верю Гаде и конечно тебе полилепи дендроаспис
 показать весь комментарий
 
"Спасибо". Вас тут таких очень много, которые по методичке давят на клаву!
 показать весь комментарий
 
Может, билетов на Ростов не было?

Или перепутал человек Ростов и Ель-Кувейт? ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цукерок поела Рошен
 показать весь комментарий
 
о ватасонова Порошенко в Кувейті домовився про співпрацю країн у військовій сфері - Цензор.НЕТ 1600 из нода судя по рубахе таки ей пришлось переспать с чёрным властелином
 показать весь комментарий
 
 
И св. Владимир над Днепром с католическим крестом!

...эт я так -- в просветительских целях... ...если шо -- не настаиваю.. *)
 показать весь комментарий
 
а шо посыл на юх папы патриархом и на оборот произошёл при Владимире Святославовиче 1м Порошенко в Кувейті домовився про співпрацю країн у військовій сфері - Цензор.НЕТ 2352
 показать весь комментарий
 
...та... ... я всё помю -- доча киевского князя за француза замуж выходила... ...в Лондоне...*)
 показать весь комментарий
 
Что за мудачок отправил в спам мой пост? Там ведь даже про прекраснейшего душой петю ничего не было сказано, а только мааааленький вопросик про "Оплоты".
 показать весь комментарий
 
 
Кожен день до виборів будуть фотографії президента і про його успіхи. Юля не може поїхати до шейхів ,Надя не може і ви не їдете а він поїхав.
 показать весь комментарий
 
На сколько лямов еще закупит бутафорских дымовых шашекидля армии, работничек？
 показать весь комментарий
 
 
Венского танцюриста в европейских странах не принимают .
 показать весь комментарий
 
 
А по якому це написано, та ще й два рази?
 показать весь комментарий
 
 
Иди грамоте кука научи, то пришибленое в хлам😀
 показать весь комментарий
 
..кхм... ...Кувейт пресную воду на самолётах к себе возит... ... -- и там всё цветёт и пахнет...*)
А единственная страна, которая от коррупции и мафии избавилась глобально -- Италия -- при Муссолини... ...ну... ...не без тяжких последствий для себя, конечно...*)
 показать весь комментарий
 
 
В Германии при Гитлере коррупции тоже наверняка не было, так же, как и в СССР при Сталине. ИМХО, это особенность диктаторских режимов.Поэтому, читая загловки новостей, иногда с тоской тов. Сталин вспоминается Порошенко в Кувейті домовився про співпрацю країн у військовій сфері - Цензор.НЕТ 9086
 показать весь комментарий
 
 
...ты уверен, шо щас в Германии коррупции нэма? -- так я тебя разочарую... ...уж извини.
Хош, про Сименс раскажу, или про БМВ с Ауди, Фольксфом и Мэрином...? -- но ты ж не поверишь... *)
 показать весь комментарий
 
 
только в Германии нет схем роттердам+, не закрывают глаза на монополии друзей-олигархов, нет телефонного правосудия, нет власти со своими банками, фабриками, счетами многомиллионными
 показать весь комментарий
 
...как раз, в гитлеровской Германии, коррупция очень процветала -- на самых верхних уровнях! ...как и при Сталине в Совке, кстати -- поэтому всё и рухнуло...
 показать весь комментарий
 
Поехал голосовать за пуйла на выезде? В Украине могут поймать журналисты.
 показать весь комментарий
 
 
Вчи українську, а потім намагайся нею щось писати.
 показать весь комментарий
 
В двух словах две ошибки....
Двойка! Садись, Стёпа. Порошенко в Кувейті домовився про співпрацю країн у військовій сфері - Цензор.НЕТ 3956
 показать весь комментарий
 
Ну, шо Глеб Егорович? Шо сказать хотел, стёпа?
Давай, не бойся.... Кажы вжэ. Порошенко в Кувейті домовився про співпрацю країн у військовій сфері - Цензор.НЕТ 2570
 показать весь комментарий
 
Дурашка... ссылочка активная... нажми на неё... Порошенко в Кувейті домовився про співпрацю країн у військовій сфері - Цензор.НЕТ 1393
 показать весь комментарий
 
Жми сам себе свою ссылочку... Только не раздави. Порошенко в Кувейті домовився про співпрацю країн у військовій сфері - Цензор.НЕТ 8757
 показать весь комментарий
 
И что же может предложить страна,оккупированная за 2 дня Хусейном?
 показать весь комментарий
 
может продадим его в гарем?
им же нужны евнухи-кондитеры?
(и долг какой-нибудь отдадим...)
 показать весь комментарий
 
 
хм ну шейхи из Кувейта умеренных спонсируют да так шо те то дронами навернут не имеющие аналогов аналоги из ВКС то из тоу спалят гордость танкопрома сру т 90 Порошенко в Кувейті домовився про співпрацю країн у військовій сфері - Цензор.НЕТ 6206
 показать весь комментарий
 
Вибрав для себе "значущий" візит на вікенд в маленьке королівство, де 4 млн населення
 показать весь комментарий
 
 
Не пускают беднягу в Европу.Скоро в таежный союз.Но это чучело не жалко.
 показать весь комментарий
 
Молодець наш президент. Коменти на стрічці навіть не збираюся читати- остогид цей бруд.
 показать весь комментарий
 
 
якщо не поклявся у вірності бацьку рошену Порошенко в Кувейті домовився про співпрацю країн у військовій сфері - Цензор.НЕТ 8590
 показать весь комментарий
 
 
порохоботи свої коменти не читають , а рахують
 показать весь комментарий
 
 
Порох реально молодець- при ньому Україну чекае світле майбутне
 показать весь комментарий
 
 
Кувейт как-то неожиданно.
Думал Буркинафасо, а тут такое государствище...просто миллиардный товарооборот.
Это не реформа, а "потужна реформище"
 показать весь комментарий
 
А в Кувейте законы шариата действуют? Если ок то для алкаша это самоубийство .
 показать весь комментарий
 
 
який своєчасний візит.
а головне що вкрай потрібний саме зараз
 показать весь комментарий
 
Вот читаю, Порох то там побыл,то там переговорил, то там договорился. Вот интересно, когда Куйло последний раз где-то был, заключал какието договора, беседлвал о сотрудничестве? Да че там Куйло, не могу вспомнить даже какие договора заключали наши предыдушие гаранты
 показать весь комментарий
 
 
Наши предыдущие, как и нынешний лучше бы сидели дома... хоть народные деньги были бы целые...
 показать весь комментарий
 
Спасибо, я погуглил))) хороший у вас сарказм))
 показать весь комментарий
 
порохобот, тема не прокуйло-пупина Порошенко в Кувейті домовився про співпрацю країн у військовій сфері - Цензор.НЕТ 5227
 показать весь комментарий
 
янукович в китай, пеця в кувейт. Янукович в рассею до путіна, пеця в гості до чаушуску... тенденція мля
 показать весь комментарий
 
 
А ольгинцы цензору сумасшедший объем трафика делают, Бутусов счастлив. Наверно поэтому не банит)
 показать весь комментарий
 
поже, договорились завод под выпуск ан-132Д строить, и еще что-то..
 показать весь комментарий
 
скоро в сомалі поїде, ту суку в Європі і Штатах вже нікто і бачити не хоче...
 показать весь комментарий
 
 
Договори з Кувейтом, а особливо у військовій сфері це круто.
І власне саме зараз.
 показать весь комментарий
 
 
що таке "круте" запропонував Кувейт?
 показать весь комментарий
 
одним словом українські бобслеїсти ,гірськолижники і біатлоністи від тепер будуть мати змогу в пісках Кувейту "дресируватися",і шейх розірве військові контракти з країнами НАТО,котрі вламали іракському садаму"бурею в пустині" ,захищаючи Кувейт від оккупанта на кшталт куйла рашистського .і почне замість "абрамсів" і"джавелінів" українське залізо купляти?
 показать весь комментарий
 
 
меморандіки, чаювання, так і вікенд пройшов простенько
 показать весь комментарий
 
Кувейт, в принципе, вполне мог бы купить что-то из военки. К примеру, он уже давно облизывается на российские с-400...Но может ли Украина предложить что-то аналогичное.
 показать весь комментарий
 
Да нафиг ты тут никому не нужен, ушлепок. От шоколада твоего и то отказались.
 показать весь комментарий
 
ДАВАЙ ЗАРПЛАТУ КАК В КУВЕЙТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ПОТОМ ЗА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ ЛЕТАЙ !!!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко в Кувейте договорился о сотрудничестве стран в военной сфере. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх