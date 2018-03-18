 Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.









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фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ



