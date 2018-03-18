 Антироссийский митинг в Лондоне: "Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, активистка движения "Патриоты Украины" Ирена вон Берг сообщила о том, что в Лондоне прошла акция протеста против российской агрессии в Украине.

На акции были показаны фотографии российских преступлений от отравления Литвиненко до авиакатастрофы МН-17.

"Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами".

"Смелая девочка"



"Когда Россия пришла в Чечню, Грузию, Сирию... вы не сделали ничего".



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