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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники "Марша за отставку Порошенко", организованного "Рухом нових сил", демонтировали металлические конструкции, которые ранее были установлены на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности 01
Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности 02
Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности 03
Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент Украины! Срочно гоните в ж#пу этих недоношенных креативщиков", - журналист Муждабаев осудил лозунги и конструкции на Майдане. ФОТО


Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности 05
Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности 06

Также смотрите: Ночью полиция вывезла с Европейской площади грузовик партии "Рух нових сил" с оборудованием для сцены. ВИДЕО

Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности 07
Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности 08
Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности 09

Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности 10
Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности 11
Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности 12

фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3056246
 
 
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Учасники маршу за відставку Порошенка розібрали металеві конструкції, встановлені напередодні на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 8233
это все что хотелось бы пожелать расходящимся участникам этого марша
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По третьому кругу фотки пішли). Ну явно людина розуміється в політиці Учасники маршу за відставку Порошенка розібрали металеві конструкції, встановлені напередодні на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 1448
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Free .dom House обнаружила в 30 странах государственные «фабрики троллей»
С их помощью власти пытаются влиять на общественное мнение.
Проплаченные комментаторы, которые распространяют ложные сведения и пишут нужные власти комментарии в интернете по заданию правительственных структур, действуют в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Китае, Иране и ряде других государств.

Вон на Цензоре как они стараются....
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Та яка там фабрика троллів? Тут школота в кількості 10 штук з трома акк на кожного Учасники маршу за відставку Порошенка розібрали металеві конструкції, встановлені напередодні на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 5195
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Учасники маршу за відставку Порошенка розібрали металеві конструкції, встановлені напередодні на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 1789
участники марша за отавку порошенко присели передохнуть после сегодняшней акции. денежек за участие в марше хватили и на сигареты, и на поллитра беленькой...
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чому повалювачі порошенка існують тільки на цензорі ?
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Знесені стенди не заважали тим 200-300 недоумкам-саакашистам, вони їх знищили не тому, що їм місця там не вистачало, а тому, що ці стенди були присвячені боротьбі українців за Незалежність ! Це було зроблено навмисно в день "виборів" Путіна !
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Это потому что они не знают историю.
В советской школе историю УНР не преподавали.
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Активіст РУХУ НОВИХ СИЛ, каже, що якщо Порошенко не піде у відствку він візьме до рук зброю
Учасники маршу за відставку Порошенка розібрали металеві конструкції, встановлені напередодні на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 4468
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МОЛОДЦЫ !!! ВОТ ЭТО УЖЕ НАЧАЛО ДЕЙСТВИЙ !!!
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Учасники маршу за відставку Порошенка розібрали металеві конструкції, встановлені напередодні на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 4031
один из учасников марша за отставку соевого педро
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Учсники маршу "За імпічмент", здали метлоконструкції на металобоухт, випили та фотогрфуються біля дніпра
Учасники маршу за відставку Порошенка розібрали металеві конструкції, встановлені напередодні на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 7829
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУчастники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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