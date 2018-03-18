 Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускают в диппредставительство россиян, желающих голосовать. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 18 марта, у стен посольства РФ в Киеве проходит акция против проведения выборов на территории оккупированного Крыма.

"Объединенные силы националистов - ВО "Свобода", Правый сектор, Национальный корпус - не допустят в Украине голосования за президента Московии", - сообщают организаторы.

Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории оккуп рованных Крыма и Донбасса. Именно поэтому украинские националисты помешают спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины.

Первого гражданина РФ, который пытался проголосовать, в посольство не пустили.

Также активисты открыли своебразны "памятник Путину".















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Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.