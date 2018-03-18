 Акция за отставку Порошенко, организованная РНС, проходит на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Среди участников акции РНС журналистами была замечена народный депутат Надежда Савченко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Среди участников акции РНС журналистами была замечена народный депутат Надежда Савченко.
якось без креативу працюєш .
ХА+ХА+ХА!!! Лузеры, вас кияни мовчки та красномовно послали в еротину подорож
так що пішли нах з українського ресурсу!!!!!йдіть проголосуйте за уйло по н-ному колу, може зарахується, бо з такою провальною акцією жодного гавнорубля не отримаєте.
заскучав петро олексійович по пр
Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
Украинцы видят Тимошенко новым президентом
и тому подобное дерьмо в последние дни из-за поребрика....
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/10045484-deficit-vneshney-torgovli-v-ukraine-vyros-v-8-raz.html
ИМХО
вы уж хоть как то маскируйтесь.
а то со службы выгонят.
Порох розхєрач цей кацапській срач, нехай вони свою прихильність Хуйлу , Сракушвілі, Хєроїням ЙУлі і Гаді демонструють десь на параші.
Вас паразитів ще багато в Україні, і ви ще свому сцарю можете псилати меседжі, але це не надовго, хто виздихає кого поміняють.
Наступний президент буде обраний на виборах.
Цікаво, а що в Україні сьогодні під час виборів сцаря роблять "граждане 3.14расії".
Конституции не может быть у власти!
На соновании конституции Украины президент который занимается бизнесом
не может быть президентом!
То что он вешал лапшу для всех что он предал свои авктивы в фонд Ротшильдов
в слепой траст на самом деле этой операции по предаче не произошло.
https://www.youtube.com/watch?v=DS3SCkWPc9w
Ротшильды о продаже Рошен и украинских реформах
на СОновании кацапської канстітуціі може бути тільки путін ??
Власть всегда имеет админ-ресурс, который обычно используется в противовес опозиции, порошенко и ко может запросто нагнать бюджетников с плакатами и купить пару тыш люмпенов, а ахметка своих заводчан вывести остограмиться, но этого всего нет. Антимайдана - нет, может потому что и майдана нет?
.. ЗАПАМ"ЯТАЙТЕ ці інородці авакови аброськіни будуть відповідати .. але СВОЄ .. крищенки зозулі .. цей ЧОРТОПОЛОХ має бути ВИРВАНИЙ з корінням ...
ПОТРЕБА довести до КОЖНОГО ...
.. ось Вам шановні і сьогоднішня Україна .. СУДДІ ГПУ МВС СБУ .. НЕ виконували і НЕвиконують Конституцію України Закони України за совїм призначенням слугують ІНСТРУМЕНТОМ грабунку держави Україна злочинними олігархічними кланами - СТАЛИ ВОРОГАМИ народу України
.. Люстрація пройде просто - ВСІ офіцери СБУ ГПУ МВС .. причетні до злочинів олігархії - БУДУТЬ розжалувані , стаж служби - нівельовано ..
саме так Згідно чинного законодавства