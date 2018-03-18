 Проголосовавшим на выборах президента РФ в оккупированном Севастополе выдают памятную медаль. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На вкладыше указано, что это медаль в память о "референдуме", который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года.

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Напоминаем, в России 18 марта проходит голосование на выборах президента Российской Федерации. В бюллетене - восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой - у Максима Сурайкина, седьмой - у Бориса Титова и восьмой - у Григория Явлинского.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

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