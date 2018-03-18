 Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Около 30 активистов устраили троллинг российского избирательного процесса — на всю громкость звучат антипутинские песни и лозунги. Кроме того, активисты привезли биотуалет, на котором значится, что это избирательная кабинка.





Большого количества желающих проголосовать с утра не было. Около 10 часов пожилая гражданка РФ попыталась попасть на избирательный участок, но ее не пустили. Женщина повозмущалась и ушла.





В полицию также поступило сообщение о минировании территории восле российского дипучреждения, сейчас эта информация проверяется.



