 Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено). ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 18 марта, у стен посольства РФ в Киеве проходила акция против проведения выборов на территории оккупированного Крыма.
"Объединенные силы националистов - ВО "Свобода", Правый сектор, Национальный корпус - не допустят в Украине голосования за президента Московии", - сообщали организаторы.
Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории оккуп рованных Крыма и Донбасса. Именно поэтому украинские националисты помешают спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины.
Первого гражданина РФ, который пытался проголосовать, в посольство не пустили.
Также активисты открыли своебразны "памятник Путину".
Под вечер у посольства остались лишь несколько активистов. Правоохранители продолжают следить за порядком.
Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
[ Sunday, March 18, 2018 4:27 AM ] Саша Крым: Это нас заставили под дулом автоматов
[ Sunday, March 18, 2018 10:05 AM ] паздравляю шарик )
[ Sunday, March 18, 2018 10:15 AM ]: вот почему так???
[ Sunday, March 18, 2018 10:16 AM ] Саша Крым: Мой выбор ))
[ Sunday, March 18, 2018 10:16 AM ] : говоришь человеку:- Вон куча говна! Обойди её! а он наоборот ещё в этом гавне и вываляется нарочно! ПИПЕЦ!!!
[ Sunday, March 18, 2018 10:17 AM ] : ну теперь я даже не знаю как вам дальше жить, сами себе судьбу портите насмотревшись тиви
[ Sunday, March 18, 2018 10:18 AM ] : наши деды и отцы 70 лет горбатились на совок
[ Sunday, March 18, 2018 10:18 AM ] Саша Крым: В 9 утра по мск к нам кпишла полиция и под дулами автоматов заставили голосовать за путлера я не хотел но пришлось
[ Sunday, March 18, 2018 10:18 AM ] : еле выбрались из него а вы молодые сами влезли в ярмо!!!
[ Sunday, March 18, 2018 10:21 AM ] : спроси мать как она жила при совке,сколько ей пришлось перенести всего, а вы теперь решили заново её путь пройти,идёте по кругу, ну это ваше право ,гордитесь теперь что вывалялись по самые уши!
[ Sunday, March 18, 2018 10:22 AM ] : к сожалению теперь я тебя тут хренушки увижу! а хотелось что бы Гешин сын с семьёй жил нормальной жизнью! но видать не судьба .
Все в нас добре.
...а чего сразу -- националисты? -- патриоты не пускали оккупантов ... Имеют Право!
лаптів там явно невистачає.
Наденьте шкуры и каменными топорами Еба...Те врагов по головам! Так было бы органичней и естественней.
Шо (блд!) нам до выборов в кацапии (тем более, шо они заранее предрешены)?
Повод показать свою дикость? Показали. Её оценили.
привчають потроху.
чого такий радісний? перемогу хйула святкуєш?
не сміши.
РАМБЛЕР 1 час назад Далее:
https://news.rambler.ru/incidents/39388469/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Только не надо про порохоботство и злодеяния Барыги, Порох - мудак...
https://www.svoboda.org/a/29106795.html
https://www.youtube.com/watch?v=L75Jp9AbOBk&feature=youtu.be