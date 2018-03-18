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Все про:Лондон (254) митинг (2211) протест (4178) Россия (68474)

 Антироссийский митинг в Лондоне: "Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами". ФОТОрепортаж

В Лондоне прошла антироссийская акция протеста.

Как передает Цензор.НЕТ, активистка движения "Патриоты Украины" Ирена вон Берг сообщила о том, что в Лондоне прошла акция протеста против российской агрессии в Украине.

На акции были показаны фотографии российских преступлений от отравления Литвиненко до авиакатастрофы МН-17.

"Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами".

Антироссийский митинг в Лондоне: Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами 01

"Смелая девочка"
Антироссийский митинг в Лондоне: Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами 02

"Когда Россия пришла в Чечню, Грузию, Сирию... вы  не сделали ничего".
Антироссийский митинг в Лондоне: Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России

Антироссийский митинг в Лондоне: Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами 04

Источник: https://censor.net.ua/p3056232
 
 
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Дійсно- це таки креатив. А не та фігня, що намагалися на Майдані встановити.
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Это не креатив, порохоботище. Это душевный крик.Люди за границей выполняют работу наших "дипломатов". Именно в кавычках. Те бездействуют, МИД бездействует, порошенко гнать надо сраной метлой.Да и тебя тоже. На Майдане не фигня. порошенко твой - фигня, гройсмант твой- фигня, ты - фигня.
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таке ж ще й німецькою в бундесах, щоб дасишьфантастишь продерли собі очі...
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Главное в это верить.
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Ти ж віриш у величність клієнтів Рибки та споживачів коксу.
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Российская империя никогда не нападала на Британскую, хотя бучу в её колониях, типа США или ЮАР, поддерживала флотом и ихтамнетами.
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А вот Британская нападала и тайно (грохнули Распутина) и в открытую (Крымская война).
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А наказ про похід в Індію Рамзес віддавав?
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Афган, Персія, Китай, там декілька десятків км між імперіями було, і бої були
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В Китае они совместно давили "восстание боксёров". Персию поделили на сферы влияния. Афган договорились оставить нейтральным. А что были какие-то мелкие стычки - ну то такое дело, обычное, не спорю.
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Я вас розумію, ви дивитесь очами громадянина СРСР, но якщо без упередженнь, то Російська імперія для британців була на зразок Абісінської імперії, таке собі державне утворювання що мало бюджет як 10 відсотків Ост-Індської кампанії, як не прикро але це правда і тільки на кінець 19 ст англосакси уявили загрозу з боку РІ і миттєво її знешкодили руками корисних ідіотів.
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и что это собственно доказывает ? начнем с того что Британия давным давно не империя . соответственно амбиций у нее поменьше . в свою очередь царская Россия и путинская это совершенно разные государства . в той старой России хоть пытались соблюдать какие рамки приличия . сейчас этого всего нет Антиросійський мітинг у Лондоні: "Коли впаде останній український солдат, Путін прийде за вами" - Цензор.НЕТ 4315
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типа краткая справка для двоешников ? Антиросійський мітинг у Лондоні: "Коли впаде останній український солдат, Путін прийде за вами" - Цензор.НЕТ 4842
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"Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами".

Я так розумію що "вояки" туманного альбіону записали пуйла у чахлики невмирущі?
Де той пуйло і де Воїн неньки України?
Ви про що??? Антироссийский митинг в Лондоне: "Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами" - Цензор.НЕТ 9956
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Что то одна тетка в зеленой куртке засветилась.и растяжки.
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Та перевод з англ.кривий зробили.......
має бути :
Після того,як упаде останній український солдат, хуйло прийде за вами
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Как правильно вести "Мирные переговоры" с запоребьем -
...
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І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.
Ліна Костенко
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необходимо создать петицию на сайте Белого Дома
о принятии санкций в отношении олигархов Украиньі, которьіе
есть главньіе союзники кремлядец
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вопрос ПЕТИции не только созрел но и давно перезрел.
и наберет думаю несколько миллионов подписей
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алё,кацапа,тема про твою расею Антиросійський мітинг у Лондоні: "Коли впаде останній український солдат, Путін прийде за вами" - Цензор.НЕТ 1266.и да,трамп уже все знает...
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Коли упаде (не дай Бог!) останній український солдат, то це буде столітній ветеран україно-російської війни, яку за допомогою прогресивних демократій виграла Україна у 20-х роках ХХІ століття.
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Та не "коли упаде" , а "після того ,як упаде"
перевод не правильний!
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Британія завжди мала креатив, а тепер її зачепила ця росія і вона їй відповіла.
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Поки що тільки так, з легенько попередила... далі буде.
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А вот интересно , как организованы выборы в Дыре и Лугандоне ?
Там же тысячи наёмников .
Передвижные пункты для голосования ?
Или они выехали в Орду ?
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«Национальная идея России - сила, наглость и хамство». Алексей Серебряков.

Петр Первый проубил окно в Европу.
И вот уже более чем триста лет, европейцы видят в этом окне, то пьяную харю, то голую грязную задницу.
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Очччень громко сказано "Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами"
Пишут, как об овечках на бойне. Этого не будет, не верю, а знаю. Как минимум у нарассеян может быть Пиррова победа, после чего он даже на село не сможет напасть, не то, что на другую страну. А как максимум - живая сила уродоросов будет уничтожаться ВСУ, партизанами, самим населением Украины так, что ее не хватит для удержания разношерстных народов пидаРассеи вместе и разбегутся все из вЯликой.
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было бы правильно написать не когда, а "если"...
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Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Солсбери - за несколько часов до отравления. Любопытно, что стало с человеком, который их фотографирует - он отобразился в зеркале с фотоаппаратом. Хотя, может быть, это был официант, которого попросили сделать снимок:
Антиросійський мітинг у Лондоні: "Коли впаде останній український солдат, Путін прийде за вами" - Цензор.НЕТ 9824
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"Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами".Самый окуительный посыл бритам, гитлеру потокали , теперь с хуйлом сопли жуют, видать память короткая, опять надеются на острове отсидеться, робинзоныкрузы, млять. Тетчер на них нет!
Счета заморозить!, собственность арестовать!, визы аннулировать!, деток, жён, любовниц - в Урюпинск! Не?
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Da net imeno anglicany objavyli Gitleru vojnu pervyje, posle napadenyja na Polsu
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Украинский солдат падет только вместе с Ордой.
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Правда була і буде завжди вище кривди... Ціною крові але завжди вище!!!
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Anglija ne po zubam ruskim paprostu ix armija jest slabej anglican na 10 raz kak minimum.No vot diversiji tak da oni mogut delat vezde
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к сожалению они падают от торговых партнеров нашей власти.
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Правильная акция. Тормошите этих спящих гейропешек.
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Британія доречі свої обов"язки щодо України виконує.
А "впрягатися" за Україну,і посилати своїх вояків на смерть ніхто з цивілізованих країн не стане.
Якби нам не хотілося,аби всім світом зібралися і набили Хуйла-так не буде.Вірніше буде-але в найповільніший спосіб,в спосіб санкцій,економічних обмежень та блокад.
Як не крути,але в кацапи таки мають ,хоч і іржаві,але ядерні бомби,які вони,якщо і не запустять то сдетонують на власній території.Від цього нікому краще не стане-Земля не така вже і велика,тому задача Заходу потихеньку придушити Рашку,нейтралізувавши гострі моменти ядерної загрози.
А нам,українцям,треба готувати майбутні покоління для протистояння з імперією зла,як би це неприємно не звучало.Так як раніше вже не буде.
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Очень хорошо. И плакаты,что надо. Херово,что только на четвертый год....
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Неможна зайти на Цензор,і в будь-якій темі не сернути на Пороха.
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США и Европа долго запрягают, таковы недостатки демократии, но потом всегда в итоге на коне, а не под копытами
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ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРИЗЫВЫ

Пут- Ин - это уверенность в завтрашнем дне!
Уверенность, что завтрашнее дно будет глубже, чем сегодняшнее! 😀
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомАнтироссийский митинг в Лондоне: "Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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