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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:акция (1706) выборы (20172) Одесса (4839) посольство РФ (268)

 Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет. ФОТОрепортаж

В Одессе возле Генерального консульства РФ на Гагаринском плато проходит акция против выборов президента России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет 01

Около 30 активистов устраили троллинг российского избирательного процесса — на всю громкость звучат антипутинские песни и лозунги. Кроме того, активисты привезли биотуалет, на котором значится, что это избирательная кабинка.

Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет 02
Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет 03

Большого количества желающих проголосовать с утра не было. Около 10 часов пожилая гражданка РФ попыталась попасть на избирательный участок, но ее не пустили. Женщина повозмущалась и ушла.

Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет 04

В полицию также поступило сообщение о минировании территории восле российского дипучреждения, сейчас эта информация проверяется.

Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет 05
Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет 06

Источник: https://censor.net.ua/p3056234
 
 
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Одесса по креативу всегда номер 1) КЛАСССС!!!!!!!!
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Ох и насмешили одесситы, молодцы, пусть на вас счастье нападет.
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Сама жизнь в этом фото...а кто попытается сделать путь ровнее, окажется "самым умным" врагом стада.
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Очередь на Марс в звездолёт Рогозина ? )
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Беда, когда лучшим кандидатом в презы на рассее считается престарелый плешивый лживый параноик и убийца с претензиями нового фюрера !!
Одесситам респект !!
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Біда в іншому- інших там просто вбивають.
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это слишком не скрепно ! сортир нужно было кацапам ставить !
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Надо было ещё фекальный сталагмит прицепить. Было бы всё как на пидарашке. Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет - Цензор.НЕТ 1729
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Вот хороший одесский юмор, никакого безпредела. И что радует, кремлеботов не слышно - наверное голосуют, им не до ненависти сейчас, еще же и выпить надо за нового старого презика.
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Трохи банально.
треба було щось на кшталт брами з написом:

"...Wahlen macht frei..."
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Подхуйлятники пытаются понять, что им хотели сказать одесситы и ждут новых методичек
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Теперь понятно откуда берутся эти 146% .. С самого утра , по всей расие массовые вбросы бюлетней пачками .
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учитывая,что до 12 была одна старушка пешокляк
да и погода "саме та "
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Одеса місто вільне...
Одеса спустить кацапське лайно у нужник...
Не плутайте з Чорним морем.
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Так это для кацапов диковинка, как для индейцев зеркальце. Нужно было из досок сбацать. А так креативненько😀
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Любой желающий может зайти и проголосовать. Бумагу для голосования отрывают при входе в кабинку и на выходе проверяют, не вынес ли кто немного скреп с собой на обуви.
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"Карантин по москалях. Арсен"

Вот это уже орлы Авакова. Даже подписываются.))
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та видим,кацапа,шо горох Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет - Цензор.НЕТ 9875.одни пуки да обсирушки...
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ай, молодцы!
Одесский юмор - он таки жив и будет жить!
*
сидит ворона на суку, во рту сыр.... внизу лиса бежит:
- ворона, ты на выборы идёшь?
- нет!
сыр выпал.... ворона сидит и думает:
- а если бы я сказала "да", что нибудь изменилось бы?…
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Біотуалет -це для кацапів дуже круто. Туалет тіпа сортир-ось що символізує сучасну мацковію.
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-- хорошо быть кисою, хорошо собакою -- где хочу пописяю, где хочу покакаю...
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Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет.

Молодцы одесситы, одесский юмор как всегда на высоте.
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Одесситы! Вам мегазачот! В любых условиях и по любым вопросам - всегда в первую очередь креативный подход с юмором!
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"В полицию также поступило сообщение о минировании территории восле российского дипучреждения"
Певно хтось відстежує чат ЦН
Тепер треба закрити зону навкруги цього гадюшника, і дуже ретельно все обстежити (тиждень-два). А раптом там не лише вибухівка, а ще й якась отрута, або зараза (ватяність та підхуйлятність також треба дезінфікувати).
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Одесситы - гордитесь тем что вы Одесситы... Біля генконсульства РФ в Одесі активісти замість виборчої кабінки встановили біотуалет - Цензор.НЕТ 2070
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Ха ) Этот туалет попал в Фото Дня на немецком ресурсе Freenet ) Только там написано што это в Киеве , малёхо ошиблись

https://www.freenet.de/index.html
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Голосуй,не голосуй,всё равно полчиш х...йла.
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В такую "кабинку" ещё и урну надо правильную поставить...
...
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Біотуалету для кацапського бидла забагато - відра оцинкованого було б достатньо. Як казало Х..ло в своєму інтерв'ю: "Ваше мєсто у параші", підходить для прихильників Х..ла.
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Біля генконсульства РФ в Одесі активісти замість виборчої кабінки встановили біотуалет - Цензор.НЕТ 9477
Одесситы, а про бюллетени вы такие забыли.
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Там же ж в кабінці 2 рулони бюлетенів лежать. На 2 фото видно.
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Одесситы впереди всей планеты.Показали настоящие выборы кацапии.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВозле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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