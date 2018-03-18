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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Проголосовавшим на выборах президента РФ в оккупированном Севастополе выдают памятную медаль. ФОТО

В оккупированном Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента России выдают памятную медаль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Проголосовавшим на выборах президента РФ в оккупированном Севастополе выдают памятную медаль 01

На вкладыше указано, что это медаль в память о "референдуме", который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым рано или поздно примет участие в выборах президента Украины, - Порошенко

Напоминаем, в России 18 марта проходит голосование на выборах президента Российской Федерации. В бюллетене - восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой - у Максима Сурайкина, седьмой - у Бориса Титова и восьмой - у Григория Явлинского.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Читайте: Проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность, - МинВОТ

Источник: https://censor.net.ua/p3056238
 
 
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Эта медаль будет пропуском для тех кто будет бежать через керченский мост от наступающих натовских войск.. Проголосовавшим на выборах президента РФ в оккупированном Севастополе выдают памятную медаль - Цензор.НЕТ 5873
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при хунті такого не було, не зря продались! Проголосовавшим на выборах президента РФ в оккупированном Севастополе выдают памятную медаль - Цензор.НЕТ 1570
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- Владимир Владимирович , у вас новая ручка . ?

- Тише , никому не говори .. Это я спёр из кабинки для голосования .. Хи - хи . !

Проголосовавшим на выборах президента РФ в оккупированном Севастополе выдают памятную медаль - Цензор.НЕТ 4501 .
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А я бы не только в Севастополе, я бы всем в рашке медали выдавал. "За отвагу". Голосовать за х**ло, - это ж какая смелось нужна...
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Лучше бы-клеймо на лоб,чтобы удобнее было потом мудаков отлавливать.
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ЭТОТ ПАСКУДНЫЙ "РУССКИЙ МИР" (ЦИТАТЫ О РОССИИ ОТ ПУШКИНА ДО НАШИХ ДНЕЙ)

https://www.youtube.com/watch?v=Nlb22aMSXrI
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ЗА "ВЫБОР" МАЦКАЛАМИ ХУЙЛА ПЕДЕРАЦИИ ТЕПЕРЬ ЖЕСТЯНКУ ВМЕСТО СТАКАНА СТЕКЛОМОЯ ДАЮТ?
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ОЙ, ЛА-ЛА!
ОЙ, ЛА-ЛА!

КАЦИ ВЫБРАЛИ ХУЙЛА!!!
ВОЖАКА ВСЕЙ НАЦИИ,
СОВКОПЕДЕРАЦИИ!
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Зачем такие траты...вполне бы хватило тавро на лоб поставить....дешево и сердито.... Тим, хто проголосував на виборах президента РФ в окупованому Севастополі, видають пам'ятну медаль - Цензор.НЕТ 7489
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ОЙ, ЛА-ЛА!
ОЙ, ЛА-ЛА!
КАЦИ ВЫБРАЛИ ХУЙЛА!!!
ВОЖАКА ВСЕЙ НАЦИИ,
СОВКОПЕДЕРАЦИИ!Тим, хто проголосував на виборах президента РФ в окупованому Севастополі, видають пам'ятну медаль - Цензор.НЕТ 5098
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ИДИЛЛИЯ ДОСТОЙНАЯ РУКИ ЖИВОПИСЦА:
"ХУЙЛО ОБЩАЕТСЯ С НАРОДОМ"

Тим, хто проголосував на виборах президента РФ в окупованому Севастополі, видають пам'ятну медаль - Цензор.НЕТ 7665
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Четвертый..?? Он уже пятый купил....сегодня стадо это подтвердит....
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Уровень дебилизма на расейке и так высок, но на ватастополе он зашкаливает.
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И на груди его могучей
Одна медаль висела кучей. (с)
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Наш дурдом голосует за Пукина!
https://www.youtube.com/watch?v=O-nEgqiNz5k

Ну граждане россияне погружаемся в окончательное мракобесие?

https://www.youtube.com/watch?v=T5_lIHbytVc
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как собакам после выставки... Хотя... почему как?))))
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До Севастополю не можуть доставити партію медалей «С Россией навсегда», які мали роздавати мешканцям міста як винагороду за участь у виборах президента, які Росія незаконно проводить на окупованому півострові.
Автобус застряг на Керченській переправі, повідомляє «Новая Газета» з посиланням на екс-голову міської виборчої комісії Валерія Мєдвєдєва.
«Змушений повідомити, що машина, яка доставляє в Севастополь пам'ятні знаки, на даний момент затримується на Керченській переправі. Через шторм переправа працює за фактичною погодою, і зараз в першу чергу пропускають автобуси і легковий транспорт. За прогнозами, вантажівка прибуде в Севастополь ближче до ночі », - заявив він.
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Бочка варенья, ящик печения, а медаль эту за бочкой не видно

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Каждому предателю по погремушке, чтобы помнил кто он
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Не помню кто сказал:
Если б каждому по заслугам, то у некоторых знаки отличия должны быть не спереди, а сзади.
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Тільки тотальна облога поверне Крим Україні.
На територію України на кордні з Кримом пропускати тільки за Українськими паспортами, а машини тільки української реєстрації.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПроголосовавшим на выборах президента РФ в оккупированном Севастополе выдают памятную медаль. ФОТО
 
 
 
 
 
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