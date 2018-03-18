Редактор Цензор.НЕТ 18.03.18 13:3418.03.18 15:13 Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Участники "Марша за отставку Порошенко", организованного "Рухом нових сил", демонтировали металлические конструкции, которые ранее были установлены на Майдане Незалежности.Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент Украины! Срочно гоните в ж#пу этих недоношенных креативщиков", - журналист Муждабаев осудил лозунги и конструкции на Майдане. ФОТО Также смотрите: Ночью полиция вывезла с Европейской площади грузовик партии "Рух нових сил" с оборудованием для сцены. ВИДЕО фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТИсточник: https://censor.net.ua/p3056246 x Мне нравится
это все что хотелось бы пожелать расходящимся участникам этого марша
С их помощью власти пытаются влиять на общественное мнение.
Проплаченные комментаторы, которые распространяют ложные сведения и пишут нужные власти комментарии в интернете по заданию правительственных структур, действуют в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Китае, Иране и ряде других государств.
Вон на Цензоре как они стараются....
участники марша за отавку порошенко присели передохнуть после сегодняшней акции. денежек за участие в марше хватили и на сигареты, и на поллитра беленькой...
В советской школе историю УНР не преподавали.
один из учасников марша за отставку соевого педро