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 Политика Украины
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Все про:выборы (20172) посольство РФ (268) Богачук Олег (513)

 Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускают в диппредставительство россиян, желающих голосовать. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Движение транспорта под посольством РФ перекрыто решетками.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 18 марта, у стен посольства РФ в Киеве проходит акция против проведения выборов на территории оккупированного Крыма.

"Объединенные силы националистов - ВО "Свобода", Правый сектор, Национальный корпус - не допустят в Украине голосования за президента Московии", - сообщают организаторы.

Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории оккуп рованных Крыма и Донбасса. Именно поэтому украинские националисты помешают спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины.

Первого гражданина РФ, который пытался проголосовать, в посольство не пустили.

 

Также активисты открыли своебразны "памятник Путину".

 

Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускают в диппредставительство россиян, желающих голосовать 01
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускают в диппредставительство россиян, желающих голосовать 02
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускают в диппредставительство россиян, желающих голосовать 03
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускают в диппредставительство россиян, желающих голосовать 04
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускают в диппредставительство россиян, желающих голосовать 05
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускают в диппредставительство россиян, желающих голосовать 06
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускают в диппредставительство россиян, желающих голосовать 07

Читайте также: В оккупированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/p3056223
 
 
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а разве не главный в МВД обещал не допустить голосование?
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В Прямом эфире этот Яковлев какой-то полный долбо*б.
У него за взрывы складов виновный Порошенко и Парубий но они не наказаны так как сами себя не накажут. От такой формулировки аж волосы дыбом и этот тип еще видимо называет себя демократом.
Сказочный долбо*б!
Я уже даже не буду рассказывать про процедуру сбора доказательств прежде чем выдвигать обвинения, у этого дятла этим заниматься не нужно он работает по принципу ткнул свой палец, и на этом все.
У него нет даже элементарного понимания того что идет война и в войне есть маленькие победы так и маленькие поражения, и снимать военачальников за каждый такой случай, верх кретинизма.
Следующий такой выскочка будет кричать, что очередной убитый военный на Донбассе это вина нового военочальника и его нужно тоже снимать.
Короче ПРАВОКАТОР чистой воды и кремлевский холуй этот Яковлев.
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Коментатор ти "гребаний". Хто тобі дав право висловлюватися і представляти це за громадську думку? Ти маєш право тільки висловлювати нейтральну позицію, тому що ти володієш засобами інформації, а нав'язувати своє бачення - це підло. І твої висловлювання принижують не тих, на адресу яких ти висловлюєшся, а тебе, в першу чергу. Збери подібних собі навкруг "пісочниці" і там можеш хоч подавитися своєю злобою. Патріот не той, що має гострий, як тобі видається, язик, а той, хто любить Україну всередині себе і працює, створює матеріальні блага і, також, не "геройствує" на словах, а надійно захищає незалежність зі зброєю в руках в тому числі.
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Хочу очень,чтобы КГБэшный БАРАН правил баранами еще лет 500)))))))))))))))
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ФОТОФАКТ! Старое ху@ло передает власть новому Ху@лу

Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти не пускають у диппредставництво росіян, які хочуть проголосувати - Цензор.НЕТ 9941
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Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти не пускають у диппредставництво росіян, які хочуть проголосувати - Цензор.НЕТ 8524
Президент россии, избранный в 2018 году с удивлением смотрит на своего предшественника, избранного 18 лет назад. Много пришлось решать проблем после правления этого недотепы.
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Та ні. Це випадкова зустріч мордовської та чуваської копій путіна.
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В принципе встреча двух копий должна быть такой.
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На 5-й рік російсько-української війни ( т.з. АТО ) : Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти (Чому таке кліше - націоналісти?. Це звичайні небайдужі українці ) не пускають у диппредставництво росіян, які хочуть проголосувати .
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Якби я таке питання задав: " а шо поганого у слові "націоналіст" ?" тут в Німеччині то мене як мінімум вигнали б з роботи. Я також думаю що нічого. Але в світі існує думка що націоналісти це прихильники нацизму та фашизму.
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Така думка існує лише в "руцькам міре"
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Согласно всем словарям инцеклопедическим тоже -- НАЦИОНАЛИСТ гордое слово Украинского народа идеентичное слову ПАТРИОТ --- человек любящий свою страну , народ -нацию , историю народа --его язык и обычаи ... Вот и все ... Клише от НКВД -- НАЦИОНАЛИСТ -- еще у многих СОВКОВЫХ -- никогда не путайте --- с НАЦИСТАМИ . Это совершенно другое понятие и слово ...
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дааа давно я так со стрима не ржал - некоторые переплевывают представителей "нашей власти". но, конечно, все это очень грустно.
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Когда Датский философ Серен Кьеркегор,почти 200 лет назад,вывел формулу Счастья.Прочитай Сократа,Евклида,Пифагора и насри в рюсские ШТАНЫ тупые и безмозглые......... Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти не пускають у диппредставництво росіян, які хочуть проголосувати - Цензор.НЕТ 7571
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Будет тебе 1000 баксов за ночь...с рюсскай плятью...
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Но то была не АЛЛА ПУГАЧЕВА и София РОТАРУ
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а что у нас козломордые делают в Украине? Да еще и в Киеве?
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Нафиг оно нам. Пусть будет "народная республика" или хоть черт лысый, только без ЯО и без диктатур.
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Редактор, пиши правильнее: не националисты, а представители партии "Свобода". Честно, от такого пиара "Свободы" тошнит.
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в Україні був один єдиний націоналіст -Сашко Музичко.......тому його і вбили.......
колись націоналісти існували ..і то була УПА....
І ЯКЩО Б ВОНИ ЗАРАЗ ВОСКРЕСЛИ-вони ростріляли б всю свободу фортмана,правий сектор аароша та іншу мерзоту що користується вишиванками та українськими гаслами..
а потім би ростріляли ювладу
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кацап, а ти б менеше бухав, щоб не тошніло, нам теж від вас козлорилих тошнить.
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РФ. Количество веб-камер, установленных на избирательных участках. 2012: 183.4 тыс (96% участков) 2018: 92.1 тыс (48% участков). Интересно, кто скиздил 91 тысячу веб-камер?

Ниодна цивлизованная нормальная страна этот фейк не признает.
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такой срани как посольство педерации у нас не должно быть с конца февраля 2014 года..
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і не повинно бути расейської окупаційної фашиської мови
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вона поступово зникне..сподіваюсь..
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зникне разом з підарашкою, а тут 99% на їхньому піджині топлять проти бариг і за інших бариг
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більше 300 років в статусі колонії даються в знаки..
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Хотите понять почему Кремлевское быдло Туфта,прочтите переписку поэта Вяземского и поэта Пушкина.в письме Петра Вяземского нарисовано : РАБство наше всё,смирись Сашка,ты РАБ))))))))))))))))))))
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А я б не блокировал, а ввёл бы плату - хочешь пройти проголосовать, заплати 100 долларов и именно долларов!
Интересно было бы глянуть на толпы желающих!
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вантажити їх в автозаки та на рашку поліція могла б допомогти расєянам проголосувати, департував їх.
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краще депортувати щоб могли на скрепостані проголосувати
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"Свобода" на службе у авакова?
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Европа в ОБСЕ может вставить пистон Украине за это.
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Всё понятно. Вот только, а где "желающие проголосовать"???
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Смешные, что клоуны, эти провластные титушки. Где они были, когда патриотов избивали и на колени ставили? Почему вообще работают российские консульства государьства-агрессора, кто-нибудь из этих долбодятлов задавал себе вопрос?
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кацап, яких патріотів, чурчхели?
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ватники,совсем скоро вы скажите : вовка-агент Госдепа!
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Никто еще не разваливал паРашку так быстро и эффективно)).
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Дикари, блин.
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У друга умерла тёща. Старенькая совсем, да тут ещё и онкология, короче, для его семьи это не было неожиданностью. Примерно за неделю до её перевезли в хоспис. Круглосуточный уход, питание пять раз в день, двухместные палаты, умирай - не хочу. Так вот, когда оформляли бумаги, главврач сказал: "Сейчас задам очень важный вопрос, только не воспринимайте как шутку: она за Путина или за Навального?". "А что, если против Путина, вы ее не примете в хоспис?", - удивился друг. "Конечно, примем, - ответил главврач, - но в палату к тем, кто за Путина, подселять не будем. Вы не представляете какие у нас тут политические баталии, дело до рукоприкладства доходит. Моя задача, чтобы наши пациенты покидали палаты естественным образом, а не в результате насильственной смерти, ведь им, сами понимаете, много не надо, чтобы отдать богу душу. Так что давайте серьезно: она за Путина или за Навального?"
Pavel Vadimov
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Как говорил Александр Македонский: "Интернет хорош тем, что свои слова можно приписать кому угодно".
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Навіщо це кліше - націоналісти?! Пишіть просто - НЕБАЙДУЖІ УКРАЇНЦІ. Націоналізм у всьому світі, нажаль, з 70-х років минулого століття, має негативний відтінок і асоціюється в нацизмом та фашизмом. Я український націоналіст і я виключно проти нацистів та фашистів. Але про це відкрито, наприклад в Німеччині, краще не говорити бо можуть навіть з роботи вигнати. Навіть слово "патріот" тут сприймається неоднозначно.
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Согласно всем словарям инцеклопедическим тоже -- НАЦИОНАЛИСТ гордое слово Украинского народа идеентичное слову ПАТРИОТ --- человек любящий свою страну , народ -нацию , историю народа --его язык и обычаи ... Вот и все ... Клише от НКВД -- НАЦИОНАЛИСТ -- еще у многих СОВКОВЫХ -- никогда не путайте --- с НАЦИСТАМИ . Это совершенно другое понятие и слово ...
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Так це ж подачі радянського Союзу в Європі з допомогою європейських "лівих" в 70-х роках минулого століття відбулося забарвлення слова "націоналіст" відтінком нацизму. Союз дуже боявся вже тоді національних рухів за незалежність.
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На Заході просто всі громадяни- фактично націоналісти. У нас же повно вати, яку і громадянами назвати важко. Пообіцяй їм додатково по 1000 грн до пенсії - проголосують хоч за дідька лисого, хоч за путлера лисого. Це ж була основна ідея Кримнаша, а потім Даунбаса. І зараз продовжується мусування про антинародну владу яка чогось не дає бідним громадянам, а тільки забирає
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Порохориги верещали що не допустять голосування, але традиційно мусарня захищає окупантів
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Опохмелись, дурко, и прочти новость снова. Галочку за путьку поставил?
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Підхуйловники стали більш хитрими, напевно, новий призив. Тепер грають на темі "порохоботів"
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По ходу доступ в посольство - блокирует МВД, а "Свобода"
и прочие просто устроили фотосессию за ограждениями МВД...

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Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти не пускають у диппредставництво росіян, які хочуть проголосувати - Цензор.НЕТ 3469просто одні контролюють других - що б ніхто і не прослизнув )
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Они задолго до заявления позавчерашнего Авакова свои планы уже составили и решили не нарушать традиции... Тем более подстраховка не помешает...
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Ну просто дуже цікаво знати,кого ж все таки виберуть в кацапії? Ну просто в здогадах гублюсь...Ну от тільки подумайте-завтра кацапня прокинеться з бодуніщя,а в них новий царьок...ха-ха-ха...ненаукова фантастика...фєнтезі,я б сказав...
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Ганьба автору трансляції! Яке Ти маєш право паплюжити колишніх правоохоронців ОВС та силовиків Національної поліції в цілому. Розберись спочатку у визначенні кваліфікації злочинів. ПОЗОРИЩЕ, що Ти несеш, яке згвалтування одного силовика другим? Якщо мав на увазі застосування ними фізичної сили до громадян, то спочатку навчись правильно формулювати свою думку із відповідним застосуванням лексичних значень слів. Нагрудний знак - для ідентифікації посадової особи, а не доказ ознак гвалтування. Яке маєш право на перешкоджання волевиявлення народу, це так записано в Конституції України? Якщо будеш порушувати Закон та принижувати честь і гідність працівників поліції, будеш нести відповідальність, поводься як личить громадянину України. ІНСПЕКТУВАЛЬНИК. ГАНЬБА
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Дивні дива: підходить якесь чмо, називає себе журналістом і давай ображати поліцейських. Хай би воно спробувало щось подібне утнути в демократичній Європі чи США: на пару років в буцигарню і ніхто б нюні не розпускав про свободу слова. Це просто замасковані вороги української державності. Досвід "Кримнаша і Дамбаса" нічому не навчив наших очільників.
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Французский писатель и драматург Иван Сергеич Тургенев звонит в Кремль Наркобарону Плешивому и говорит : вова,ты пошто каздлина Русскае быдло не любишь?
КГБист подумал и говорит словами чЛенина : сначала завалим РЮССКУЮ контру генералов Деникина и Духонина,возьмём Минск и Тамбов,остальных задушим ХИМИЧЕСКИМ оружием
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Стоко много агентов кремля в Украине, блокируют избирательные участки, что бы опорочить Киев перед Европой. ОБСЕ, уже выразили беспокойство. .
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Когда нада картинка для раше-сми - всегда появляется ВО Свобода... покажут, что не полиция загражлдает, а "националисты", т.е. этим вопросом руководит не государство, а националисты
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Коли треба показати, що націоналісти це щось неправильне, а то і просто маргінальне з'являються "алєксандри ніколаєвічі". Пиши на сайти рашка-чебурашка. Там тобі будуть аплодувати і цитувати, старий кацо-пень
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Креативненько потролили кацапсинів. Залік
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у РЮССКАГА быдла в мире осталось всего 2 брата ХМЫРЯ,Северокорейское ЧМО,и Иранский Аятолла)))))))))))))))Дохляк Асад никто..... Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти не пускають у диппредставництво росіян, які хочуть проголосувати - Цензор.НЕТ 8090
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Ну ,і що цим блокуванням доб"ються , Путін не стане президентом ?

Укр влада використовує патріотичні настрої і перенаправляє на пользу Путіна .
Більшість коментаторів очевидно цього не бачать .
Блокування - це позбавлення шансу безкровно змінити сусідню державу .

В Росії ,ті люди що вирішили бойкотувати вибори , поступають аналогічно,на руку ху*лу.

Хто це не бачить ,то хто вам лікар ?
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Логично предположить, что граждане РФ, живущие в Украине, голосуют не за Пу.
И пусть их всего около 70к, голосовать мы им не дадим и таким образом увеличим процент проголосовавших за Пу.
Мы молодцы, мы боремся с кровавым режимом. Слава, понадусе, ура-ура.
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Тут недавно брали інтервю в ФРГ у росграждан. Всі як один - за хуйла. Чому в Україні по іншому? Із кацапа витравити прагнення до вєлічія - неможливо. І їх мало хвилює, що для цього вєлічія путлєр готовий вбивати українців, сирійців чи американців. В їхніх головах давно -це вороги вєлікой расєї.
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Вже давно в РФ знищена (в тому числі фізично) опозиція і реальні конкуренти путлєра. Єдиний шанс (примарний) показати нелегітимність кремлівської криси - показати низьку явку. А в Україні, та і в Європі, визнали вибори в Криму - нелегітимними. А раз вони нелегітимні - треба заборонити на своїй території. Ну а мирна зміна влади в РФ буде зроблена по сценарію розвала сесесера. Довго але надійно. Ну ще Китай може допомогти прискорити процес.
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ну как что, их по телевизору покажут! )
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а на фига? платят что ли, да чмо то будет, да и кто б там не был
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После недопуска россиян на выборы путина, жители городов Украины стали замечать необъяснимое природное явление: на улицах городов массово были замечены куски конвульсирующей ваты! Вата корчилась, дымилась, вспыхивая яростными бело-красно-синими огоньками, а затем, резко испустив серо-водородные газы, превращалась в весеннюю слякоть и обреченно сползала в ливневки...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАкция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускают в диппредставительство россиян, желающих голосовать. ФОТОрепортаж + ВИДЕО
 
 
 
 
 
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