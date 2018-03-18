 К Генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "МедиаПорт".
К зданию Генконсульства РФ в Харькове представители ВО "Свобода" и "Правый сектор" принесли гроб с чучелом Путина. Его установили возле входа в консульство рядом с плакатом "Россия = война. Выборы на крови".
Также неизвестные оставили надписи "Крым наш" на заднем стекле и по бокам автомобиля Volkswagen с дипломатическими номерами РФ.
Це б розірвало шаблон кацапській пропаганді і показало, що незважаючи на серйозні розбіжності, у зовнішній політиці проти москалів українці єдині.
а шпійони, агенти впливу, пропагандони та вербувальнки.
Пустили їх чи не пустили - на що це вплине? Хіба убогі кацапи можуть захистити свій вибір, як ми у 2004-му?
не шатнуться ни влево, ни вправо нам -
перекрыты отхода пути.
остается накрыться лишь саваном
и на выборы тихо ползти…
...
Всё это было бы смешно... Но мне, отчего-то- вовсе не смешно. Я не люблю мультфильмы. Все. Кроме- "Маугли". Вот он- Гениален.
путину не скажешь "до свиданья!"
путин не прощается с тобой!
https://www.google.de/search?biw=1280&bih=601&tbm=nws&ei=WCiuWsiTN4e6kwXxnpWwAQ&q=Wahlen+in+Russland+BILD+gratuliert+Putin+zu+seinem+Sieg&oq=Wahlen+in+Russland+BILD+gratuliert+Putin+zu+seinem+Sieg&gs_l=psy-ab.12...12669.39063.0.43206.27.11.0.0.0.0.238.893.6j2j1.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..25.0.0....0.W1U5-OE445w