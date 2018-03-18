 Проголосовавшим на выборах президента РФ в оккупированном Севастополе выдают памятную медаль. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
На вкладыше указано, что это медаль в память о "референдуме", который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года.
Напоминаем, в России 18 марта проходит голосование на выборах президента Российской Федерации. В бюллетене - восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой - у Максима Сурайкина, седьмой - у Бориса Титова и восьмой - у Григория Явлинского.
Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
- Тише , никому не говори .. Это я спёр из кабинки для голосования .. Хи - хи . !
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https://www.youtube.com/watch?v=Nlb22aMSXrI
Дякуємо!
ОЙ, ЛА-ЛА!
КАЦИ ВЫБРАЛИ ХУЙЛА!!!
ВОЖАКА ВСЕЙ НАЦИИ,
СОВКОПЕДЕРАЦИИ!
ОЙ, ЛА-ЛА!
КАЦИ ВЫБРАЛИ ХУЙЛА!!!
ВОЖАКА ВСЕЙ НАЦИИ,
СОВКОПЕДЕРАЦИИ!
"ХУЙЛО ОБЩАЕТСЯ С НАРОДОМ"
https://www.youtube.com/watch?v=GYSdXAachG8
Одна медаль висела кучей. (с)
https://www.youtube.com/watch?v=O-nEgqiNz5k
Ну граждане россияне погружаемся в окончательное мракобесие?
https://www.youtube.com/watch?v=T5_lIHbytVc
Автобус застряг на Керченській переправі, повідомляє «Новая Газета» з посиланням на екс-голову міської виборчої комісії Валерія Мєдвєдєва.
«Змушений повідомити, що машина, яка доставляє в Севастополь пам'ятні знаки, на даний момент затримується на Керченській переправі. Через шторм переправа працює за фактичною погодою, і зараз в першу чергу пропускають автобуси і легковий транспорт. За прогнозами, вантажівка прибуде в Севастополь ближче до ночі », - заявив він.
Если б каждому по заслугам, то у некоторых знаки отличия должны быть не спереди, а сзади.
На територію України на кордні з Кримом пропускати тільки за Українськими паспортами, а машини тільки української реєстрації.