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 Политика Украины
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Все про:выборы (20172) посольство РФ (268) Богачук Олег (513)

 Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено). ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Движение транспорта под посольством РФ перекрыто решетками.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 18 марта, у стен посольства РФ в Киеве проходила акция против проведения выборов на территории оккупированного Крыма.

"Объединенные силы националистов - ВО "Свобода", Правый сектор, Национальный корпус - не допустят в Украине голосования за президента Московии", - сообщали организаторы.

Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории оккуп рованных Крыма и Донбасса. Именно поэтому украинские националисты помешают спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины.

Первого гражданина РФ, который пытался проголосовать, в посольство не пустили.

 

Также активисты открыли своебразны "памятник Путину".

 

Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 01
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 02
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 03
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 04
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 05
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 06
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 07

Читайте также: В оккупированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России

Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 08
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 09
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 10
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 11
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 12
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 13
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 14
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 15
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 16
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 17
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 18

Под вечер у посольства остались лишь несколько активистов. Правоохранители продолжают следить за порядком. 

 

Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 19
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 20
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 21
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 22
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 23
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 24
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 25
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 26
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 27
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 28
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 29
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 30
Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено) 31

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/p3056223
 
 
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шо ж такого важливого кацабидло робить в Україні, що не може поїхати на свою помийку і проголосувати там, чи не хотять туди їхати? від цих чмошників не візовий режим потрібен, а заборний і забор метрів 30 заввишки, щоб непоперескакували, порода ж козляча, хоч ця гидота і піском може просочитися
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Зачем это националистам? Это переодетые мальчики шавки авакова
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Какие смелые и креативные. Не пускают голосовать в Киеве и спрашивают чей крым. А слабо в Симферополе спросить чей крым и не пустить поголосовать?
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Я сегодня получил фото подтверждение голосования моего племяша за ху"ла, вот наша переписка , я поражаюсь тупости молодёжи , думаю пропаганда сделала своё дело с молодыми мозгами и превратила их в вату( жаль.
[ Sunday, March 18, 2018 4:27 AM ] Саша Крым: Это нас заставили под дулом автоматов
[ Sunday, March 18, 2018 10:05 AM ] паздравляю шарик )

[ Sunday, March 18, 2018 10:15 AM ]: вот почему так???
[ Sunday, March 18, 2018 10:16 AM ] Саша Крым: Мой выбор ))
[ Sunday, March 18, 2018 10:16 AM ] : говоришь человеку:- Вон куча говна! Обойди её! а он наоборот ещё в этом гавне и вываляется нарочно! ПИПЕЦ!!!
[ Sunday, March 18, 2018 10:17 AM ] : ну теперь я даже не знаю как вам дальше жить, сами себе судьбу портите насмотревшись тиви
[ Sunday, March 18, 2018 10:18 AM ] : наши деды и отцы 70 лет горбатились на совок
[ Sunday, March 18, 2018 10:18 AM ] Саша Крым: В 9 утра по мск к нам кпишла полиция и под дулами автоматов заставили голосовать за путлера я не хотел но пришлось

[ Sunday, March 18, 2018 10:18 AM ] : еле выбрались из него а вы молодые сами влезли в ярмо!!!
[ Sunday, March 18, 2018 10:21 AM ] : спроси мать как она жила при совке,сколько ей пришлось перенести всего, а вы теперь решили заново её путь пройти,идёте по кругу, ну это ваше право ,гордитесь теперь что вывалялись по самые уши!
[ Sunday, March 18, 2018 10:22 AM ] : к сожалению теперь я тебя тут хренушки увижу! а хотелось что бы Гешин сын с семьёй жил нормальной жизнью! но видать не судьба .
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И чего они этим "непусканием "добиваются?Только хуже Украине делают!
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Чем хуже? А, в ООН приемник Чуркина в знак протеста на столе на...рет Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти не пускають у диппредставництво росіян, які хочуть проголосувати (оновлено) - Цензор.НЕТ 3446
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Где вы видели посольство?Просто наркопритон Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти не пускають у диппредставництво росіян, які хочуть проголосувати (оновлено) - Цензор.НЕТ 8538
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В Сирии замочили козломордую сушку

Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти не пускають у диппредставництво росіян, які хочуть проголосувати (оновлено) - Цензор.НЕТ 8882
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Треба почати висилати російських дипломатів додому. Вчитися треба у британців, бо вони мають досвід.
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...ну да -- у англичан не забалуешь! -- они могут и союзников расстрелять по своей нужде... ...как фрэнчей когда-то...*)
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националисты не пускали в диппредставительство россиян

...а чего сразу -- националисты? -- патриоты не пускали оккупантов ... Имеют Право!
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Ну типа для Бутусова они недостойны носить звание патриотов.
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...думаю, что Бутусов лично за Форумом не следит... -- наверное тёлку-патриотку снял классную с Донбаса -- ей всё перепоручил и доверил...*)
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Я не сторонник гадить на коврик соседа, что характерно для москвобыдла, но бутусов вместе со своей шарашкиной конторой типа без цензуры в последнее время ведет себя весьма странно по отношению к гражданам Украины, поддерживая посредством своих туповатых шестерок-ботов вроде всяких там "крещатиков", "гыгов", "vedan" и всякой остальной швали не менее странную нынешнюю власть Украины. Хороший был сайт, но весь изошелся на ... сами знаете, что. Ну, да и х@р с ним.
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та це мордва нормальних людей так передразнює.
лаптів там явно невистачає.
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Аргентинский Наркодилер Кремля опять начальник ГУЛАГа
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Дурня и дикость.
Наденьте шкуры и каменными топорами Еба...Те врагов по головам! Так было бы органичней и естественней.
Шо (блд!) нам до выборов в кацапии (тем более, шо они заранее предрешены)?
Повод показать свою дикость? Показали. Её оценили.
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печальный цирк
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Совсем уже в маразм впал?
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з таким завзяттям треба блокувати маєтки мертвечука, бойка, вілкулів та іншої прокацапської погані..кацапня до сьогодні майже повністю контролює мобільний зв'язок та інтернет..якщо хтось думає, що купує Боржомі у грузин, або Моршинську воду у українців, то вони дуже сильно помиляються..і таких прикладів - безмежна маса..(
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Якось зачастили наші телеканали та преса загалом з подібними "помилками".
Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти не пускали в диппредставництво росіян, які хочуть проголосувати (оновлено) - Цензор.НЕТ 6873
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бу га га га...
привчають потроху.
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до чого привчає і хто?
чого такий радісний? перемогу хйула святкуєш?
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видит явный умысел и просто с иронией смеется, случайной ошибки как то не может быть.
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та не сци, я нікому не розкажу що ти порушуєш наказ президента про заборону перегляду кацапТВ Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти не пускали в диппредставництво росіян, які хочуть проголосувати (оновлено) - Цензор.НЕТ 3137
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наче в тих виборах була інтрига. Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти не пускали в диппредставництво росіян, які хочуть проголосувати (оновлено) - Цензор.НЕТ 4822
не сміши.
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не поняв, а ти що на свою тьозку Собчак ставку у букмекерів не робила? Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти не пускали в диппредставництво росіян, які хочуть проголосувати (оновлено) - Цензор.НЕТ 2384
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Националисты у стен посольства.


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руснявое,ты мЯЯдальку за "голосование" за хуйло уже получил?
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А вас не смущает, что вами уже как 18лет подтирается вместо бумаги Пуйло и К.О, и еще как минимум столько же лет будут вами пользоваться?
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русский, для нормальных людей оно - хуйло.
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Чем мне нравится Английский,так это(в том числе) тем,шо в нем нет разделения на "русский"/"россиянин". Все одинаково russian, шо иванов,шо кадыров,шо вассерман.
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Трусоваты они всегда.
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Значит, покупать в РФ уголь, нефтепродукты, удобрения на миллиарды долларов можно, получать миллиарды за транзит оккупантского газа - тоже можно, иметь открытые границы с агрессором - с этим всё тоже в полном порядке. А голосовать чего-то нельзя
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Свободовцы как были клоунами продажными под руководством комсомольца Тягныбока, так ими и остались.
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Там еще аваковцы из нацкорпуса.
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Свободовцы хотя бы не подстилки главмусора.
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Дали бы ему в пятак и пеной задули, ато непонятно что там его мурыжили
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Завтра опять слёзы, мы победили ! И только послезавтра новые сборы, сокращение учителей и врачей, новые войны, голод.

Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти не пускали в диппредставництво росіян, які хочуть проголосувати (оновлено) - Цензор.НЕТ 7722
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Стадо дебилов
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Вот сейчас шанс отличный провести соцопрос на улицах и кто против патриотов, того пинками в кучу и в кацапедофку нах!!!
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А чего вообще хотели добиться эти "националисты" по вызову, может кто кратко пояснить. Кроме картинки для кацапских и европейских СМИ. Очень жалко и бессмысленно выглядит это трусливое "геройство" в центре УКРАИНСКОЙ столицы и Украину выставляет в дурацком свете. Едьте в Крым, или в Маскву и протестуйте.
Только не надо про порохоботство и злодеяния Барыги, Порох - мудак...
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Российские эпилептичные старушки остались с обманутыми ожиданиями...
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В Грузии граждане РФ не имеют возможности голосовать на выборах
https://www.svoboda.org/a/29106795.html
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Всё как на фронте: вчера министр говорил что не будут пускать, сегодня "националисты не пускали", а менты всячески пытались этому препятствовать.
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Можно спрошу, ну пришло по всем видео 1-2 человека. Окружают их толпа. Вопрос почему эти герои не на войне, или в Крыму. А значит знаю там страшно, а здесь 30 на 1 герои, да ещё плюс если этот 1 даст в морду а мы его забьем то он и виноват. Вот второй вопрос как далеко это всё от Европы. Сука это совок при чем в самом его худшем варианте. Блокировать себя разрешаю, но объяснить, а поспорить я так подозреваю будет слабо😂😎
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Страна агрессор заслужила такого отношения, так что не нойте.
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Так вроде как собирались не пускать гооосующих силами полиции и НГ - только дипломатов и работников посольства. А здесь опять - блокировал правый сектор и т.п.
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Кому кацапы платят - тот и типа "блокирует". Ничего у нас давно безвозмездно не делается.
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один говорит, - та и не пойду на выборы, пусть блокируют. все одно путина выберут. он победит. мне и смешно и горько, до чего же надо затуркать население, что бы так мыслили? и правда мутация. вата это мутанты и зомби.
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Напрасно кацапов не впускали.... Их нужно было НЕ ВЫПУСКАТЬ !!!!
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Все правильно. Хочеш голосувати за хуйла - на мокшань. Там і гундяй благословить), а в нас зась!
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Кто на самом деле устроил Геноцид русских в Чечне Свидетельства очевидцев:
https://www.youtube.com/watch?v=L75Jp9AbOBk&feature=youtu.be
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Так что мне типо патриотов не ответили, а просто в спам. Ещё раз почему эти "герои" ещё не в армии или не в Крыму. Что там то могут дать по морде, да ещё и посадить.
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Какая армия. Видно же, маменькины сыночки. Амбалы, а в глазах еще детство.
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Эх, какой облом! Эта ж таперича всех непроголосовавших и непришедших на выборы рашенфюрера отправят в гулаги, снег убирать! Абыдно, да?!...
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Всего лишь не допускали вместо того что бы пидить добрые мы очень
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А эти националисты кроме показух еще чем-то полезны?
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Очередное позорище украинцев. Акція під посольством РФ у Києві: націоналісти не пускали в диппредставництво росіян, які бажали проголосувати (оновлено) - Цензор.НЕТ 8078
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАкция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено). ФОТОрепортаж + ВИДЕО
 
 
 
 
 
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