 Преступная группа, занимавшаяся сбытом психотропных веществ, задержана на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

В состав организованной группы входило четыре человека, два из которых ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Изготовляли они психотропное вещество амфетамин и прекурсор фенилнитропропен в обустроенной "нарколаборатории" и продавали.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов и в "нарколаборатории" правоохранители обнаружили и изъяли более 200 граммов психотропного вещества амфетамин, 150 граммов наркотического средства марихуана, 2 кг прекурсора фенилнитропропен, почти 100 л химических компонентов для изготовления психотропных веществ, лабораторное оборудование, а также денежные средства в сумме более 80 тыс. гривен, полученные за сбыт психотропных веществ, 2200 долларов США, 7 мобильных телефонов.

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Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам "черного рынка" составляет почти 800 тыс. грн.

Данный факт квалифицирован по ч. 2 ст. 307 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Участники группы задержаны.

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