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 Чиновники газоснабжающего предприятия задержаны в Кропивницком при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Кропивницком полиция уличила во взяточничестве должностных лиц предприятия в сфере газоснабжения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции. 

Чиновники требовали от гражданина 1500 долларов за непрведение демонтажа гаража, который расположен над подземным газопроводом.

Правооохранители задокументировали факт вымогательства и получения руководителем структурного подразделения и начальником участка предприятия в сфере газоснабжения неправомерной выгоды. 6 марта в Кропивницком взяточники были задержаны, полученные ими средства изъяты.

Чиновники газоснабжающего предприятия задержаны в Кропивницком при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 01

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Чиновники газоснабжающего предприятия задержаны в Кропивницком при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 02

Уголовное производство открыто по статье 368 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Сотрудница БТИ задержана во Львове на взятке 1,5 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3056240
 
 
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Как только в стране введут смертную казнь за коррупцию - ситуация изменится.Но кто её введёт??? Чиновники газоснабжающего предприятия задержаны в Кропивницком при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8214
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Коментаторів більше, ніж цих "артистів" Курченко без сцени.
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А сам-то гараж на подземном газопроводе законно находился, с документами?
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всем пофиг. У меня сосед построил и ничего...
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Схватили тварей за хвост....
А рыба с головы тухнет.


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-- я от совкового газа с мая отказался! -- буду топиться электричеством -- дешевше выйдет...*)
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поділиться - відпустять тай справу закриють....
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновники газоснабжающего предприятия задержаны в Кропивницком при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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