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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 К Генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами. ФОТОрепортаж

К зданию Генерального консульства РФ в Харькове активисты принесли гроб с чучелом Путина, а припаркованный недалеко автомобиль разрисовали надписями жёлтого цвета "Крым наш".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "МедиаПорт".

К зданию Генконсульства РФ в Харькове представители ВО "Свобода" и "Правый сектор" принесли гроб с чучелом Путина. Его установили возле входа в консульство рядом с плакатом "Россия = война. Выборы на крови". 

К Генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускают в диппредставительство россиян, желающих голосовать. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

К Генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами 02

Также неизвестные оставили надписи "Крым наш" на заднем стекле и по бокам автомобиля Volkswagen с дипломатическими номерами РФ. 

К Генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами 03

Смотрите: Российские дипломаты в Киеве "украсили" свои автомобили украинскими тризубами. ФОТОрепортаж

К Генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами 04

Источник: https://censor.net.ua/p3056230
 
 
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Я впевнений, що це зробили патріоти, а не вівчар з Харкова
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Зеркальная ситуация у нас...сзади спокойно может быть Зорян
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о так, розмалювати автівку це так патріотично и так сміливо!!!
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Интересно, Цензор будет так же активно освещать митинг за отставку президента! Уверен, людей на нём будет куда больше чем под генконсульством России.
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От знаєте, хоча б у цей день наші могли б хоч раз об*єднатися. Було б ідеально, якби учасники мітингу Міхо і мітингу Пєці забули на час про розбіжності і разом би пішли під кацапське посольство.

Це б розірвало шаблон кацапській пропаганді і показало, що незважаючи на серйозні розбіжності, у зовнішній політиці проти москалів українці єдині.
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Ну,хоть националисты открыто показывают презрение к рашке.
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ой как реалистично (гробик) аж сердце ёёкнуло! (это не опечатка) - именно ёёкнуло!!!
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-- возле трупа находились жена и трупьи дети...
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Дикари, папуасы. Вы забыли с чучелом шамана притащить. И камлать с бубном сутки возле костра.
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А хъотите я вам пришлю усы вашего родного бацьки? За чучело не сочтете? Хотя и зря К Генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами - Цензор.НЕТ 5893
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дікарі та папуаси то на расеє пам'ятники з лайна роблять. Та на мавзолеє мітингують.
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Исключительно в промежутках принятия боярки До генконсульства Росії в Харкові принесли труну з опудалом Путіна і розмалювали автомобіль із дипномерами - Цензор.НЕТ 8834
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Они ещё и ракеты в космос запускают и атомные станции строят. А ваш потолок гигантский трезуб из сала.
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До моего личного потолка вам, простите, как до китая рачки
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не довай ему сало, пусть ещё тут попляшет, он такой забавный зверёк.
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Якщо по салу, то відомо про підняття цін на цей "стратегічний" продукт. Так, що він облізе і сало з'їдять українці
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Тобто наявність однієї технології при рабському населенні робить російську недонацію культурною?
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Колхозник, ты каким боком до тех ракет. В Украине есть Южмаш, а ты чем гордишься,поц?
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Где тот Южмаш? Продукцию покажи. А был воротами в космос для СССР. "Энергия", "Буран".
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ти краще слідкуй щоб бульбою не вдавитися, сябро)
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Их ракеты как то не особо запускаются. Все больше в океан или на Алтай.
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гога, ты боишся вуду? это правильно, если милионы ему желает сдохнуть, то это будет весма скоро, скажу так - скоропостижно сдох вяликии хуило.
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Чучело Ужасного ПУ уже притащили, осталось иголки в него начать втыкать.
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неа, ты путаешь, если уже в гробу, то иголки не надо, если бы притащили бы как живова, то да, тогда иголки для порчи или сжигание для того чтоб сдох - не выставляй себе неучём, тут люди понимает ткань.
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До тебе притягнули хуйла? Вітаю з підвищенням до працівника ритуальних послуг До генконсульства Росії в Харкові принесли труну з опудалом Путіна і розмалювали автомобіль із дипномерами - Цензор.НЕТ 5403
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Ублюдочна влада,коли розірвеш дипломатичні відносини з країною-агресором?
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Ви ШО!!! А як же торгівля, заводи , фабрики!!! Для наших уродів при владі, гроші не пахнуть ні лайном, ні кров"ю.
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Погоджуюсь, бо ваш Штайнмайер давно втратив совість.
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хтось тут свістив що Харків там одна вата) баяністи.
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Яке ж Хуйло тупе, якщо б воно не пішло на 3 строк, то залишилось в історії, як Путін.
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надеюсь дорога будет зеленая таким акциям в Украине и никто не пострадает от усердий полиции.
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Ну в Києві поліція, нацгвардія і націоналістичні сили стоять разом без жодних конфліктів.
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Граждане РФ временно ( и особенно постоянно) пребывающие на территории Украины явно в подавляющем большинстве не запутинцы и не крымнашисты. Вот их то голосовать и не пустили. Нечего сказать, мудрейшее решение.
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Да им пофиг. Это у них национальное развлечение.
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Може ви заблукали? Є біларуські сайти і там поспілкуйтесь.
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Дык у вас же свобода, демократия. Свобода слова. А у нас диктатура, тирания.
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У вас нет просто ни чего кроме вяличия, которое прет из вас фекальной струей До генконсульства Росії в Харкові принесли труну з опудалом Путіна і розмалювали автомобіль із дипномерами - Цензор.НЕТ 857
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Так нет у нас величия. Мы, в отличие от вас, не считаем кругом всех виноватыми. А за нашу жизнь и всё что с нами происходит, ответственность, считаем, лежит на нас.
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Дык ты с Вейшнории постишь штоле?...
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Попахивает нарассейским шовинизмом - писать за украинскую нацию гадости. Ты, наверное, прости Господи, рассеянин?
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Насправді виборів нема, тому рішення було правильним.
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Петрович, а кто вам сказав що українці не хтять фуйла в президенти рашки, більшість бажає йому чергового обрання, він чудово спускає її в каналізацію.
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>>в подавляющем большинстве не запутинцы и не крымнашисты.<<
а шпійони, агенти впливу, пропагандони та вербувальнки.
Пустили їх чи не пустили - на що це вплине? Хіба убогі кацапи можуть захистити свій вибір, як ми у 2004-му?
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А мне эта версия пукина очень понравилась К Генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами - Цензор.НЕТ 3118
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Спасибо Али, все в норме. Рад пообщаться К Генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами - Цензор.НЕТ 498
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Как россияне не понимают,что если будет Путин то будет война и будет много убитых россиян? Россия не у вас же много своей земли ,зачем вы под флагом кремлёвского Фюрера лезете на наши земли?
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**
не шатнуться ни влево, ни вправо нам -
перекрыты отхода пути.
остается накрыться лишь саваном
и на выборы тихо ползти…
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дуже гарно виглядав би хуйло в труні, прям пасує йому така обгортка, дивилася б на таке зрєліщє вічно, як на вогонь
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А я бы прикопал и камнем придавил, чтоб не восстал. А то с нечистью всякое бывает.
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Ну, ежели экзорцист, то и осиновый кол забить не забудь.
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В номинации "Лучший рекламный предвыборный ролик" победила "Единая расися" -
...
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Ничего себе погодка, в Харькове! Это шо, конец марта??? Мжэ Земля налетела на небесную ось? По теме: а почему бы эту срань, то есть каца-выборы, просто не проигнорировать?! Шо за мультики? Кому они надо??? Не, я понимаю- кому-то очень надо! Это ж скока бабла ушло, на эту идиотскую постанову! А снега- реально таки много... Вот бы расчистить. Да не там, у кацапского консульства... А там- где надо. Энергии ведь- много, судя по энтузиазму аХтивистов.

Всё это было бы смешно... Но мне, отчего-то- вовсе не смешно. Я не люблю мультфильмы. Все. Кроме- "Маугли". Вот он- Гениален.
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В нас ще гірше, все заметено по коліна.
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Да??? А у нас пока ни снежиночки... Температура +2. Ну, да- пасмурно очень. Однако- никаких осадков. Ветерок порывами до 10 м/с. Ну, то есть- можно жить. Ты там- держись!
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***
путину не скажешь "до свиданья!"
путин не прощается с тобой!
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Сначала мы разобьём уничтожим взорвём внутреннюю контру,генералов Деникина ,Духонина,Корнилова барона Врангеля,и Юденича с Мамонтовым и Антоновым,а заипём и начнем мочить в сортире Мировую Контру
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А в Києві всіх охочих проголосувати біля кабінок для голосування зустрічали ведмідь з балалайкою, ватник і золотий пам'ятник ху*ла.

До генконсульства Росії в Харкові принесли труну з опудалом Путіна і розмалювали автомобіль із дипномерами - Цензор.НЕТ 826
До генконсульства Росії в Харкові принесли труну з опудалом Путіна і розмалювали автомобіль із дипномерами - Цензор.НЕТ 599
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фу-у-ух, еле выстоял, но все же проголосовал... До генконсульства Росії в Харкові принесли труну з опудалом Путіна і розмалювали автомобіль із дипномерами - Цензор.НЕТ 8030
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныК Генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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