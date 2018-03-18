 Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
Около 30 активистов устраили троллинг российского избирательного процесса — на всю громкость звучат антипутинские песни и лозунги. Кроме того, активисты привезли биотуалет, на котором значится, что это избирательная кабинка.
Большого количества желающих проголосовать с утра не было. Около 10 часов пожилая гражданка РФ попыталась попасть на избирательный участок, но ее не пустили. Женщина повозмущалась и ушла.
В полицию также поступило сообщение о минировании территории восле российского дипучреждения, сейчас эта информация проверяется.
Одесситам респект !!
треба було щось на кшталт брами з написом:
"...Wahlen macht frei..."
https://www.youtube.com/watch?v=pEdiVHrCZJA
да и погода "саме та "
Одеса спустить кацапське лайно у нужник...
Не плутайте з Чорним морем.
Вот это уже орлы Авакова. Даже подписываются.))
Одесский юмор - он таки жив и будет жить!
*
сидит ворона на суку, во рту сыр.... внизу лиса бежит:
- ворона, ты на выборы идёшь?
- нет!
сыр выпал.... ворона сидит и думает:
- а если бы я сказала "да", что нибудь изменилось бы?…
Молодцы одесситы, одесский юмор как всегда на высоте.
Певно хтось відстежує чат ЦН
Тепер треба закрити зону навкруги цього гадюшника, і дуже ретельно все обстежити (тиждень-два). А раптом там не лише вибухівка, а ще й якась отрута, або зараза (ватяність та підхуйлятність також треба дезінфікувати).
https://www.freenet.de/index.html
...
Одесситы, а про бюллетени вы такие забыли.