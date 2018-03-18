 Антироссийский митинг в Лондоне: "Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, активистка движения "Патриоты Украины" Ирена вон Берг сообщила о том, что в Лондоне прошла акция протеста против российской агрессии в Украине.
На акции были показаны фотографии российских преступлений от отравления Литвиненко до авиакатастрофы МН-17.
"Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами".
"Когда Россия пришла в Чечню, Грузию, Сирию... вы не сделали ничего".
https://www.youtube.com/watch?v=Xfl27rECK_o
Я так розумію що "вояки" туманного альбіону записали пуйла у чахлики невмирущі?
Де той пуйло і де Воїн неньки України?
Ви про що???
Уже решили, что упадет
має бути :
Після того,як упаде останній український солдат, хуйло прийде за вами
...
Бути або ні?...
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.
Ліна Костенко
о принятии санкций в отношении олигархов Украиньі, которьіе
есть главньіе союзники кремлядец
и наберет думаю несколько миллионов подписей
перевод не правильний!
Там же тысячи наёмников .
Передвижные пункты для голосования ?
Или они выехали в Орду ?
Петр Первый проубил окно в Европу.
И вот уже более чем триста лет, европейцы видят в этом окне, то пьяную харю, то голую грязную задницу.
Пишут, как об овечках на бойне. Этого не будет, не верю, а знаю. Как минимум у нарассеян может быть Пиррова победа, после чего он даже на село не сможет напасть, не то, что на другую страну. А как максимум - живая сила уродоросов будет уничтожаться ВСУ, партизанами, самим населением Украины так, что ее не хватит для удержания разношерстных народов пидаРассеи вместе и разбегутся все из вЯликой.
Счета заморозить!, собственность арестовать!, визы аннулировать!, деток, жён, любовниц - в Урюпинск! Не?
А "впрягатися" за Україну,і посилати своїх вояків на смерть ніхто з цивілізованих країн не стане.
Якби нам не хотілося,аби всім світом зібралися і набили Хуйла-так не буде.Вірніше буде-але в найповільніший спосіб,в спосіб санкцій,економічних обмежень та блокад.
Як не крути,але в кацапи таки мають ,хоч і іржаві,але ядерні бомби,які вони,якщо і не запустять то сдетонують на власній території.Від цього нікому краще не стане-Земля не така вже і велика,тому задача Заходу потихеньку придушити Рашку,нейтралізувавши гострі моменти ядерної загрози.
А нам,українцям,треба готувати майбутні покоління для протистояння з імперією зла,як би це неприємно не звучало.Так як раніше вже не буде.
Пут- Ин - это уверенность в завтрашнем дне!
Уверенность, что завтрашнее дно будет глубже, чем сегодняшнее! 😀