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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:акция (1706) Киев (15540) майдан (3790) марш (451) Савченко (2607) Богачук Олег (513) Рух нових сил (1)

 Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности начались мероприятия в рамках всеукраинского марша за отставку Порошенко, организованного "Рухом нових сил".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности 01
Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью полиция вывезла с Европейской площади грузовик партии "Рух нових сил" с оборудованием для сцены. ВИДЕО


Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности 03
Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности 04
Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности 05
Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности 06
Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности 07
Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности 08

Также смотрите: Резолюция "Марша за будущее": Порошенко должен уйти в отставку, а в Украине - пройти досрочные президентские и парламентские выборы. ВИДЕО+ФОТО


Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности 09
Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности 10
Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности 11
Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности 12

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Среди участников акции РНС журналистами была замечена народный депутат Надежда Савченко.

Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности 13

Читайте: "Придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", - Савченко о своей награде Герой Украины

Источник: https://censor.net.ua/p3056242
 
 
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Вот если бы поделить количество пенсов на 24 области ( не учитывая украинский Крым) то реально аж по 60 челов от каждой области . И это " народное" Вече ? Чьи интересы вышли защитить эти люди ? Да ещё в день назначения фуйла на 5-й срок
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а ти все за рибу гроші )))
якось без креативу працюєш .
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Кого він зрадив? Фірташа, який давав йому настанови перед виборами, він не зрадив. Всі його вказівки виконує чітко.
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В Киеве снег лежи везде и холодина , это старое фото , надо методичку обновить , гэна из гэбэ
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Подставок даже рядом поставить не хватило! Скока щас стоимость "подставки" почасово?
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Раньше задавал себе вопрос : как черт возьми можно быть "порохоботом" ? Может ли нормальному гражданину нравиться жить в стране где президент выводит в оффшоры миллионы $$ скрывая их от налогов ? Неужели нравиться жить в стране продажных судей, в "круговой поруке" взяточничества в любой сфере начиная от медицины и заканчивая образованием ? Как можно сопоставить в голове отдых главнокомандующего на Мальдивах во время войны и гибили пацанов ? Как можно трепать об успехах в экономике когда украинцев в Польше работает уже больше чем там поляков живет ? Хоть одна мразота визжащая против этого пусть и небольшого митинга мне пояснит ? Сомневаюсь. Поясню сам. Каждая порохоботина вякающая здесь сама и учавствует во взяточничество - грабительском процессе. Или его (её) родители участвуют. Вот почему такая болезненная реакция на даже такой малочисленный протест против сладкого.
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може тому, що "малочисленний"?? )).. На більшу кількість ахтивістів в курченка грошей не вистачає?
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Кого взамен предложишь? будь сейчас досрочные выборы хоть куда: в зраду или президенты - голожопые проголосуют за крикунов и идиотов
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Кто вместо пут...Тьфу,блин-порошенка!Достойных-НЕТ.Только он.ТОЛЬКО ОН!
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Кацапські боти від лютої ненависті та безсилля просто кидають в спам коменти всіх адекватних українців)))
ХА+ХА+ХА!!! Лузеры, вас кияни мовчки та красномовно послали в еротину подорож
так що пішли нах з українського ресурсу!!!!!йдіть проголосуйте за уйло по н-ному колу, може зарахується, бо з такою провальною акцією жодного гавнорубля не отримаєте. Акція за відставку Порошенка, організована РНС, відбувається на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 2199
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киевляне просто устали. Они вытянули на себе два Майдана, но, прибитое пустым мешком быдло, выбрало им сначала бандита, а потом барыгу. У любого руки опускаются, когда плоды его трудов и стараний просто сливаются в унитаз безграмотными баранами. Но апатия со временем проходит и очередной сцарьок свое от киевлян еще получит.
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помиляєшся, краснотряпочний- класти велику купу на кацапів та підхуйловників типу тебе ми не втомимося ніколи! Акція за відставку Порошенка, організована РНС, відбувається на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 1992
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Не так. Просто будуть нові вибори, але там місця сьогоднішнім не буде. А на мітингу просто проплачені Курченком, які гірші за тих, що при владі. Киянам нема часу на таких.
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Хоть и голосовал за Порошенко, но очень недоволен его бездействием относительно изменения курса от мафиозных кланов к правовой демократической державе, но! Стоит отдать ему должное, отпор рашке он дает отстойный, поэтому и беснуются нанятые на рашистские деньги троли. Кого они могут предложить взамен? Им нужен хаос, анархия и вследствии сдача Украины эрэфии, как было уже раньше в истории. Неужели украинцы наступят в десятый раз на те же грабли ?! Для себя решил, что новая Украина должна строится с Запада, поэтому буду выбирать из Самопомощи, Свободы, возможно, нацкорпус+правый сектор, ну, и хотелось бы видеть грузинов, в частности Саакашвили. Вот бы Саакашвили вместо Гройсмана...Но это мечты... . А Жулька первая побежит сдавать интересы Украины Путлеру, про Шляшка молчу - этот клоун отрабатывает ровно столько, сколько ему платят. К сожалению, быдлоэлекторат проголосуют за Жопблок, Рабиновича и им подобным крикунам и недобитым регионщикам. В вину Порошенко ставлю то, что он набрав сейчас власти и полномочий не начал реальную борьбу на коррупционному фронте внутри страны. За это он для меня ноль, но, повторюсь, рашке он не сдается!
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перевертень прийшов до влади.
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"всіх адекватних українців)))" адекватних українців
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істерика? Для вас, козлоліцих, адекватних українців взагалі ж не існує.. Не здивував своїю істерикою ти тут нікого )))
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Не знаю...Здається, що тобі вже ні що не допоможе Акція за відставку Порошенка, організована РНС, відбувається на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 5411 .
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то ж ти звалився в істериці, та ніжками дригаєш а не я. ))
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За безнаказанность в МО расплачиваются украинцы своими деньгами и жизнями. В 2015-2017 годах, МО Украины купило за 72 миллиона гривен, вместо военных дымовых маскировок ДС-56, непригодные для боевых условий "дымовухи" для кинематографа..Акція за відставку Порошенка, організована РНС, відбувається на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 5978
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дивлюсь в нагороженому владой все в синіх прапорах регионалів.
заскучав петро олексійович по пр
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а що означає в "нагороженому владой"? поясніть будь ласка.
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Україна при порошенко зайшла в у хвіст серед країн світу - в економіці , за рівнем життя , тільки за рівнем коррупції стала серед світових лідерів, це ж рішуча пeрeмога！Ми випeрeдили Того і Гвінeю！
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кого ще соєві ще не о***рали ради того щоб далі грабувати країну???
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Просто перепечатали результаты социологических исследований. Тимошенко действительно опережает Порошенка, что тут такого.
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люля кандидатка від "єдіной расії".. Чого ви дивуєтесь?))
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Дефицит внешней торговли в Украине вырос в 8 раз по сравнению с прошлым годом, страна начала загибаться от потужных реформ будкобудивныкив.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/10045484-deficit-vneshney-torgovli-v-ukraine-vyros-v-8-raz.html
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Москва заняла первое место в мире по посылам на ЙУХ. Акція за відставку Порошенка, організована РНС, відбувається на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 1423
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Я, конечно, согласен, что эту зажравшуюся свинью пора отправлять на нары, но... Кого выбрать? Я не вижу достойных кандидатов. Чёрноротую? Да никогда! Музыканта или клоуна? Ну это бред. Рабиновича? Красиво поёт, может и правда, что то сделает не только для себя, но ХВАТИТ с нас евреев у власти. Остаётся Гриценко... Сложный вопрос, но если я пойду на выборы, то проголосую за него. И не потому, что его речи мне нравятся, а только потому, что считаю его наименьшим злом из всех.
ИМХО
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ПРОТИВСІХ??? МИ ВЖЕ ЦЕ ПРОЙШЛИ. ХВАТЕ НА ГРАБЛІ НАСТУПАТИ, ЮЛЮ В ПРЕЗИДЕНТИ. НАРОДУ УКРАЇНИ-НАРОДНОГО ПРЕЗИДЕНТА.
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Я же сказал, я проголосую за Гриценка.
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У другому турі буде порошенко(за рахунок фальсіфікацій) і Тимошенко. Тоб-то ти будеш за порошенко?
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Тоді на другий тур я взагалі не піду.
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Ты тупой или где? Я же сказал, что за Гриценко, а если его не будет во втором туре, то зачем мне туда идти??? Графы "против всех" нет. Я одинаково против обоих, названых тобой, кандидатов. Их место на нарах!
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не тоб-то, а ТОБТО... от кацапня тупувата.
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написано один к одному как в методичках по выборам в Мордоре.
вы уж хоть как то маскируйтесь.
а то со службы выгонят.
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Тільки но звідти поспілкувався з цими срузькоговонячими пенсами, всі до одного за підаРасію скавчать "как ві маладьожь сможітє жіть без брацкай рукі сасєда" , "хдє єта відана чьтоб брат убівал брата і "ОН"- Порох, ісчо і дітей нашіх сдєлал рабамі госдєпа і мвфА."

Порох розхєрач цей кацапській срач, нехай вони свою прихильність Хуйлу , Сракушвілі, Хєроїням ЙУлі і Гаді демонструють десь на параші.
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Як не прагніть москалі, кацапи та їх тунгузськи брати, але Україна йде своїм шляхом.
Вас паразитів ще багато в Україні, і ви ще свому сцарю можете псилати меседжі, але це не надовго, хто виздихає кого поміняють.
Наступний президент буде обраний на виборах.
Цікаво, а що в Україні сьогодні під час виборів сцаря роблять "граждане 3.14расії".
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Хоть и голосовал за Порошенко, но очень недоволен его бездействием относительно изменения курса от мафиозных кланов к правовой демократической державе, но! Стоит отдать ему должное, отпор рашке он дает отстойный, поэтому и беснуются нанятые на рашистские деньги троли. Кого они могут предложить взамен? Им нужен хаос, анархия и вследствии сдача Украины эрэфии, как было уже раньше в истории. Неужели украинцы наступят в десятый раз на те же грабли ?! Для себя решил, что новая Украина должна строится с Запада, поэтому буду выбирать из Самопомощи, Свободы, возможно, нацкорпус+правый сектор, ну, и хотелось бы видеть грузинов, в частности Саакашвили. Вот бы Саакашвили вместо Гройсмана...Но это мечты... . А Жулька первая побежит сдавать интересы Украины Путлеру, про Шляшка молчу - этот клоун отрабатывает ровно столько, сколько ему платят. К сожалению, быдлоэлекторат проголосуют за Жопблок, Рабиновича и им подобным крикунам и недобитым регионщикам. В вину Порошенко ставлю то, что он набрав сейчас власти и полномочий не начал реальную борьбу на коррупционному фронте внутри страны. За это он для меня ноль, но, повторюсь, рашке он не сдается!
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Порошенко на соновании Украинской
Конституции не может быть у власти!
На соновании конституции Украины президент который занимается бизнесом
не может быть президентом!
То что он вешал лапшу для всех что он предал свои авктивы в фонд Ротшильдов
в слепой траст на самом деле этой операции по предаче не произошло.
https://www.youtube.com/watch?v=DS3SCkWPc9w
Ротшильды о продаже Рошен и украинских реформах
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на чому??? ))
на СОновании кацапської канстітуціі може бути тільки путін ??
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Краще куйлом своїм займись і конституцію рабсосені.
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рух новых сил? хто эти люди? может знакомые семен семеныча шпака?... вот так спросишь их - "вы что здесь делаете? вы здесь по расчету, или по призванию? а они тебе такие - "по расчетливому призванию"...
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и это типа майдан? почему сегодня? почему не вчера? на прошлой неделе тепло и гарно было, нет бл@ть надо именно в день выборов хуйла, и еще кто-то смеет утверждать, что это просто совпадение
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Ольгинских набежало как собак нерезаных. Загадили, завоняли все здесь. Видать повар премию паабисчал за особые потуги в обгаживании на Цензоре
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модер, ты за что зарплату получаешь?! ольгинские тут уже общественный туалет сделали. не спи!
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самое главное во всем этом спектакле - это игра одного актера!
Власть всегда имеет админ-ресурс, который обычно используется в противовес опозиции, порошенко и ко может запросто нагнать бюджетников с плакатами и купить пару тыш люмпенов, а ахметка своих заводчан вывести остограмиться, но этого всего нет. Антимайдана - нет, может потому что и майдана нет?
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в умовах коли ... ресурс забитий тролями .. ще раз .. дії цих у формі МВС - це злочинна БАНДА .. ублюдка авкова ... ПСИ авакова "працюють" ... а то думали КОЖНА ГНИДА повинна бути ІДЕНТИФІКОВАНА .. в кожному МІСТІ .. місці дислокації .. - це НАШІ УБЛЮДКИ .. і у них є сім"ї батьки .. ШУКАЙТЕ їх .. щоби знали хто РУЙНУЄ Україну ..

.. ЗАПАМ"ЯТАЙТЕ ці інородці авакови аброськіни будуть відповідати .. але СВОЄ .. крищенки зозулі .. цей ЧОРТОПОЛОХ має бути ВИРВАНИЙ з корінням ...

ПОТРЕБА довести до КОЖНОГО ...

.. ось Вам шановні і сьогоднішня Україна .. СУДДІ ГПУ МВС СБУ .. НЕ виконували і НЕвиконують Конституцію України Закони України за совїм призначенням слугують ІНСТРУМЕНТОМ грабунку держави Україна злочинними олігархічними кланами - СТАЛИ ВОРОГАМИ народу України
.. Люстрація пройде просто - ВСІ офіцери СБУ ГПУ МВС .. причетні до злочинів олігархії - БУДУТЬ розжалувані , стаж служби - нівельовано ..

саме так Згідно чинного законодавства
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Гадя, я надіюсь, теж там була? якісь не зрозумілі люди, які прийшли невідомо звідки міняти всю еліту. Гарно придумали: не треба доводити всім своїм життям чесність своїх намірів, а просто скинути владу, щоб самім зайняти їх місця. Гарний приклад вилоносця шЛяшка (теж революціонер) - живе поряд із Клюєвим в маєтку більшому від клюєвського, регулярно виграє в лотерею.
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Проплачена гопота, корисні ідіоти та інша наволоч активізувалася, мабуть грошенят підкинули. Коли від цієї гидоти очистять Київ? Кличко, ау ?!
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На жаль коли президента змінять на Юлю, всі розчаруються у ній ще більше ніж у Порошенкові. І почнеться все по новому- боротьба, мітинги, та інше.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАкция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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