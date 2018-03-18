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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (3732) наркотики (1280) Нацполиция (7079)

 Преступная группа, занимавшаяся сбытом психотропных веществ, задержана на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Луганской области сотрудники полиции совместно с СБУ задержали организованную преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом на территории области психотропного вещества амфетамин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

В состав организованной группы входило четыре человека, два из которых ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Изготовляли они психотропное вещество амфетамин и прекурсор фенилнитропропен в обустроенной "нарколаборатории" и продавали.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов и в "нарколаборатории" правоохранители обнаружили и изъяли более 200 граммов психотропного вещества амфетамин, 150 граммов наркотического средства марихуана, 2 кг прекурсора фенилнитропропен, почти 100 л химических компонентов для изготовления психотропных веществ, лабораторное оборудование, а также денежные средства в сумме более 80 тыс. гривен, полученные за сбыт психотропных веществ, 2200 долларов США, 7 мобильных телефонов.

Преступная группа, занимавшаяся сбытом психотропных веществ, задержана на Луганщине, - Нацполиция 01

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Преступная группа, занимавшаяся сбытом психотропных веществ, задержана на Луганщине, - Нацполиция 02
Преступная группа, занимавшаяся сбытом психотропных веществ, задержана на Луганщине, - Нацполиция 03
Преступная группа, занимавшаяся сбытом психотропных веществ, задержана на Луганщине, - Нацполиция 04

Также смотрите: Сеть реализации наркотиков работникам полиции разоблачена в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Преступная группа, занимавшаяся сбытом психотропных веществ, задержана на Луганщине, - Нацполиция 05

Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам "черного рынка" составляет почти 800 тыс. грн.

Данный факт квалифицирован по ч. 2 ст. 307 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Участники группы задержаны.

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Источник: https://censor.net.ua/p3056231
 
 
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Самая преступная група по сбыту наркоты - это отдел по борбе с наркотиками ...
точно так же как и в рашке - гос труктура которая за налоги барыжит наркотой ...
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скорее всего придушили конкурентов,
наркоту они умеют легально пулять,
типа не в реестре
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПреступная группа, занимавшаяся сбытом психотропных веществ, задержана на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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