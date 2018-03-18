 К Генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "МедиаПорт".

К зданию Генконсульства РФ в Харькове представители ВО "Свобода" и "Правый сектор" принесли гроб с чучелом Путина. Его установили возле входа в консульство рядом с плакатом "Россия = война. Выборы на крови".

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Также неизвестные оставили надписи "Крым наш" на заднем стекле и по бокам автомобиля Volkswagen с дипломатическими номерами РФ.

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