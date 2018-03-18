 Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускают в диппредставительство россиян, желающих голосовать. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 18 марта, у стен посольства РФ в Киеве проходит акция против проведения выборов на территории оккупированного Крыма.
"Объединенные силы националистов - ВО "Свобода", Правый сектор, Национальный корпус - не допустят в Украине голосования за президента Московии", - сообщают организаторы.
Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории оккуп рованных Крыма и Донбасса. Именно поэтому украинские националисты помешают спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины.
Первого гражданина РФ, который пытался проголосовать, в посольство не пустили.
Также активисты открыли своебразны "памятник Путину".
Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
У него за взрывы складов виновный Порошенко и Парубий но они не наказаны так как сами себя не накажут. От такой формулировки аж волосы дыбом и этот тип еще видимо называет себя демократом.
Сказочный долбо*б!
Я уже даже не буду рассказывать про процедуру сбора доказательств прежде чем выдвигать обвинения, у этого дятла этим заниматься не нужно он работает по принципу ткнул свой палец, и на этом все.
У него нет даже элементарного понимания того что идет война и в войне есть маленькие победы так и маленькие поражения, и снимать военачальников за каждый такой случай, верх кретинизма.
Следующий такой выскочка будет кричать, что очередной убитый военный на Донбассе это вина нового военочальника и его нужно тоже снимать.
Короче ПРАВОКАТОР чистой воды и кремлевский холуй этот Яковлев.
Президент россии, избранный в 2018 году с удивлением смотрит на своего предшественника, избранного 18 лет назад. Много пришлось решать проблем после правления этого недотепы.
В принципе встреча двух копий должна быть такой.
колись націоналісти існували ..і то була УПА....
І ЯКЩО Б ВОНИ ЗАРАЗ ВОСКРЕСЛИ-вони ростріляли б всю свободу фортмана,правий сектор аароша та іншу мерзоту що користується вишиванками та українськими гаслами..
а потім би ростріляли ювладу
Ниодна цивлизованная нормальная страна этот фейк не признает.
Интересно было бы глянуть на толпы желающих!
ідіоту
Pavel Vadimov
и прочие просто устроили фотосессию за ограждениями МВД...
КГБист подумал и говорит словами чЛенина : сначала завалим РЮССКУЮ контру генералов Деникина и Духонина,возьмём Минск и Тамбов,остальных задушим ХИМИЧЕСКИМ оружием
Укр влада використовує патріотичні настрої і перенаправляє на пользу Путіна .
Більшість коментаторів очевидно цього не бачать .
Блокування - це позбавлення шансу безкровно змінити сусідню державу .
В Росії ,ті люди що вирішили бойкотувати вибори , поступають аналогічно,на руку ху*лу.
Хто це не бачить ,то хто вам лікар ?
И пусть их всего около 70к, голосовать мы им не дадим и таким образом увеличим процент проголосовавших за Пу.
Мы молодцы, мы боремся с кровавым режимом. Слава, понадусе, ура-ура.