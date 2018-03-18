 Чиновники газоснабжающего предприятия задержаны в Кропивницком при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновники требовали от гражданина 1500 долларов за непрведение демонтажа гаража, который расположен над подземным газопроводом.
Правооохранители задокументировали факт вымогательства и получения руководителем структурного подразделения и начальником участка предприятия в сфере газоснабжения неправомерной выгоды. 6 марта в Кропивницком взяточники были задержаны, полученные ими средства изъяты.
Уголовное производство открыто по статье 368 Уголовного кодекса Украины.
А рыба с головы тухнет.